Великорецкое: духовное сердце Вятской земли (автоэкскурсия из Кирова)

Погружение в древнюю архитектуру Вы посетите Великорецкий град — уникальный ансамбль старинных храмов, включающий Ильинскую колокольню, Преображенскую и Никольскую церкви. Кроме того, здесь находятся исторические торговые ряды, гостиный двор и элегантные каменные дома. По желанию сможете окунуться в освящённую купель. Я расскажу об истории этих мест, их архитектурных особенностях и значении для культуры края. Очарование природы Великорецкое окружено живописными пейзажами, наполненными умиротворением и красотой. Здесь простираются бескрайние поля, величественные сосны и многовековые липы, а леса из елей и пихт дарят свежий, хвойный аромат. Вы сможете насладиться чистым воздухом, отдохнуть от городской суеты и узнать о редких обитателях местной фауны и других природных чудесах этого края. Важная информация:

Трансфер: легковой автомобиль LADA Vesta SW Cross • Время в пути в одну сторону — 1,5 часа.