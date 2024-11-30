скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 11:00
30 дек в 11:00
от 83336667₽ за человека
скидка
25%
6 часов
Индивидуальная
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
Проведите день в Кировске и Хибинах, открывая для себя местные красоты и исторические места. Узнайте о природе и культуре региона, насладитесь видами
Начало: От места прибывания
Завтра в 11:00
30 дек в 11:00
от 128009600₽ за человека
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
от 90007200₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера30 ноября 2024Глеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированно. Лёгкий, спокойный, незагруженный. Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Самое главное»
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