1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 1 300₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
10 часов
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Почувствовать азарт рыбной ловли в Заполярье на крупнейшем водоеме Мурманской области
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Отправиться в другое измерение - к невероятным горам, озёрам и водопадам
Начало: По договоренности в г. Кировск
20 июня в 11:00
22 июня в 11:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Прогуляться по эко-тропе, узнать о необычном селе и побывать на сакральной горе саамов
Начало: В Кировске или Апатитах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: от вашего места проживания
21 июня в 12:00
22 июня в 10:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
- ВВиктория17 мая 2024Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
- ЕЕлизавета10 мая 2024Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были
- ТТатьяна10 мая 2024Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
- ДДмитрий26 марта 2024Гид очень добродушный и очень хорошо рассказывает про Хибины. С гидом было очень весело ходит по горам. Она сделала нам прекраснейший перекус и приготовила вкусный чай с рафинадом. Когда мы спускались с горы, мы не сходили а катались!!!
- ООлег21 марта 2024Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
- ДДмитрий4 марта 2024На сайте выбрали маршрут к Белому морю. Гид Оксана. Прекрасный гид. Всю поездку мы были в заботливых и надежных руках
- ЛЛариса31 января 2024Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.
- ММихаил17 января 2024Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.
- KKamil10 октября 2023Очень понравился гид! Интересные факты, детальный маршрут завораживающий
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Для школьников»
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