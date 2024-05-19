Индивидуальные экскурсии в Кировске с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Кировске, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 1 300 за всё до 25 чел.
Зимняя рыбалка на озере Имандра
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Почувствовать азарт рыбной ловли в Заполярье на крупнейшем водоеме Мурманской области
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 900 за всё до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Отправиться в другое измерение - к невероятным горам, озёрам и водопадам
Начало: По договоренности в г. Кировск
20 июня в 11:00
22 июня в 11:00
18 000 за всё до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Прогуляться по эко-тропе, узнать о необычном селе и побывать на сакральной горе саамов
Начало: В Кировске или Апатитах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
23 000 за всё до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: от вашего места проживания
21 июня в 12:00
22 июня в 10:00
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы
  • В
    Виктория
    17 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
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    Представленные в студии работы мастеров - шикарны! Организатор Лариса разбирается в теме минералов и камней, знает интересные факты, умеет передать материал и заинтересовать слушателя! Мы в восторге!

  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
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    небольшая, но интересный рассказ Ларисы об особенностях камней и их свечение в лучах ультрафиолета окунули всех в сказку о камнях Заполярья.

  • Д
    Дмитрий
    26 марта 2024
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Гид очень добродушный и очень хорошо рассказывает про Хибины. С гидом было очень весело ходит по горам. Она сделала нам прекраснейший перекус и приготовила вкусный чай с рафинадом. Когда мы спускались с горы, мы не сходили а катались!!!
  • О
    Олег
    21 марта 2024
    Зимняя рыбалка на озере Имандра
    Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
  • Д
    Дмитрий
    4 марта 2024
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    На сайте выбрали маршрут к Белому морю. Гид Оксана. Прекрасный гид. Всю поездку мы были в заботливых и надежных руках
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    эрудита. Незабываемый подъем на гору с великолепной панорамой и вкусным чаем. Далее был забронирован столик с видом на море в ресторане «Причал 11». И наконец изюминкой нашего путешествия стало купание в Белом море (айс-флоатинг). Всё безопасно и под чутким руководством профессионалов. Неожиданно для всех встретились с нерпой. Море эмоций, новой информации и красивых фотографий Вам обеспечено, если Вы проведёте день с гидом Оксаной!!!

  • K
    Kamil
    10 октября 2023
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Очень понравился гид! Интересные факты, детальный маршрут завораживающий
  • I
    Iuliia
    25 сентября 2023
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Спасибо, все было очень хорошо, хотя ехать пришлось в дождь! Оксана отлично подготовленный гид как с точки зрения информации, так
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    и с точки зрения наличия всего необходимого вроде дождевиков, треккинговых палок и т. д. Всегда была на связи и передала нам перед самым отъездом кепку, которую мы забыли в машине (не делайте так 😁). По пути рассказала о многих других интересных местах, которые мы теперь тоже собираемся посетить.

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Спасибо Оксане за увлекательную поездку. Было интересно и комфортно.
    Спасибо Оксане за увлекательную поездку. Было интересно и комфортно
  • A
    Anna
    5 сентября 2023
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    Огромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. Вкусный фирменный чай. Идеальный день!
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    Нам очень повезло с погодой, утром увидели все хребты, а во второй половине спустились мистические облака - очень живописно! Из всех взятых экскурсий эта самая впечатляющая и соотношение цена/качество на высоте!

    Огромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. ВкусныйОгромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. Вкусный

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Индивидуальные»

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  4. Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
  5. Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Сколько стоит экскурсия по Кировску в июне 2024
Сейчас в Кировске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 300 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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