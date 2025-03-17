Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Кирова
Начнем с Театральной площади, пройдемся по набережной Грина и Александровскому саду, увидим культовые постройки и памятники, завершив прогулку в парке Кирова
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Первая встреча с Кировом
Отправьтесь в путешествие по Кирову, узнайте его историю и сделайте атмосферные фото. Памятники, природа и культура ждут вас
Начало: Театральная площадь, Киров
Завтра в 09:00
1 апр в 09:00
5400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Кирова
Погрузитесь в самобытную атмосферу Кирова, узнайте о дымковской игрушке и вятском кружеве, прогуляйтесь по древним улочкам и посетите многовековые монастыри
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья17 марта 2025Потрясающий выбор - индивидуальная экскурсия! Гид Евгений провел по самым значимым местам Кирова, что 3 часа пролетели незаметно! В программе
- ЛЛюдмила10 января 2025Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию. Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид
- ЕЕлена9 января 2025Экскурсию по формату больше авторскую, чем обзорную, провела Ольга Прокопьевна! У гида свой взгляд на важные вехи истории города и
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- ДДмитрий10 января 2023Очень интересная экскурсия. осмотрели основные достопримечательности, получили много интересной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Дом купца Булычёва»
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