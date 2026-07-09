Лучшее время для экскурсии в Кирове - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа раскрывает всю свою красоту. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, прогулки возможны, но стоит учитывать, что некоторые природные локации могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Александровский сад
Успенский Трифонов монастырь
Спасский собор
Улица Спасская
Дома и дворики старой Вятки
Описание экскурсии
Лёгкое погружение в прошлое
Я расскажу о ключевых вехах и интересных фактах из истории города. Вы узнаете, кто и как основал самый восточный город Древней Руси, какое отношение имеет Киров к башням Московского кремля, в чём загадках трёх имен города.
Самые яркие места Кирова
Вы прогуляетесь по старинным улицам и площадям, осмотрите дома и аутентичные дворики старой Вятки, узнаете о роли торгового дома Клобукова в коммерческой истории города. На пешеходной улице Спасская я познакомлю вас с интересными городскими скульптурами — стилизованными под нашу фирменную дымковскую игрушку композициями «Место встречи» и «Семья».
Главные святыни города
Вы познакомитесь с историей Успенского Трифонова монастыря, где поговорим об одном из символов города — на протяжении многих веков обитель была его духовным, культурным и образовательным центром. Также вы посетите недавно восстановленный Спасский собор — удивительный храм старой Вятки, возведенный ещё в 18 веке, в эпоху Екатерины II.
Живописные природные места
Представление о Кирове было бы неполным без погружения в его необыкновенную природу. Я расскажу, чем она особенна, и отвезу в места, где вы откроете живописные пейзажи. Увидите берёзовую рощу на высоком берегу реки и Александровский сад с деревянными ротондами 19 века.
Организационные детали
Трансфер осуществляется на моем легковом автомобиле LADA Vesta SW Cross
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места где вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кирове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1064 туристов
Всем привет! Меня зовут Евгений, я гид и фотограф. С радостью покажу вам прекрасные пейзажи Кировской области и расскажу о них самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
–
3
1
2
1
1
1
О
Ольга
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании. Евгения очень приятно слушать - он рассказывает про город так, что в него невозможно не влюбиться, а ещё по пути подсказывает интересные места. Одна из самых увлекательных экскурсий за всё время. На следующий день поехали с Евгением уже по второму его маршруту - изучать природу Кировской области 😊 Спасибо ещё раз! Успехов, Евгений!
Вам был полезен этот отзыв?
Х
Хабаров
Очень, очень приятный молодой мужчина. Тактичен, приветлив. Очень внимательный и вежливый водитель, да и сам, просто замечательный человек! Знает о своем городе многое. Много что показал и открыл. Оставил приятное ощущение от города! Считайте… что бросил монетку, что бы вновь побывать в этом интересном, завораживающем городе:) Выбирайте данного гида. Не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Королева
Дата посещения: 4 сен 2025
Спасибо Евгению! Очень интересная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Мы приезжали в город Киров с внуком из города Сыктывкар Республики Коми. Записались на экскурсию "Первая встреча с Кировом" заранее. Все прошло очень организованно, начиная с места встречи. Нас забрали читать дальшеуменьшить
с назначенного нами места и туда же отвезли обратно. Евгений хороший рассказчик. Очень любит свой город Киров и пытается эту любовь привить посетителям экскурсии. И у него это получилось. Рассказ о городе доступен. Внуку все было понятно, он даже запланировал сделать на фоне эмоций реферат-сообщение для одноклассников. Всем советуем побывать в Кирове и заказать экскурсию с Евгением.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Посмотрели много красивых мест, узнали много нового о городе. Однозначно рекомендую Евгения как экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Прогулка по городу с Евгенией прошла прекрасно. Точки начала и окончания экскурсии были согласованы и удобны для нас. Комфортный автомобиль, спокойная манера вождения. Евгений - прекрасный рассказчик. Рекомендую!