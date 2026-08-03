Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
В центре Апатитов вас ждет знакомство с творчеством местных художников и уникальными минералами Хибин.
Увидите работы мастеров, в том числе шедевры Олега Юнтунена, и узнаете интересные факты о Кольском полуострове. В читать дальшеуменьшить
коллекции минералов найдете эвдиалит, тингуаит, хибинит и другие редкости. Погасим свет и покажем вам волшебное световое шоу камней. На мастер-классе создадите сувенир под руководством художника. Завершит экскурсию фотосессия с атрибутикой викингов. Трансфер из Кировска до Апатитов не включен, но дополнительных расходов нет. В стоимость входят экскурсия, мастер-класс и чай
Лучшие месяцы для посещения - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии, включая мастер-классы и фотосессии, без ограничений.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Работы Олега Юнтунена
Коллекция минералов
Световое шоу камней
Мастер-класс
Фотосессия с драккаром
Описание экскурсии
Мир творчества и удивительных фактов Крайнего Севера
В выставочном зале вы увидите работы местных мастеров, в числе которых представлены и шедевры живописца Олега Юнтунена — поговорим о технике, в которой до сих пор его никто не превзошел. Мы также поделимся интересными историями рождения необычных картин на старом дереве — беломорском топляке. А сколько у нас припасено фактов об истории и природе полуострова! Слышали о тропической орхидее на Русском Севере? А о том, как с нашим регионом связаны легендарные духи Шанель № 5? Расскажем!
Сокровищница Хибин
Далее перед вами предстанет коллекция минералов и горных пород. Вы познакомитесь с образцами эвдиалита («лопарская кровь»), тингуаита («таежный камень»), хибинита, которым облицован Ладожский вокзал, виллиомита, корунда рубинового и множеством других безымянных камней. Узнаете о потрясающих месторождениях Хибин и настоящей «золотой жиле» для геологов.
Камни в темноте: другая реальность
После осмотра экспозиции погасим свет, снабдим вас волшебными фонарями и отправим на своеобразный квест. Разглядывая рисунки загорающихся минералов, вы увидите причудливые узоры, напоминающие старинные карты, ручьи магмы и мириады искрящихся разноцветных частичек.
Мастер-класс с художником
Во второй части программы мы пригласим вас сотворить сувенир или даже оберег своими руками. Под руководством профессионального художника вы раскрасите деревянную фигурку ангела по мотивам полярных дня и ночи или изготовите магнитик с изображением северного сияния.
Антуражная нордическая фотосессия
На территории нашего креативного пространства вы также увидите изображение драккара — покорителя морей и корабль-легенду викингов, возле которого сможете сфотографироваться со стилизованной атрибутикой и мысленно перенестись к «истокам туризма» на Кольском полуострове — в 9 век!
Организационные детали
От Кировска до Апатитов вам нужно добраться самостоятельно: расстояние между городами составляет всего 17 км, вы сможете воспользоваться любыми видами доступного транспорта
Кроме затрат на трансфер, дополнительных расходов не предвидится. Бонусом от нас — чашечка горячего чая или кофе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Экскурсия с мастер-классом
1400 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Апатитах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 452 туристов
Наш творческий центр открыт в Апатитах в мае 2018 года по нашей с мужем (профессиональным художником) инициативе. Получилась креативная площадка с галереей картин, лавкой наших сувениров, мастер-классами и душевными музыкальными читать дальшеуменьшить
вечерами. Наши экскурсии посвящена уникальности нашего любимого Севера — богатствам его природы, минералов и истории. Есть экспозиция необычных картин на беломорском топляке. Ну а особый интерес у гостей вызывает экспозиция загорающихся в темноте камней! Приезжайте — мы будем вам очень рады!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Потрясающая экскурсия с мастер классом! Очень интересно рассказано и показано! Все так с душой и с любовью! Обалденный помощник! Ребенок теперь собирает коллекцию камней! Очень рекомендую сходить на данную экскурсию.
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Екатерина
Хороший вариант досуга. Приехала в Кировск кататься на сноуборде, но в первый же день заболело колено. Пришлось срочно искать занятия, пока жду остальных катающихся. Мастер-класс очень понравился, художник прям как из читать дальшеуменьшить
фильмов, колоритен. Сделали сувенир своими руками. Его супруга провела экскурсию, рассказала о том, как они в экспедициях добывали материалы для его работ. Рассказала о камнях и минералах их коллекции. Есть сувенирная лавочка. Хозяева очень любят свой край и с видимым удовольствием делятся этой любовью. Так как в нашей группе никто не торопился, то никого через 1.5 часа не выгоняли, продолжали общаться и узнавать новое. Огромное спасибо за приятный день!
Лариса
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо большое за ваши тёплые слова, это приятно слышать. Да, действительно, мы с радостью делимся своей любовью к Северу. читать дальшеуменьшить
Наша программа носит позновательно- развлекательный характер и ориентировано на общение с нашими гостями! И очень приятно получать от вас обратную связь!
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Наталья
Очень душевный мастер-класс и экскурсия в мир творчества! Наилучшие рекомендации и пожелания!
Лариса
Ответ организатора:
Наталья, благодарим вас за отзыв! Рады, что вам понравилась наша программа. Спасибо!
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Катеринкина
Были с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересно, особенно когда погас свет и минералы явили свою скрытую красоту. Экскурсия очень интересная и отличный мастер-класс по созданию собственных магнитиков и фото-зона с дракаром викингов. Всё просто супер! Всем рекомендую эту экскурсию и спасибо организаторам! Светлана. Москва. 2025 год.
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Анастасия
прекрасное тёплое пространство и хозяева, замечательно и познавательно провели время 😍🙏
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Е
Екатерина
Отличное мероприятие, посещали семьёй с 3-мя детьми, всем очень понравилось. Очень необычный арт-центр, сама программа и организаторы. Такого я нигде не встречала.
Лариса
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за хорошие слова в наш адрес. С вашей командой было приятно общаться! Вы большие молодцы - очень открытые, искренние и дружные люди! Пусть у вас все так и будет дальше!
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