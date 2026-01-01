Мои заказы

Выездные туры из Кирова

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Кирове, цены от 15 700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Сладкое путешествие в Киров. Новогодний автобусный тур из Перми
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Начало: Пермь
2 янв в 10:00
15 700 ₽ за человека
Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
3 дня
Начало: Москва
27 мар в 10:00
от 39 930 ₽ за человека
Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми. Осень-зима
На автобусе
3 дня
Начало: Пермь
27 мар в 10:00
от 15 700 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Кирове в феврале 2026
Сейчас в Кирове в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 15 700 до 39 930. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Туры по окрестностям Кирова и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель