Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Кирова
Погрузитесь в самобытную атмосферу Кирова, узнайте о дымковской игрушке и вятском кружеве, прогуляйтесь по древним улочкам и посетите многовековые монастыри
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарное Великорецкое: святыня Вятской земли
Погрузитесь в атмосферу древнего крестного хода, который привлекает паломников уже 640 лет. Узнайте, что делает Великорецкое таким особенным
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 апр в 17:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вятка православная
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 апр в 17:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Спасский собор г. Кирова
Узнайте о богатой истории Спасского собора в Кирове, его архитектуре и связи с Московским Кремлем. Погрузитесь в культурное наследие Вятки
Начало: Притвор Спасского собора (внутри собора у входа)
Завтра в 11:00
13 апр в 11:00
300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Великорецкое: духовное сердце Вятской земли (автоэкскурсия из Кирова)
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
9500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Слободской - город истории и вдохновения
Увлекательная автоэкскурсия по Слободскому подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с культурным наследием и историей Вятской земли
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
9500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 марта 2025Экскурсоводом по Кирову был Вячеслав Викторович. Экскурсия выше всех похвал! Мы узнали очень много полезной информации, всё по полочкам. Обошли
- ЛЛюдмила10 января 2025Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию. Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Храм Всех святых»
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