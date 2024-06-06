1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
11 июня в 08:00
15 июня в 08:30
3 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Киров за 2 часа
Погулять по историческому центру и оценить его главные достопримечательности в душевном формате
Начало: У Филармонии
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
3 499₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Экспедиция по вятской Швейцарии с рассказами о геологии, истории и преданиях края
Начало: В городе Советск
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
11 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы приехали, как поломники на Великорецкий крёстный ход. Возвращаемся домой наполненными эмоционально от крестного хода но и с багажом знаний переданных дам Дашей. Все рекомендую!
- ААнтонина6 июня 2024Мы впечатлены, очень понравилось. После таких экскурсий влюбляешься в город, с которым знакомишься. Кира профессиональна и очень приятна в общении. Спасибо. Однозначно рекомендую
- ЕЕкатерина3 июня 2024Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было
- ЛЛюбовь3 июня 2024Большое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативность, и душевность, и любовь к городу. Очень рекомендую!
- ННаталья10 мая 2024Выражаем благодарность экскурсоводу. Начало экскурсии без опозданий. Информация была полная, содержательная и увлекательная. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем.
- ААнна23 июля 2023Отличная экскурсия, великолепная организация. Природа необыкновенная, это точно надо видеть! Однозначно рекомендую!
- ККонстатин19 июля 2023Отлично погуляли, послушав интересный рассказ о местах и не только. Константин терпеливо дождался, пока мы накупаемся в водопаде, хотя из-за этого прогулка явно затянулась.
- ИИгорь14 марта 2023Кировская область - не освоенный туристами регион. И я бы даже сказал, не особо дружелюбный к туристам. Поэтому Константин -
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Пешеходные»
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