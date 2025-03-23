Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых – экскурсии в Кирове

Найдено 7 экскурсий в категории «Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых» в Кирове, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
История шоколадного дела от майя до наших дней
Пешая
1 час
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в мир шоколада: легенды, мастер-классы и дегустация
Посетите шоколадную фабрику «Криолло» в Кирове и узнайте, как создаются изысканные конфеты и шоколадные фигурки. Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
500 ₽ за человека
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс по изготовлению леденцов в музее «Леденцово» в Кирове
Посетите интерактивный музей «Леденцово» и узнайте всё о карамели. Примите участие в мастер-классе и создайте свой уникальный леденец
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
500 ₽ за человека
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Кирова
Начнем с Театральной площади, пройдемся по набережной Грина и Александровскому саду, увидим культовые постройки и памятники, завершив прогулку в парке Кирова
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Достопримечательности Кирова и Музей на транспорте туристов
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Достопримечательности Кирова и музей
Прогулка по главным улицам Кирова и осмотр достопримечательностей старой Вятки. Посетите музеи и узнайте больше о космосе, мороженом и шоколаде
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Пешая
1 час
12 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс «Профессия мороженщик» в музее уникальных экспонатов
Погрузитесь в мир кондитерского искусства и создайте свой собственный десерт на мастер-классе в музее, где собраны уникальные экспонаты со всего мира
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Музей работает без выходных, время начала экскурсий 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
500 ₽ за человека
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Пешая
1 час
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Погрузитесь в мир мороженого в музее «Артико» в Кирове! Узнайте историю лакомства и попробуйте пять уникальных видов мороженого
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Пятница в 17:00 ч
11 апр в 17:00
18 апр в 17:00
600 ₽ за человека
Рябово: родина художников Васнецовых (автоэкскурсия из Кирова)
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Рябово: родина художников Васнецовых
Путешествие в Рябово - это уникальная возможность познакомиться с историей знаменитых художников Васнецовых и насладиться красотой Вятских холмов
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
10 700 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. История шоколадного дела от майя до наших дней
  2. Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
  3. Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
  4. Достопримечательности Кирова и Музей на транспорте туристов
  5. Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Спасский Собор
  2. Самое главное
  3. Собор Александра Невского
  4. Александровский сад
  5. Набережная
  6. Музей истории шоколада Криолло
  7. Чимбулатский комплекс
  8. Скала Камень
  9. Скала Часовой
  10. Театральная площадь
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