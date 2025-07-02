Слободской - город истории и вдохновения (автоэкскурсия из Кирова)

Один из старейших городов Вятской земли, Слободской — это родина писателя-романтика Александра Грина.
Прогуливаясь по его уютным улицам, вы сможете полюбоваться старинными церквями, купеческими особняками, очаровательными львами и первым в России частным общественным банком. Если захочется глубже погрузиться в историю города, загляните в местный краеведческий музей.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
Вы увидите Соборную площадь, памятник Александру Грину, Свято-Екатерининский собор в стиле вятского барокко, дом Анфилатова — первый частный общественный банк, а также экспозиции краеведческого музея. Я расскажу, какую роль Слободской сыграл в развитии Вятки и торговли России, какие купеческие артефакты сохранились до наших дней, в чём заключается тайна «дома со львами», где крестили Александра Грина и за что вручают премию «Золотой Трезини». Важная информация:
Трансфер: легковой автомобиль Лада Гранта.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билет в краеведческий музей по желанию. Цена билета - 300 ₽ за человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лидия
2 июл 2025
Я лично не попала на экскурсию, т. к. заболела. НА экскурсию поехали мои друзья. Город очень понравился, узнали много нового, экскурсовод очень интересно и познавательно рассказывал.
