Индивидуальная
Апатиты: магия минералов в арт-центре - уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1300 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Путешествие по заснеженным Хибинам на снегоступах подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с историей и природой региона
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 10:00
30 мар в 10:00
20 апр в 10:00
2800 ₽
3500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
На лыжах - к сияющим циркам
Отправляйтесь в захватывающее лыжное путешествие по Хибинам. Исследуйте ледяные просторы и узнайте историю горно-научной станции
Начало: На Олимпийской улице
Завтра в 09:30
22 мар в 09:30
3600 ₽
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 марта 2025Отличная экскурсия для знакомства с Хибинами! Побывали в зимней сказке, прошли по метровому слою снега, получили опыт хождения на снегоступах, почувствовали на себе суровый нрав севера и насладились панорамными видами! Однозначно рекомендую
- ВВера9 марта 2025В горах очень тихо, чистый воздух и снег слепит глаза. Глеб научил нас ходить на снегоступах, прогулка приятная, очень красиво вокруг,
- ААнна5 марта 2025Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)
- ЮЮлия16 февраля 2025В Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних пор очень люблю горы. Мне
- ААнна7 января 2025В полном восторге. Получили массу интересных сведений, грустно было расставаться. Мастер-класс оценили все, и взрослые и дети, в том числе
- ССветлана15 сентября 2024Незабываемая экскурсия от увлеченных своим делом профессионалов, будет интересна как взрослым, так и детям, однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Для студентов»
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