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не только достопримечательности, но и удивительные природные объекты, виды на город с различных локаций! Для любителей андеграунда тоже найдутся места, которые сможет показать Евгений. Евгений не просто экскурсовод, но и фотограф, который учтет и другие ваши пожелания при просмотре города, соориентирует по местной продукции или посоветует уютные заведения города.