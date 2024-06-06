Пешие экскурсии-прогулки в Кирове с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Кирове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
138 отзывов
Популярное предложение
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
11 июня в 08:00
15 июня в 08:30
3 400 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Влюбиться в Киров за 2 часа
Погулять по историческому центру и оценить его главные достопримечательности в душевном формате
Начало: У Филармонии
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
3 499 за всё до 8 чел.
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Экспедиция по вятской Швейцарии с рассказами о геологии, истории и преданиях края
Начало: В городе Советск
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
11 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы приехали, как поломники на Великорецкий крёстный ход. Возвращаемся домой наполненными эмоционально от крестного хода но и с багажом знаний переданных дам Дашей. Все рекомендую!
    Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. МыДарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. МыДарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы
  • А
    Антонина
    6 июня 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Мы впечатлены, очень понравилось. После таких экскурсий влюбляешься в город, с которым знакомишься. Кира профессиональна и очень приятна в общении. Спасибо. Однозначно рекомендую
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было
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    легко общаться, она милая, добросовестная, ответственная и доброжелательная. В целом, как мне кажется, Дарья постаралась выжать из имеющейся фактуры все, чтобы нам было интересно) Даша, спасибо большое!

  • Л
    Любовь
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Большое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативность, и душевность, и любовь к городу. Очень рекомендую!
    Большое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативность
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Выражаем благодарность экскурсоводу. Начало экскурсии без опозданий. Информация была полная, содержательная и увлекательная. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем.
    Выражаем благодарность экскурсоводу. Начало экскурсии без опозданий. Информация была полная, содержательная и увлекательная. Получили ответы на
  • А
    Анна
    23 июля 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Отличная экскурсия, великолепная организация. Природа необыкновенная, это точно надо видеть! Однозначно рекомендую!
  • К
    Констатин
    19 июля 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Отлично погуляли, послушав интересный рассказ о местах и не только. Константин терпеливо дождался, пока мы накупаемся в водопаде, хотя из-за этого прогулка явно затянулась.
  • И
    Игорь
    14 марта 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Кировская область - не освоенный туристами регион. И я бы даже сказал, не особо дружелюбный к туристам. Поэтому Константин -
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    чуть ли не единственный способ увидеть красоты этого региона (хотя сам он из Нижнего Новгорода). Оргмоменты: 1)Экскурсия проходит очень долго - более 10 часов. Не стоит рисковать и совмещать ее с вечерним поездом. 2)По пути не будет еды и продуктов. Воду и все прочее готовьте заранее! 3)На маршруте нет сотовой связи (именно поэтому и нужен Константин - такси оттуда не вызовешь). 4)Маршрут проходит по бездорожью - приготовьтесь к клубам пыли. 5)Если есть время, можно попросить Константина завезти в дополнительные места по дороге, например, домик Шрека. 6)Любителя мясным деликатесов стоит попросить Константина завести вас в магазин марийского мясокомбината. P.S. Особенно респект Константину за то, что ради этой экскурсии приезжает из Нижнего Новгорода и сутки проводит без сна и еды!

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Кирову в июне 2024
Сейчас в Кирове в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 11 340. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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