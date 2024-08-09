6 часов
Групповая
до 15 чел.
Таинственные и живописные Хибины: групповая экскурсия с учёным-экологом
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: За санаторием «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
24 авг в 10:00
2 сен в 14:00
от 3 334₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
В трендеКуэльпорр - сердце Хибин: незабываемое путешествие по живописным местам
Отправляйтесь в путешествие по Хибинам! Вас ждут водопады, горные озёра и захватывающие виды. Минимальные пешие переходы, подходит для всех возрастов
Начало: Кировск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за человека
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Посетите Кировск и откройте для себя удивительные места: Снежная деревня, Ботанический сад, Музей камня и гора Айкуайвенчорр. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
23 авг в 08:30
24 авг в 08:30
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 августа 2024Экскурсия с Глебом — одно из лучших наших впечатлений за всю поездку. Комфортный темп подъема, второй гид помогает преодолеть дистанцию
- ААлександр2 августа 2024Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
- ННаталья1 августа 2024Всё очень понравилось. Виды великолепные! Водитель всё по делу рассказывал. Останавливались на озёрах, смотровых площадках, у водопадов. Погода была пасмурная,
- ААнастасия29 июля 2024Спасибо Глебу за интересную экскурсию! Увидели много красот, узнали о Хибинах, потрогали камни, понюхали цветы, переходили в брод по прохладной водичке в жару! Сразу нужно быть готовым, что экскурсия подойдёт со средней и высокой степени подготовленности. Много подъемов и каменистых участков
- ААнна21 июля 2024Всё идеально:)
- ЕЕвгения12 июля 2024Добрый день. Понравилось всё! Замечательный гид (очень рекомендуем Алексея, не пожалеете!!!) шикарная природа, повезло с погодой)).
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Групповые»
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