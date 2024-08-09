Групповые экскурсии Кировска

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Кировске, цены от 3 334 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Такие загадочные и живописные Хибины
Пешая
28 отзывов
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Таинственные и живописные Хибины: групповая экскурсия с учёным-экологом
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: За санаторием «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
24 авг в 10:00
2 сен в 14:00
от 3 334 за человека
Куэльпорр - сердце Хибин
14 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
В тренде
Куэльпорр - сердце Хибин: незабываемое путешествие по живописным местам
Отправляйтесь в путешествие по Хибинам! Вас ждут водопады, горные озёра и захватывающие виды. Минимальные пешие переходы, подходит для всех возрастов
Начало: Кировск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000 за человека
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
На машине
На микроавтобусе
5 отзывов
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Посетите Кировск и откройте для себя удивительные места: Снежная деревня, Ботанический сад, Музей камня и гора Айкуайвенчорр. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
23 авг в 08:30
24 авг в 08:30
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 августа 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Экскурсия с Глебом — одно из лучших наших впечатлений за всю поездку. Комфортный темп подъема, второй гид помогает преодолеть дистанцию
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    на всех участках. Он кстати тоже много знает и интересно рассказывает. Узнали много интересных фактов о природе Хибин. Если сомневаетесь — не сомневайтесь, вы отлично проведете день и в качестве бонуса получите красивые фотографии)

  • А
    Александр
    2 августа 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
    Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу
  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Куэльпорр - сердце Хибин
    Всё очень понравилось. Виды великолепные! Водитель всё по делу рассказывал. Останавливались на озёрах, смотровых площадках, у водопадов. Погода была пасмурная,
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    но это даже лучше - горы в облаках и тумане, фотки получились отличные. Очень советую! Пешком дотуда далековато, но на машине самое то.

  • А
    Анастасия
    29 июля 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Спасибо Глебу за интересную экскурсию! Увидели много красот, узнали о Хибинах, потрогали камни, понюхали цветы, переходили в брод по прохладной водичке в жару! Сразу нужно быть готовым, что экскурсия подойдёт со средней и высокой степени подготовленности. Много подъемов и каменистых участков
    Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!
  • А
    Анна
    21 июля 2024
    Куэльпорр - сердце Хибин
    Всё идеально:)
  • Е
    Евгения
    12 июля 2024
    Куэльпорр - сердце Хибин
    Добрый день. Понравилось всё! Замечательный гид (очень рекомендуем Алексея, не пожалеете!!!) шикарная природа, повезло с погодой)).

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Групповые»

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  1. Такие загадочные и живописные Хибины
  2. Куэльпорр - сердце Хибин
  3. Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Сколько стоит экскурсия по Кировску в августе 2024
Сейчас в Кировске в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 3 334 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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