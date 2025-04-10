Найдено 4 экскурсии в категории « Церковь Казанской иконы Божией Матери » в Кирове, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 1 чел. Легендарное Великорецкое: святыня Вятской земли Погрузитесь в атмосферу древнего крестного хода, который привлекает паломников уже 640 лет. Узнайте, что делает Великорецкое таким особенным Начало: По договоренности 5000 ₽ за экскурсию Пешая 2 часа Индивидуальная до 1 чел. Вятка православная Начало: По договоренности 4000 ₽ за экскурсию Пешая 1 час Индивидуальная Спасский собор г. Кирова Узнайте о богатой истории Спасского собора в Кирове, его архитектуре и связи с Московским Кремлем. Погрузитесь в культурное наследие Вятки Начало: Притвор Спасского собора (внутри собора у входа) 300 ₽ за человека 6.5 часов Индивидуальная до 1 чел. Тёплое озеро и секреты вятских холмов Всего в 120 км от Кирова вас ждёт незабываемое путешествие к Тёплому озеру и вятским холмам. Узнайте их тайны и сделайте уникальные фото Начало: По договоренности 9800 ₽ за экскурсию Другие экскурсии Кирова

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Церковь Казанской иконы Божией Матери»

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