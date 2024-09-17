Экскурсия «Вятка православная» предлагает уникальную возможность узнать о двух древних монастырях Кирова.Вы посетите Вятский Преображенский девичий монастырь и Успенский Трифонов мужской монастырь, увидите их внутреннее убранство и святыни.Прогулка по набережной

реки Вятки с видами на заречную часть города и посещение мемориальной площадки с Вечным огнём сделают экскурсию ещё более запоминающейся. Образование и многолетний опыт гида обеспечат комфортное и интересное путешествие для всех участников

Описание экскурсии

Город и его монастыри

Киров вплоть до 1934 года назывался Вяткой. Ещё в древние времена здесь основали два монастыря: мужской и женский (девичий). Мы посетим оба, а между ключевыми точками маршрута пройдём по набережной реки Вятки с прекрасными видами на заречную часть города. Увидим мемориальную площадку с Вечным огнём и спустимся по красивой лестнице.

Вятский Преображенский девичий монастырь

Древнейшая женская обитель края. Мы осмотрим храмы в разных архитектурных стилях. Я покажу вам иконы с мощами святых: от апостола Андрея Первозванного до новомучеников Российских. В Преображенской церкви монастыря вы увидите раку с мощами святителя Виктора (Островидова) — епископа Вятского и Глазовского.

Успенский Трифонов мужской монастырь

Первая монашеская обитель Вятского края. Я расскажу богатую историю монастырского комплекса. Поговорим о сложной биографии его основателя — Трифона Вятского. Рассмотрим раку над местом его захоронения. А также полюбуемся оригинальными росписями Успенского собора.

Организационные детали