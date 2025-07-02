Рябово: родина художников Васнецовых (автоэкскурсия из Кирова)

Мы отправимся в небольшое село, где удивительная природа сочетается с глубоким историческим наследием.
Вы полюбуетесь Вятскими холмами, о которых я расскажу, почему они стали источником вдохновения для творчества Васнецовых.
Вы посетите дом, где прошло детство художников, и узнаете увлекательные истории о их жизни и становлении. Завершит путешествие прогулка по сказочной лесной тропе, населённой героями их знаменитых картин.
Вы полюбуетесь Вятскими холмами, о которых я расскажу, почему они стали источником вдохновения для творчества Васнецовых.
Вы посетите дом, где прошло детство художников, и узнаете увлекательные истории о их жизни и становлении. Завершит путешествие прогулка по сказочной лесной тропе, населённой героями их знаменитых картин.
Описание экскурсии
Дом-музей Васнецовых В селе Рябово с 1981 года действует музей, расположенный в доме семьи Васнецовых. Здесь, среди сохранившейся обстановки прошлых лет, вы узнаете, как профессия их отца повлияла на детство и юность Виктора и Аполлинария, сколько времени Виктор провёл в Париже и действительно ли занимался росписью зданий, за что он получил потомственное дворянство и как его лишился, а также кем стал их потомок Андрей. Сказочная тропа «В лабиринте васнецовских сказок» Прогулка по этой лесной тропе перенесёт вас в волшебный мир героев сказочных полотен Виктора Васнецова. Вы встретите волка и сказочных птиц, деревянные избушки Бабы-яги и Лешего, заветный сундук Кощея Бессмертного. Финальной точкой маршрута станет живописный пруд, где можно насладиться природной тишиной и красотой. Важная информация:
Трансфер: легковой автомобиль Лада Гранта • Дорога от Кирова до Рябово занимает около 2 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билет в Дом-музей Васнецовых - 300 ₽ за чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Трансфер: легковой автомобиль Лада Гранта
- Дорога от Кирова до Рябово занимает около 2 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лидия
2 июл 2025
Увидели дом Васнецовых, где прошло детство и юность братьев Васнецовых, окрестности вокруг дома, могилу родителей, прошли по сказочной тропе. Поразила природа, красота этого края.
Входит в следующие категории Кирова
Похожие экскурсии из Кирова
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его прошлом и настоящем, прогуляйтесь по знаковым местам и насладитесь видами, которые запомнятся надолго
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.