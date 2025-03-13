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56 лет, в молодости никогда не ходила в походы, и начала только два года назад. Так что, я новичок. Не думала, что приеду на Север, да ещё зимой, и буду ходить в снегоступах! Хочется поблагодарить гида Глеба Щеглова за отличную организацию походов и интересные рассказы. Глеб - настоящий профессионал своего дела, влюбленный в свой край. С ним мне удалось побывать в Лапландском заповеднике, ущелье Голубых Озёр, на озере Малый Вудъявр, на экскурсии по Кировску и в ущелье Аку-Аку. Он собирает вокруг себя людей, которые становятся настоящей единодушной командой. Здесь, в Хибинах, я нашла новых друзей - единомышленников. Спасибо за замечательные походы! Желаю успехов и процветания компании "Трипстер"! Удачи всем! Огромное спасибо!