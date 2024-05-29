1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: В Апатитах
«Вы познакомитесь с образцами эвдиалита («лопарская кровь»), тингуаита («таежный камень»), хибинита, которым облицован Ладожский вокзал, виллиомита, корунда рубинового и множеством других безымянных камней»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 1 300₽ за всё до 25 чел.
Групповая
5 часов
Такие загадочные и живописные Хибины
Пройти несложный маршрут среди гор с местным учёным и раскрыть особенности северной природы
Начало: У санатория «Тирвас»
«Во время похода я по-настоящему познакомлю вас с Хибинами: их топонимами, историей освоения, геологией, минералогией, флорой и экологией»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
14 июня в 14:00
23 июня в 10:00
от 3 334₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Отправиться в другое измерение - к невероятным горам, озёрам и водопадам
Начало: По договоренности в г. Кировск
«Мы побываем в долине озера «Малый вудъявр», проедем по самому длинному и красивому ущелью гор «Кукисвумчорр», которое разделяет Хибины на две части»
20 июня в 11:00
22 июня в 11:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: от вашего места проживания
«Узнаете историю возникновения научной станции «Тиетта» на озёрном берегу и о её уникальной роли в освоении Хибин»
21 июня в 12:00
22 июня в 10:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
«Вы проведете целый день в окружении сказочных Хибин: посетите Снежную деревню с ледяными скульптурами, перенесетесь в тропики в Ботаническом саду, откроете тайны Кольского полуострова в Музее камня»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 мая 2024Хибины - это любовь! Огромнейшее спасибо Глебу за потрясающую экскурсию. Как же было интересно, душевно, познавательно. Всем нужно ехать в Хибины и записываться на экскурсию к Глебу. Эмоции и впечатления переполняют. Обязательно вернемся!
- ЕЕгор29 мая 2024Мы находимся в полном восторге. Маршрут был изменен из-за погоды и сезона, но знакомство с Хибинами прошло на высшем уровне. Глебу хочется сказать огромное спасибо за интересные факты, историю и общение. Сильно рекомендуем!
- DDmitry25 мая 2024Отличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступах.
- ААнна19 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
- ВВиктория17 мая 2024Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
- ЕЕлизавета10 мая 2024Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были
- ТТатьяна10 мая 2024Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
- ЛЛариса31 января 2024Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.
- ММихаил17 января 2024Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.
- KKamil10 октября 2023Очень понравился гид! Интересные факты, детальный маршрут завораживающий
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Хибины»
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