Тёплое озеро и секреты вятских холмов (автоэкскурсия из Кирова)

Что вас ждёт Вы откроете для себя красоту минерального озера у села Суводь, которое местные называют Тёплым озером. Полюбуетесь церковью Рождества Иоанна Предтечи XIX века и живописными холмами Вятского края. Я расскажу историю села, объясню, почему озеро остаётся незамерзающим даже в суровые морозы, и познакомлю вас с редкими обитателями этих мест. А ещё помогу сделать яркие и запоминающиеся снимки на вашу технику. Важная информация:

Трансфер: легковой автомобиль LADA Vesta SW Cross • Рекомендуем тепло одеться и взять с собой горячий напиток.