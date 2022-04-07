Первая встреча с Кировом

Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания

Индивидуальная
В дружеском формате вы познакомитесь с основными этапами развития старинного города Приуралья и откроете любопытные факты об истории его переименований.

Осмотрите памятники патриархальной эпохи, посетите знаковые духовные центры и узнаете, чем необычна природа края.

Как фотограф, я покажу лучшие места для атмосферных фотосессий и запечатлею вас на фоне душевных вятских пейзажей.
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Легкое погружение в прошлое

Я расскажу о ключевых вехах и интересных фактах из истории города. Вы узнаете, кто и как основал самый восточный город Древней Руси, какое отношение имеет Киров к башням Московского кремля, в чем загадках трех имен города и почему в советское время он был закрытым объектом.

Самые яркие места Кирова

Вы прогуляетесь по старинным улицам и площадям, осмотрите дома и аутентичные дворики старой Вятки. Узнаете о роли торгового дома Клобукова в коммерческой истории города и при желании посетите Музей шоколада. Пройдете по замечательному Александровскому саду с беседками Александра Витберга. А на пешеходной улице Спасская я познакомлю вас с интересными городскими скульптурами — стилизованными под нашу фирменную дымковскую игрушку композициями «Место встречи» и «Семья».

Главные святыни города

Вы познакомитесь с историей Свято-Серафимовского собора, сохранившего дух святой православной Вятки. Осмотрите ансамбль Успенского Трифонова монастыря, где поговорим об одном из символов города — на протяжении многих веков обитель была его духовным, культурным и образовательным центром. Также вы посетите недавно восстановленный Спасский собор — удивительный храм старой Вятки, возведенный еще в 18 веке, в эпоху Екатерины II.

Живописные природные места

Представление о Кирове было бы неполным без погружения в его необыкновенную природу. Я расскажу, чем она особенна, и отвезу в места, где вы откроете живописные пейзажи. Увидите березовую рощу на высоком берегу реки, заречный парк, дендропарк и городской парк имени С. М. Кирова.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на моем легковом автомобиле Лада Гранта
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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