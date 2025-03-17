Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в мир шоколада: легенды, мастер-классы и дегустация
Посетите шоколадную фабрику «Криолло» в Кирове и узнайте, как создаются изысканные конфеты и шоколадные фигурки. Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
9 апр в 10:00
500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс по изготовлению леденцов в музее «Леденцово» в Кирове
Посетите интерактивный музей «Леденцово» и узнайте всё о карамели. Примите участие в мастер-классе и создайте свой уникальный леденец
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 10:00
9 апр в 10:00
500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Кирова
Начнем с Театральной площади, пройдемся по набережной Грина и Александровскому саду, увидим культовые постройки и памятники, завершив прогулку в парке Кирова
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Достопримечательности Кирова и музей
Прогулка по главным улицам Кирова и осмотр достопримечательностей старой Вятки. Посетите музеи и узнайте больше о космосе, мороженом и шоколаде
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Первая встреча с Кировом
Отправьтесь в путешествие по Кирову, узнайте его историю и сделайте атмосферные фото. Памятники, природа и культура ждут вас
Начало: Театральная площадь, Киров
Сегодня в 16:00
9 апр в 09:00
5400 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс «Профессия мороженщик» в музее уникальных экспонатов
Погрузитесь в мир кондитерского искусства и создайте свой собственный десерт на мастер-классе в музее, где собраны уникальные экспонаты со всего мира
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Музей работает без выходных, время начала экскурсий 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Погрузитесь в мир мороженого в музее «Артико» в Кирове! Узнайте историю лакомства и попробуйте пять уникальных видов мороженого
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Пятница в 17:00 ч
11 апр в 17:00
18 апр в 17:00
600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Рябово: родина художников Васнецовых
Путешествие в Рябово - это уникальная возможность познакомиться с историей знаменитых художников Васнецовых и насладиться красотой Вятских холмов
Начало: По договоренности
9 апр в 06:00
10 апр в 06:00
10 700 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья17 марта 2025Потрясающий выбор - индивидуальная экскурсия! Гид Евгений провел по самым значимым местам Кирова, что 3 часа пролетели незаметно! В программе
- ССветлана8 января 2025Увидели всю историческую часть города, историю возникновения и развития города, рассказ гида интересный и понятный.
- ДДмитрий10 января 2023Очень интересная экскурсия. осмотрели основные достопримечательности, получили много интересной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Музей-усадьба Салтыкова-Щедрина»
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