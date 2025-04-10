Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарное Великорецкое: святыня Вятской земли
Погрузитесь в атмосферу древнего крестного хода, который привлекает паломников уже 640 лет. Узнайте, что делает Великорецкое таким особенным
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 апр в 17:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вятка православная
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 апр в 17:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Спасский собор г. Кирова
Узнайте о богатой истории Спасского собора в Кирове, его архитектуре и связи с Московским Кремлем. Погрузитесь в культурное наследие Вятки
Начало: Притвор Спасского собора (внутри собора у входа)
Завтра в 11:00
13 апр в 11:00
300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Тёплое озеро и секреты вятских холмов
Всего в 120 км от Кирова вас ждёт незабываемое путешествие к Тёплому озеру и вятским холмам. Узнайте их тайны и сделайте уникальные фото
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
9800 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Церковь Казанской иконы Божией Матери»
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