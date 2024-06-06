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чуть ли не единственный способ увидеть красоты этого региона (хотя сам он из Нижнего Новгорода). Оргмоменты: 1)Экскурсия проходит очень долго - более 10 часов. Не стоит рисковать и совмещать ее с вечерним поездом. 2)По пути не будет еды и продуктов. Воду и все прочее готовьте заранее! 3)На маршруте нет сотовой связи (именно поэтому и нужен Константин - такси оттуда не вызовешь). 4)Маршрут проходит по бездорожью - приготовьтесь к клубам пыли. 5)Если есть время, можно попросить Константина завезти в дополнительные места по дороге, например, домик Шрека. 6)Любителя мясным деликатесов стоит попросить Константина завести вас в магазин марийского мясокомбината. P.S. Особенно респект Константину за то, что ради этой экскурсии приезжает из Нижнего Новгорода и сутки проводит без сна и еды!