Экскурсии для студентов в Кировске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Кировске, цены от 1300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Апатиты: магия минералов в арт-центре
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Апатиты: магия минералов в арт-центре - уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1300 ₽ за человека
Зимние Хибины - на снегоступах
Пешая
На снегоступах
3 часа
-
20%
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Путешествие по заснеженным Хибинам на снегоступах подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с историей и природой региона
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 10:00
30 мар в 10:00
20 апр в 10:00
2800 ₽3500 ₽ за человека
На лыжах - к сияющим циркам
10 часов
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
На лыжах - к сияющим циркам
Отправляйтесь в захватывающее лыжное путешествие по Хибинам. Исследуйте ледяные просторы и узнайте историю горно-научной станции
Начало: На Олимпийской улице
Завтра в 09:30
22 мар в 09:30
3600 ₽4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 марта 2025
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Отличная экскурсия для знакомства с Хибинами! Побывали в зимней сказке, прошли по метровому слою снега, получили опыт хождения на снегоступах, почувствовали на себе суровый нрав севера и насладились панорамными видами! Однозначно рекомендую
  • В
    Вера
    9 марта 2025
    Зимние Хибины - на снегоступах
    В горах очень тихо, чистый воздух и снег слепит глаза. Глеб научил нас ходить на снегоступах, прогулка приятная, очень красиво вокруг,
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    живописно. Глеб интересно рассказывал и про геологию Хибин, и про местный народ саамов, и про флору и фауну региона. Буду рекомендовать его друзьям

    В горах очень тихо, чистый воздух и снег слепит глазаВ горах очень тихо, чистый воздух и снег слепит глазаВ горах очень тихо, чистый воздух и снег слепит глаза
  • А
    Анна
    5 марта 2025
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)
    Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)
  • Ю
    Юлия
    16 февраля 2025
    Зимние Хибины - на снегоступах
    В Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних пор очень люблю горы. Мне
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    56 лет, в молодости никогда не ходила в походы, и начала только два года назад. Так что, я новичок. Не думала, что приеду на Север, да ещё зимой, и буду ходить в снегоступах! Хочется поблагодарить гида Глеба Щеглова за отличную организацию походов и интересные рассказы. Глеб - настоящий профессионал своего дела, влюбленный в свой край. С ним мне удалось побывать в Лапландском заповеднике, ущелье Голубых Озёр, на озере Малый Вудъявр, на экскурсии по Кировску и в ущелье Аку-Аку. Он собирает вокруг себя людей, которые становятся настоящей единодушной командой. Здесь, в Хибинах, я нашла новых друзей - единомышленников. Спасибо за замечательные походы! Желаю успехов и процветания компании "Трипстер"! Удачи всем! Огромное спасибо!

    В Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних порВ Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних порВ Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних порВ Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних порВ Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних порВ Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних порВ Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних порВ Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних порВ Хибины, и вообще, на Север, я приехала впервые. Сама я из Петербурга, с недавних пор
  • А
    Анна
    7 января 2025
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    В полном восторге. Получили массу интересных сведений, грустно было расставаться. Мастер-класс оценили все, и взрослые и дети, в том числе
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    безрукие и бесталанные😆. После попили чай, купили красивые сувениры. Надеемся на скорую встречу. Спасибо Вам большое. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.

    В полном восторге. Получили массу интересных сведений, грустно было расставаться. Мастер-класс оценили все, и взрослые иВ полном восторге. Получили массу интересных сведений, грустно было расставаться. Мастер-класс оценили все, и взрослые иВ полном восторге. Получили массу интересных сведений, грустно было расставаться. Мастер-класс оценили все, и взрослые иВ полном восторге. Получили массу интересных сведений, грустно было расставаться. Мастер-класс оценили все, и взрослые иВ полном восторге. Получили массу интересных сведений, грустно было расставаться. Мастер-класс оценили все, и взрослые иВ полном восторге. Получили массу интересных сведений, грустно было расставаться. Мастер-класс оценили все, и взрослые и
  • С
    Светлана
    15 сентября 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Незабываемая экскурсия от увлеченных своим делом профессионалов, будет интересна как взрослым, так и детям, однозначно рекомендую!
    Незабываемая экскурсия от увлеченных своим делом профессионалов, будет интересна как взрослым, так и детям, однозначно рекомендую!Незабываемая экскурсия от увлеченных своим делом профессионалов, будет интересна как взрослым, так и детям, однозначно рекомендую!Незабываемая экскурсия от увлеченных своим делом профессионалов, будет интересна как взрослым, так и детям, однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Для студентов»

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  1. Апатиты: магия минералов в арт-центре
  2. Зимние Хибины - на снегоступах
  3. На лыжах - к сияющим циркам
Сколько стоит экскурсия по Кировску в марте 2025
Сейчас в Кировске в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 3600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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