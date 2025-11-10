Великорецкое: духовное сердце Вятской земли (автоэкскурсия из Кирова)

В 80 км от Кирова расположено уникальное село Великорецкое, известное своим величественным храмовым комплексом XVIII-XIX веков.
Здесь вы сможете насладиться красотой архитектуры, погрузиться в купель (по желанию) и ощутить гармонию пасторальных пейзажей.
Я расскажу, как это место стало центром паломничества, раскрою детали Великорецкого крестного хода и поделюсь другими увлекательными фактами.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
Погружение в древнюю архитектуру Вы посетите Великорецкий град — уникальный ансамбль старинных храмов, включающий Ильинскую колокольню, Преображенскую и Никольскую церкви. Кроме того, здесь находятся исторические торговые ряды, гостиный двор и элегантные каменные дома. По желанию сможете окунуться в освящённую купель. Я расскажу об истории этих мест, их архитектурных особенностях и значении для культуры края. Очарование природы Великорецкое окружено живописными пейзажами, наполненными умиротворением и красотой. Здесь простираются бескрайние поля, величественные сосны и многовековые липы, а леса из елей и пихт дарят свежий, хвойный аромат. Вы сможете насладиться чистым воздухом, отдохнуть от городской суеты и узнать о редких обитателях местной фауны и других природных чудесах этого края. Важная информация:
Трансфер: легковой автомобиль LADA Vesta SW Cross • Время в пути в одну сторону — 1,5 часа.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
