до 2 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Поплавать в окружении льдин и прогуляться по заснеженной тропе до вершины горы
Начало: У вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
34 000 ₽ за всё до 2 чел.
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
до 2 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Из Кировска в Кандалакшу: попробовать арктическое купание и пройти по экотропе к панорамным видам
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
37 000 ₽ за всё до 2 чел.
до 4 чел.
Кировск - город, спрятанный в горах
Подняться на фуникулёре на вершину, полюбоваться сказочным лесом, ледяными скульптурами и минералами
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ММихаил15 ноября 2025Из-за непогоды была задержка, но экскурсия состоялась. Всем доволен.
- ААлла22 февраля 2025Большое спасибо Оксане за познавательную экскурсию! Любовь к Хибинам Оксана смогла передать и нам.
