Дом купца Булычёва – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом купца Булычёва» в Кирове, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Кирова
Начнем с Театральной площади, пройдемся по набережной Грина и Александровскому саду, увидим культовые постройки и памятники, завершив прогулку в парке Кирова
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Первая встреча с Кировом
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Первая встреча с Кировом
Отправьтесь в путешествие по Кирову, узнайте его историю и сделайте атмосферные фото. Памятники, природа и культура ждут вас
Начало: Театральная площадь, Киров
Завтра в 09:00
1 апр в 09:00
5400 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Кирову
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Кирова
Погрузитесь в самобытную атмосферу Кирова, узнайте о дымковской игрушке и вятском кружеве, прогуляйтесь по древним улочкам и посетите многовековые монастыри
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    17 марта 2025
    Первая встреча с Кировом
    Потрясающий выбор - индивидуальная экскурсия! Гид Евгений провел по самым значимым местам Кирова, что 3 часа пролетели незаметно! В программе
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    не только достопримечательности, но и удивительные природные объекты, виды на город с различных локаций! Для любителей андеграунда тоже найдутся места, которые сможет показать Евгений. Евгений не просто экскурсовод, но и фотограф, который учтет и другие ваши пожелания при просмотре города, соориентирует по местной продукции или посоветует уютные заведения города.

  • Л
    Людмила
    10 января 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию. Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид
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    с правильной, грамотной, поставленной русской речью. Приятно слушать. Чувствовалось, что наш гид очень любит свой город и край, рассказ был очень интересен. Во время экскурсии увидели многие интересные места Кирова, узнали историю от истоков и до нашего времени. После такой интересной экскурсии, захотелось вернуться в ваш гостеприимный край, но уже летом. Спасибо за такое приятное и познавательное время препровождения!

  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Экскурсию по формату больше авторскую, чем обзорную, провела Ольга Прокопьевна! У гида свой взгляд на важные вехи истории города и
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    его значимые места, не упомянутые в описании экскурсии! Лично мне понравилось, так как до этого успела побывать на автобусной обзорной экскурсии и что-то уже знала о Вятке-Кирове!

  • С
    Светлана
    8 января 2025
    Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
    Увидели всю историческую часть города, историю возникновения и развития города, рассказ гида интересный и понятный.
  • Д
    Дмитрий
    10 января 2023
    Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
    Очень интересная экскурсия. осмотрели основные достопримечательности, получили много интересной информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Дом купца Булычёва»

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Сколько стоит экскурсия по Кирову в марте 2025
Сейчас в Кирове в категории "Дом купца Булычёва" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5500. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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