Слободской - город истории и вдохновения (автоэкскурсия из Кирова)

Вы увидите Соборную площадь, памятник Александру Грину, Свято-Екатерининский собор в стиле вятского барокко, дом Анфилатова — первый частный общественный банк, а также экспозиции краеведческого музея. Я расскажу, какую роль Слободской сыграл в развитии Вятки и торговли России, какие купеческие артефакты сохранились до наших дней, в чём заключается тайна «дома со львами», где крестили Александра Грина и за что вручают премию «Золотой Трезини». Важная информация:

Трансфер: легковой автомобиль Лада Гранта.