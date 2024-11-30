скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 11:00
23 дек в 11:00
от 83336667₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Погрузитесь в атмосферу Северного края, отправившись на индивидуальную рыбалку на озере Имандра. Ощутите дух дикой природы и насладитесь комфортом
21 дек в 10:00
22 дек в 09:00
от 7900₽ за человека
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Обзорная экскурсия по Кировску: увидеть главные и негласные достопримечательности города
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 11:00
23 дек в 11:00
от 90007200₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера30 ноября 2024Глеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированно. Лёгкий, спокойный, незагруженный. Огромное спасибо!
- ООлег21 марта 2024Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
- ЕЕкатерина10 марта 2023Спасибо Олегу и Володе за организацию зимней рыбалки - ребята всё предусмотрели, мы были семьей и была организована отдельная палатка
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Популярные места»
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