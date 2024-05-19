Интересные экскурсии для школьного возраста в Кировске

Найдено 6 экскурсий в категории «Для школьников» в Кировске, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 1 300 за всё до 25 чел.
Зимняя рыбалка на озере Имандра
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Почувствовать азарт рыбной ловли в Заполярье на крупнейшем водоеме Мурманской области
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 900 за всё до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Отправиться в другое измерение - к невероятным горам, озёрам и водопадам
Начало: По договоренности в г. Кировск
20 июня в 11:00
22 июня в 11:00
18 000 за всё до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Прогуляться по эко-тропе, узнать о необычном селе и побывать на сакральной горе саамов
Начало: В Кировске или Апатитах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
23 000 за всё до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: от вашего места проживания
21 июня в 12:00
22 июня в 10:00
22 000 за всё до 4 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы
  • В
    Виктория
    17 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
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    Представленные в студии работы мастеров - шикарны! Организатор Лариса разбирается в теме минералов и камней, знает интересные факты, умеет передать материал и заинтересовать слушателя! Мы в восторге!

  • Е
    Елизавета
    10 мая 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были
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    в мини-группе из 4 человек. Незабываемо провели эти 13 часов вместе! Мы посетили даже те объекты, которых не было в плане. И смогли попасть в Снежную деревню! СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ!

    Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и суперЕсли бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и суперЕсли бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
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    небольшая, но интересный рассказ Ларисы об особенностях камней и их свечение в лучах ультрафиолета окунули всех в сказку о камнях Заполярья.

  • Д
    Дмитрий
    26 марта 2024
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Гид очень добродушный и очень хорошо рассказывает про Хибины. С гидом было очень весело ходит по горам. Она сделала нам прекраснейший перекус и приготовила вкусный чай с рафинадом. Когда мы спускались с горы, мы не сходили а катались!!!
  • О
    Олег
    21 марта 2024
    Зимняя рыбалка на озере Имандра
    Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
  • Д
    Дмитрий
    4 марта 2024
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    На сайте выбрали маршрут к Белому морю. Гид Оксана. Прекрасный гид. Всю поездку мы были в заботливых и надежных руках
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    эрудита. Незабываемый подъем на гору с великолепной панорамой и вкусным чаем. Далее был забронирован столик с видом на море в ресторане «Причал 11». И наконец изюминкой нашего путешествия стало купание в Белом море (айс-флоатинг). Всё безопасно и под чутким руководством профессионалов. Неожиданно для всех встретились с нерпой. Море эмоций, новой информации и красивых фотографий Вам обеспечено, если Вы проведёте день с гидом Оксаной!!!

  • Л
    Лариса
    31 января 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.
  • М
    Михаил
    17 января 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.
  • K
    Kamil
    10 октября 2023
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Очень понравился гид! Интересные факты, детальный маршрут завораживающий

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Для школьников»

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  4. Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
  5. Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Сколько стоит экскурсия по Кировску в июне 2024
Сейчас в Кировске в категории "Для школьников" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 300 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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