Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Великорецкое связано с крестным ходом, который уже более 600 лет привлекает паломников, проходящих 150 км за 6 дней с иконой святителя Николая. Экскурсия расскажет о тайнах и красотах Вятской глубинки, которые делают это место уникальным.

Описание экскурсии Великорецкое неразрывно связано с традицией крестного хода — священного пути, который совершается уже 640 лет. Каждое лето паломники проходят 150 км. за 6 дней, неся икону святителя Николая из Вятки (ранее Хлынова) в село Великорецкое и обратно. Чем притягивает это место? В чём его тайна и уникальность? Какие красоты скрывает Вятская глубинка? Ответы на эти вопросы вы получите на нашей экскурсии. Ваш гид — профессионал с профильным образованием, аттестацией и более чем семилетним опытом. А также я умею делать отличные фотографии, чтобы ваши впечатления остались не только в памяти, но и в снимках. Важная информация: Для поездки понадобится транспорт, который может быть вашим или арендованным. Обратите внимание, что транспортные расходы в стоимость экскурсии не включены, время экскурсии указано без учёта проезда до с. Велкорецкого.

