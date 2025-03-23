Н Наталья Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом Всё было супер! Узнали много всего нового и на мастер классе сами сделали ленци! Огромное спасибо Леденцово ❤️

Л Любовь Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом Очень понравилось. Интересно всем возрастным категориям. Внук 15 лет с удовольствием слушал, внучка 9 лет в восторге. И, мне, пенсионерке очень было интересно. Ведущая без запинок и блеяния все рассказывала и показывала. Умница!

В Вера Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций Была только одна дегустация, а не пять! Молочное мороженое с вишнёвым топингом и маракуйей.

И Инна История шоколадного дела от майя до наших дней Очень интересная информация. И с хорошим настроением). Спасибо разработчикам.