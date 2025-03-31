Собор Александра Невского – экскурсии в Кирове

Найдено 5 экскурсий в категории «Собор Александра Невского» в Кирове, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Кирову
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Кирова
Погрузитесь в самобытную атмосферу Кирова, узнайте о дымковской игрушке и вятском кружеве, прогуляйтесь по древним улочкам и посетите многовековые монастыри
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Вятка православная
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Вятка православная
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 апр в 17:00
4000 ₽ за экскурсию
Спасский собор г. Кирова
Пешая
1 час
Индивидуальная
Спасский собор г. Кирова
Узнайте о богатой истории Спасского собора в Кирове, его архитектуре и связи с Московским Кремлем. Погрузитесь в культурное наследие Вятки
Начало: Притвор Спасского собора (внутри собора у входа)
Завтра в 11:00
13 апр в 11:00
300 ₽ за человека
Фотопрогулка по Вятке: история и впечатления
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Вятке: история и впечатления
Погрузитесь в атмосферу Вятки через объектив камеры, узнайте интересные факты и насладитесь видами города. Получите уникальные фотографии и эмоции
Начало: Александровский сад, Киров
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5200 ₽ за экскурсию
Слободской - город истории и вдохновения (автоэкскурсия из Кирова)
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Слободской - город истории и вдохновения
Увлекательная автоэкскурсия по Слободскому подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с культурным наследием и историей Вятской земли
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
9500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Экскурсоводом по Кирову был Вячеслав Викторович. Экскурсия выше всех похвал! Мы узнали очень много полезной информации, всё по полочкам. Обошли
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    весь исторический центр. Вячеслав Викторович рассказал очень много интересных деталей об исторических особняках и его владельцах. 2 часа пролетели как один миг и было очень грустно расставаться с таким интересным, начитанным и любящим свое дело экскурсоводом

  • Л
    Людмила
    10 января 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию. Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид
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    с правильной, грамотной, поставленной русской речью. Приятно слушать. Чувствовалось, что наш гид очень любит свой город и край, рассказ был очень интересен. Во время экскурсии увидели многие интересные места Кирова, узнали историю от истоков и до нашего времени. После такой интересной экскурсии, захотелось вернуться в ваш гостеприимный край, но уже летом. Спасибо за такое приятное и познавательное время препровождения!

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Собор Александра Невского»

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  5. Слободской - город истории и вдохновения (автоэкскурсия из Кирова)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Спасский Собор
  2. Самое главное
  3. Собор Александра Невского
  4. Александровский сад
  5. Набережная
  6. Музей истории шоколада Криолло
  7. Чимбулатский комплекс
  8. Скала Камень
  9. Скала Часовой
  10. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Кирову в апреле 2025
Сейчас в Кирове в категории "Собор Александра Невского" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 300 до 9500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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