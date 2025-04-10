Церковь Казанской иконы Божией Матери – экскурсии в Кирове

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Казанской иконы Божией Матери» в Кирове, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Легендарное Великорецкое: святыня Вятской земли
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарное Великорецкое: святыня Вятской земли
Погрузитесь в атмосферу древнего крестного хода, который привлекает паломников уже 640 лет. Узнайте, что делает Великорецкое таким особенным
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 апр в 17:00
5000 ₽ за экскурсию
Вятка православная
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Вятка православная
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 апр в 17:00
4000 ₽ за экскурсию
Спасский собор г. Кирова
Пешая
1 час
Индивидуальная
Спасский собор г. Кирова
Узнайте о богатой истории Спасского собора в Кирове, его архитектуре и связи с Московским Кремлем. Погрузитесь в культурное наследие Вятки
Начало: Притвор Спасского собора (внутри собора у входа)
Завтра в 11:00
13 апр в 11:00
300 ₽ за человека
Тёплое озеро и секреты вятских холмов (автоэкскурсия из Кирова)
6.5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Тёплое озеро и секреты вятских холмов
Всего в 120 км от Кирова вас ждёт незабываемое путешествие к Тёплому озеру и вятским холмам. Узнайте их тайны и сделайте уникальные фото
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
9800 ₽ за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Церковь Казанской иконы Божией Матери»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Легендарное Великорецкое: святыня Вятской земли
  2. Вятка православная
  3. Спасский собор г. Кирова
  4. Тёплое озеро и секреты вятских холмов (автоэкскурсия из Кирова)
Какие места ещё посмотреть в Кирове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Спасский Собор
  2. Самое главное
  3. Собор Александра Невского
  4. Александровский сад
  5. Набережная
  6. Музей истории шоколада Криолло
  7. Чимбулатский комплекс
  8. Скала Камень
  9. Скала Часовой
  10. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Кирову в апреле 2025
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