Главные экскурсионные места в Кировске

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Кировске, цены от 6667 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Хибинам с учёным-экологом
Пешая
скидка
20%
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 11:00
23 дек в 11:00
от 83336667 за человека
Зимняя рыбалка на озере Имандра
На машине
2 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Погрузитесь в атмосферу Северного края, отправившись на индивидуальную рыбалку на озере Имандра. Ощутите дух дикой природы и насладитесь комфортом
21 дек в 10:00
22 дек в 09:00
от 7900 за человека
Скрытые места Хибиногорска
На машине
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Обзорная экскурсия по Кировску: увидеть главные и негласные достопримечательности города
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 11:00
23 дек в 11:00
от 90007200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    30 ноября 2024
    По Хибинам с учёным-экологом
    Глеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированно. Лёгкий, спокойный, незагруженный. Огромное спасибо!
    Глеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированноГлеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированноГлеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированноГлеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированноГлеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированноГлеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированно
  • О
    Олег
    21 марта 2024
    Зимняя рыбалка на озере Имандра
    Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
    Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так
  • Е
    Екатерина
    10 марта 2023
    Зимняя рыбалка на озере Имандра
    Спасибо Олегу и Володе за организацию зимней рыбалки - ребята всё предусмотрели, мы были семьей и была организована отдельная палатка
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    с подогревом, в которой было тепло сидеть и ловить рыбу. Рыба, правда, в этот день к нам не шла, но Олег и Володя и с этим помогли - пожарили нам свою корюшку на сковородке, было очень вкусно) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Популярные места»

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  1. По Хибинам с учёным-экологом
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  3. Скрытые места Хибиногорска
Сколько стоит экскурсия по Кировску в декабре 2024
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