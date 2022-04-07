Что вас ожидает

Легкое погружение в прошлое

Я расскажу о ключевых вехах и интересных фактах из истории города. Вы узнаете, кто и как основал самый восточный город Древней Руси, какое отношение имеет Киров к башням Московского кремля, в чем загадках трех имен города и почему в советское время он был закрытым объектом.

Самые яркие места Кирова

Вы прогуляетесь по старинным улицам и площадям, осмотрите дома и аутентичные дворики старой Вятки. Узнаете о роли торгового дома Клобукова в коммерческой истории города и при желании посетите Музей шоколада. Пройдете по замечательному Александровскому саду с беседками Александра Витберга. А на пешеходной улице Спасская я познакомлю вас с интересными городскими скульптурами — стилизованными под нашу фирменную дымковскую игрушку композициями «Место встречи» и «Семья».

Главные святыни города

Вы познакомитесь с историей Свято-Серафимовского собора, сохранившего дух святой православной Вятки. Осмотрите ансамбль Успенского Трифонова монастыря, где поговорим об одном из символов города — на протяжении многих веков обитель была его духовным, культурным и образовательным центром. Также вы посетите недавно восстановленный Спасский собор — удивительный храм старой Вятки, возведенный еще в 18 веке, в эпоху Екатерины II.

Живописные природные места

Представление о Кирове было бы неполным без погружения в его необыкновенную природу. Я расскажу, чем она особенна, и отвезу в места, где вы откроете живописные пейзажи. Увидите березовую рощу на высоком берегу реки, заречный парк, дендропарк и городской парк имени С. М. Кирова.

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