Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Кирова
Начнем с Театральной площади, пройдемся по набережной Грина и Александровскому саду, увидим культовые постройки и памятники, завершив прогулку в парке Кирова
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарное Великорецкое: святыня Вятской земли
Погрузитесь в атмосферу древнего крестного хода, который привлекает паломников уже 640 лет. Узнайте, что делает Великорецкое таким особенным
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вятка православная
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Вятке: история и впечатления
Погрузитесь в атмосферу Вятки через объектив камеры, узнайте интересные факты и насладитесь видами города. Получите уникальные фотографии и эмоции
Начало: Александровский сад, Киров
Сегодня в 16:00
9 апр в 06:00
5200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Великорецкое: духовное сердце Вятской земли (автоэкскурсия из Кирова)
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
9 апр в 06:00
9500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тёплое озеро и секреты вятских холмов
Всего в 120 км от Кирова вас ждёт незабываемое путешествие к Тёплому озеру и вятским холмам. Узнайте их тайны и сделайте уникальные фото
Начало: По договоренности
9 апр в 06:00
10 апр в 06:00
9800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 января 2025Увидели всю историческую часть города, историю возникновения и развития города, рассказ гида интересный и понятный.
- ДДмитрий10 января 2023Очень интересная экскурсия. осмотрели основные достопримечательности, получили много интересной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Вятская филармония»
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