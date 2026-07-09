Мои заказы

Первая встреча с Кировом

Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
В рамках индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с основными этапами развития Кирова и его переименованиями.

Осмотрите памятники патриархальной эпохи, знаковые духовные центры и узнаете, чем необычна природа края.

В роли фотографа покажу лучшие
читать дальшеуменьшить

места для атмосферных фотосессий и запечатлею вас на фоне душевных вятских пейзажей.

Вы прогуляетесь по старинным улицам и площадям, осмотрите дома и аутентичные дворики старой Вятки, узнаете о роли торгового дома Клобукова.

Также посетите Успенский Трифонов монастырь и Спасский собор, а затем отправитесь в живописные природные места

5
105 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Кирова
  • 📸 Сделать атмосферные фото
  • 🏛 Посетить духовные центры
  • 🌳 Насладиться природой края
  • 🚗 Комфортный трансфер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Кирове - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа раскрывает всю свою красоту. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, прогулки возможны, но стоит учитывать, что некоторые природные локации могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом

Что можно увидеть

  • Александровский сад
  • Успенский Трифонов монастырь
  • Спасский собор
  • Улица Спасская
  • Дома и дворики старой Вятки

Описание экскурсии

Лёгкое погружение в прошлое

Я расскажу о ключевых вехах и интересных фактах из истории города. Вы узнаете, кто и как основал самый восточный город Древней Руси, какое отношение имеет Киров к башням Московского кремля, в чём загадках трёх имен города.

Самые яркие места Кирова

Вы прогуляетесь по старинным улицам и площадям, осмотрите дома и аутентичные дворики старой Вятки, узнаете о роли торгового дома Клобукова в коммерческой истории города. На пешеходной улице Спасская я познакомлю вас с интересными городскими скульптурами — стилизованными под нашу фирменную дымковскую игрушку композициями «Место встречи» и «Семья».

Главные святыни города

Вы познакомитесь с историей Успенского Трифонова монастыря, где поговорим об одном из символов города — на протяжении многих веков обитель была его духовным, культурным и образовательным центром. Также вы посетите недавно восстановленный Спасский собор — удивительный храм старой Вятки, возведенный ещё в 18 веке, в эпоху Екатерины II.

Живописные природные места

Представление о Кирове было бы неполным без погружения в его необыкновенную природу. Я расскажу, чем она особенна, и отвезу в места, где вы откроете живописные пейзажи. Увидите берёзовую рощу на высоком берегу реки и Александровский сад с деревянными ротондами 19 века.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на моем легковом автомобиле LADA Vesta SW Cross
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места где вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Кирове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1064 туристов
Всем привет! Меня зовут Евгений, я гид и фотограф. С радостью покажу вам прекрасные пейзажи Кировской области и расскажу о них самое интересное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
3
1
2
1
1
1
О
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании. Евгения очень приятно слушать - он рассказывает про город так, что в него невозможно не влюбиться, а ещё по пути подсказывает интересные места.
Одна из самых увлекательных экскурсий за всё время.
На следующий день поехали с Евгением уже по второму его маршруту - изучать природу Кировской области 😊 Спасибо ещё раз! Успехов, Евгений!
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании. Евгения очень приятно слушать - он рассказывает про город так,
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании. Евгения очень приятно слушать - он рассказывает про город так,
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании. Евгения очень приятно слушать - он рассказывает про город так,
Вам был полезен этот отзыв?
Х
Очень, очень приятный молодой мужчина.
Тактичен, приветлив. Очень внимательный и вежливый водитель, да и сам, просто замечательный человек!
Знает о своем городе многое. Много что показал и открыл.
Оставил приятное ощущение от города!
Считайте… что бросил монетку, что бы вновь побывать в этом интересном, завораживающем городе:)
Выбирайте данного гида. Не пожалеете!
Очень, очень приятный молодой мужчина.
Очень, очень приятный молодой мужчина.
Очень, очень приятный молодой мужчина.
Очень, очень приятный молодой мужчина.
Очень, очень приятный молодой мужчина.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Дата посещения: 4 сен 2025
Спасибо Евгению! Очень интересная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Мы приезжали в город Киров с внуком из города Сыктывкар Республики Коми. Записались на экскурсию "Первая встреча с Кировом" заранее. Все прошло очень организованно, начиная с места встречи. Нас забрали
читать дальшеуменьшить

с назначенного нами места и туда же отвезли обратно. Евгений хороший рассказчик. Очень любит свой город Киров и пытается эту любовь привить посетителям экскурсии. И у него это получилось. Рассказ о городе доступен. Внуку все было понятно, он даже запланировал сделать на фоне эмоций реферат-сообщение для одноклассников. Всем советуем побывать в Кирове и заказать экскурсию с Евгением.

Вам был полезен этот отзыв?
С
Большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Посмотрели много красивых мест, узнали много нового о городе. Однозначно рекомендую Евгения как экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Прогулка по городу с Евгенией прошла прекрасно. Точки начала и окончания экскурсии были согласованы и удобны для нас. Комфортный автомобиль, спокойная манера вождения. Евгений - прекрасный рассказчик. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кирова

Похожие экскурсии на «Первая встреча с Кировом»

Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Пешая
2 часа
225 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Завтра в 16:00
12 авг в 08:00
от 4650 ₽ за всё до 8 чел.
Квест «Баские вяты на Спасской»
Пешая
1 час
17 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест «Баские вяты на Спасской»
Превратить прогулку по Кирову в приключение - с заданиями, куклами и звучанием вятского диалекта
Начало: Около Театра кукол
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Пешая
2 часа
19 отзывов
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
На машине
8 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Исследуйте Чимбулатский комплекс, насладитесь природой и узнайте о богатыре Чимбулате. Путешествие подарит незабываемые впечатления
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
17 авг в 00:00
18 авг в 00:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кирове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кирове
от 7000 ₽ за экскурсию