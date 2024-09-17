Вятка православная

Прогулка по Кирову с посещением двух монастырей. Узнайте о богатой истории Вятки, насладитесь видами набережной и откройте для себя уникальные храмовые росписи
Экскурсия «Вятка православная» предлагает уникальную возможность узнать о двух древних монастырях Кирова.

Вы посетите Вятский Преображенский девичий монастырь и Успенский Трифонов мужской монастырь, увидите их внутреннее убранство и святыни.

Прогулка по набережной
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реки Вятки с видами на заречную часть города и посещение мемориальной площадки с Вечным огнём сделают экскурсию ещё более запоминающейся.

Образование и многолетний опыт гида обеспечат комфортное и интересное путешествие для всех участников

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные монастыри
  • 📜 Исторические факты
  • 🖼️ Архитектурные шедевры
  • 🕯️ Святыня и мощи
  • 🏞️ Прекрасные виды
    • Вятка православная
    Вятка православная
    Вятка православная
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

    Что можно увидеть

  • Вятский Преображенский девичий монастырь
  • Успенский Трифонов мужской монастырь
  • Набережная реки Вятки
  • Мемориальная площадка с Вечным огнём

    • Описание экскурсии

    Город и его монастыри

    Киров вплоть до 1934 года назывался Вяткой. Ещё в древние времена здесь основали два монастыря: мужской и женский (девичий). Мы посетим оба, а между ключевыми точками маршрута пройдём по набережной реки Вятки с прекрасными видами на заречную часть города. Увидим мемориальную площадку с Вечным огнём и спустимся по красивой лестнице.

    Вятский Преображенский девичий монастырь

    Древнейшая женская обитель края. Мы осмотрим храмы в разных архитектурных стилях. Я покажу вам иконы с мощами святых: от апостола Андрея Первозванного до новомучеников Российских. В Преображенской церкви монастыря вы увидите раку с мощами святителя Виктора (Островидова) — епископа Вятского и Глазовского.

    Успенский Трифонов мужской монастырь

    Первая монашеская обитель Вятского края. Я расскажу богатую историю монастырского комплекса. Поговорим о сложной биографии его основателя — Трифона Вятского. Рассмотрим раку над местом его захоронения. А также полюбуемся оригинальными росписями Успенского собора.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит только между утренними и вечерними службами в монастырях
    • При посещении храмов желательно: женщинам иметь юбку и обязательно — головной убор. Мужчинам быть в одежде, закрывающей колени, а на территории храмов снимать головной убор
    • Дополнительно оплачивается: записки о здравии или об упокоении, свечи

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Преображенского женского монастыря
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Кирова

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