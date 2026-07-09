Лучшее время для экскурсии в Кирове - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа раскрывает всю свою красоту. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, прогулки возможны, но стоит учитывать, что некоторые природные локации могут быть менее доступны.

В рамках индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с основными этапами развития Кирова и его переименованиями.Осмотрите памятники патриархальной эпохи, знаковые духовные центры и узнаете, чем необычна природа края.В роли фотографа покажу лучшие

места для атмосферных фотосессий и запечатлею вас на фоне душевных вятских пейзажей. Вы прогуляетесь по старинным улицам и площадям, осмотрите дома и аутентичные дворики старой Вятки, узнаете о роли торгового дома Клобукова. Также посетите Успенский Трифонов монастырь и Спасский собор, а затем отправитесь в живописные природные места

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лёгкое погружение в прошлое

Я расскажу о ключевых вехах и интересных фактах из истории города. Вы узнаете, кто и как основал самый восточный город Древней Руси, какое отношение имеет Киров к башням Московского кремля, в чём загадках трёх имен города.

Самые яркие места Кирова

Вы прогуляетесь по старинным улицам и площадям, осмотрите дома и аутентичные дворики старой Вятки, узнаете о роли торгового дома Клобукова в коммерческой истории города. На пешеходной улице Спасская я познакомлю вас с интересными городскими скульптурами — стилизованными под нашу фирменную дымковскую игрушку композициями «Место встречи» и «Семья».

Главные святыни города

Вы познакомитесь с историей Успенского Трифонова монастыря, где поговорим об одном из символов города — на протяжении многих веков обитель была его духовным, культурным и образовательным центром. Также вы посетите недавно восстановленный Спасский собор — удивительный храм старой Вятки, возведенный ещё в 18 веке, в эпоху Екатерины II.

Живописные природные места

Представление о Кирове было бы неполным без погружения в его необыкновенную природу. Я расскажу, чем она особенна, и отвезу в места, где вы откроете живописные пейзажи. Увидите берёзовую рощу на высоком берегу реки и Александровский сад с деревянными ротондами 19 века.

Организационные детали