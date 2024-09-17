Киров вплоть до 1934 года назывался Вяткой. Ещё в древние времена здесь основали два монастыря: мужской и женский (девичий). Мы посетим оба, а между ключевыми точками маршрута пройдём по набережной реки Вятки с прекрасными видами на заречную часть города. Увидим мемориальную площадку с Вечным огнём и спустимся по красивой лестнице.
Вятский Преображенский девичий монастырь
Древнейшая женская обитель края. Мы осмотрим храмы в разных архитектурных стилях. Я покажу вам иконы с мощами святых: от апостола Андрея Первозванного до новомучеников Российских. В Преображенской церкви монастыря вы увидите раку с мощами святителя Виктора (Островидова) — епископа Вятского и Глазовского.
Успенский Трифонов мужской монастырь
Первая монашеская обитель Вятского края. Я расскажу богатую историю монастырского комплекса. Поговорим о сложной биографии его основателя — Трифона Вятского. Рассмотрим раку над местом его захоронения. А также полюбуемся оригинальными росписями Успенского собора.
Организационные детали
Экскурсия проходит только между утренними и вечерними службами в монастырях
При посещении храмов желательно: женщинам иметь юбку и обязательно — головной убор. Мужчинам быть в одежде, закрывающей колени, а на территории храмов снимать головной убор
Дополнительно оплачивается: записки о здравии или об упокоении, свечи
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — ваш гид в Кирове
Провела экскурсии для 1907 туристов
Добрый день, дорогой гость! Мой город не очень известен широкому кругу людей. Долгое время он был «закрытым»: сказывалось большое количество оборонных предприятий. Да и от столицы он находится далековато — за 1000 км… Поэтому я с большой радостью познакомлю тебя с тихой, милой и самобытной провинцией.