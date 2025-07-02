Мои заказы

Тёплое озеро и секреты вятских холмов (автоэкскурсия из Кирова)

Тёплое озеро и секреты вятских холмов
Всего в 120 км от Кирова, рядом с селом Суводь, природа подарила такие удивительные пейзажи, что кажется, будто попал в зимнюю сказку! Приглашаю вас насладиться этой красотой, прогуляться по тропе среди величественных сосен и сделать памятные фотографии в заповедных уголках.
5
1 отзыв
Тёплое озеро и секреты вятских холмов (автоэкскурсия из Кирова)
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт Вы откроете для себя красоту минерального озера у села Суводь, которое местные называют Тёплым озером. Полюбуетесь церковью Рождества Иоанна Предтечи XIX века и живописными холмами Вятского края. Я расскажу историю села, объясню, почему озеро остаётся незамерзающим даже в суровые морозы, и познакомлю вас с редкими обитателями этих мест. А ещё помогу сделать яркие и запоминающиеся снимки на вашу технику. Важная информация:
Трансфер: легковой автомобиль LADA Vesta SW Cross • Рекомендуем тепло одеться и взять с собой горячий напиток.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Трансфер: легковой автомобиль LADA Vesta SW Cross
  • Рекомендуем тепло одеться и взять с собой горячий напиток
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Лидия
2 июл 2025
Увидели необыкновенную природу, тёплое озеро, которое не замерзает и зимой, температура всегда плюс 4 градуса, бьют минеральные источники. Хотелось бы посетить это место ещё зимой.

Входит в следующие категории Кирова

Похожие экскурсии из Кирова

Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Пешая
2 часа
202 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его прошлом и настоящем, прогуляйтесь по знаковым местам и насладитесь видами, которые запомнятся надолго
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской
На машине
5.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской: индивидуальная экскурсия
Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
Начало: По договорённости
11 ноя в 00:00
12 ноя в 00:00
9700 ₽ за всё до 4 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
На машине
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Великорецкое - уникальное село в 80 км от Кирова. Исследуйте храмовый комплекс, окунитесь в купель и насладитесь природой. Экскурсия на автомобиле
Начало: Театральная площадь
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
9700 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кирове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кирове