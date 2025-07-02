Рябово: родина художников Васнецовых (автоэкскурсия из Кирова)

Дом-музей Васнецовых В селе Рябово с 1981 года действует музей, расположенный в доме семьи Васнецовых. Здесь, среди сохранившейся обстановки прошлых лет, вы узнаете, как профессия их отца повлияла на детство и юность Виктора и Аполлинария, сколько времени Виктор провёл в Париже и действительно ли занимался росписью зданий, за что он получил потомственное дворянство и как его лишился, а также кем стал их потомок Андрей. Сказочная тропа «В лабиринте васнецовских сказок» Прогулка по этой лесной тропе перенесёт вас в волшебный мир героев сказочных полотен Виктора Васнецова. Вы встретите волка и сказочных птиц, деревянные избушки Бабы-яги и Лешего, заветный сундук Кощея Бессмертного. Финальной точкой маршрута станет живописный пруд, где можно насладиться природной тишиной и красотой. Важная информация:

Трансфер: легковой автомобиль Лада Гранта • Дорога от Кирова до Рябово занимает около 2 часов.