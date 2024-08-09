О Ольга Такие загадочные и живописные Хибины читать дальше на всех участках. Он кстати тоже много знает и интересно рассказывает. Узнали много интересных фактов о природе Хибин. Если сомневаетесь — не сомневайтесь, вы отлично проведете день и в качестве бонуса получите красивые фотографии) Экскурсия с Глебом — одно из лучших наших впечатлений за всю поездку. Комфортный темп подъема, второй гид помогает преодолеть дистанцию

А Александр Такие загадочные и живописные Хибины Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!

Н Наталья Куэльпорр - сердце Хибин читать дальше но это даже лучше - горы в облаках и тумане, фотки получились отличные. Очень советую! Пешком дотуда далековато, но на машине самое то. Всё очень понравилось. Виды великолепные! Водитель всё по делу рассказывал. Останавливались на озёрах, смотровых площадках, у водопадов. Погода была пасмурная,

А Анастасия Такие загадочные и живописные Хибины Спасибо Глебу за интересную экскурсию! Увидели много красот, узнали о Хибинах, потрогали камни, понюхали цветы, переходили в брод по прохладной водичке в жару! Сразу нужно быть готовым, что экскурсия подойдёт со средней и высокой степени подготовленности. Много подъемов и каменистых участков

А Анна Куэльпорр - сердце Хибин Всё идеально:)