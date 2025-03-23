Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в мир шоколада: легенды, мастер-классы и дегустация
Посетите шоколадную фабрику «Криолло» в Кирове и узнайте, как создаются изысканные конфеты и шоколадные фигурки. Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс по изготовлению леденцов в музее «Леденцово» в Кирове
Посетите интерактивный музей «Леденцово» и узнайте всё о карамели. Примите участие в мастер-классе и создайте свой уникальный леденец
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Кирова
Начнем с Театральной площади, пройдемся по набережной Грина и Александровскому саду, увидим культовые постройки и памятники, завершив прогулку в парке Кирова
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Достопримечательности Кирова и музей
Прогулка по главным улицам Кирова и осмотр достопримечательностей старой Вятки. Посетите музеи и узнайте больше о космосе, мороженом и шоколаде
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс «Профессия мороженщик» в музее уникальных экспонатов
Погрузитесь в мир кондитерского искусства и создайте свой собственный десерт на мастер-классе в музее, где собраны уникальные экспонаты со всего мира
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Музей работает без выходных, время начала экскурсий 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Погрузитесь в мир мороженого в музее «Артико» в Кирове! Узнайте историю лакомства и попробуйте пять уникальных видов мороженого
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Пятница в 17:00 ч
11 апр в 17:00
18 апр в 17:00
600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Великорецкое: духовное сердце Вятской земли (автоэкскурсия из Кирова)
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
9500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья23 марта 2025Всё было супер! Узнали много всего нового и на мастер классе сами сделали ленци! Огромное спасибо Леденцово ❤️
- ЛЛюбовь23 марта 2025Очень понравилось. Интересно всем возрастным категориям. Внук 15 лет с удовольствием слушал, внучка 9 лет в восторге. И, мне, пенсионерке очень было интересно. Ведущая без запинок и блеяния все рассказывала и показывала. Умница!
- ВВера29 ноября 2023Была только одна дегустация, а не пять! Молочное мороженое с вишнёвым топингом и маракуйей.
- ИИнна11 апреля 2023Очень интересная информация. И с хорошим настроением). Спасибо разработчикам.
- ИИрина5 февраля 2022Экскурсия в целом понравилась. Интересные факты из истории, экспозиция, узнаваемые предметы советского периода. Немного разочаровало то, что процесс приготовления мороженого заключался в начерпывании круглой ложкой из контейнера. Я предполагала увидеть именно производственный процесс.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Дом-музей Герцена»
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