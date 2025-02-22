Вы узнаете о том, как появился этот маленький, но значимый город, окружённый горами. Мы расскажем вам о его истории и о том, как здесь осваивали Cевер.
Горнолыжный комплекс
Поднимемся на фуникулёре на вершину горы Айкуайвенчорр. С высоты открывается захватывающий вид на горы и сам Кировск. Видами удобно любоваться, попивая горячий напиток в панорамном ресторане.
Снежная деревня
Здесь более 2000 кв. м снежных залов, наполненных удивительными ледяными скульптурами и экспозициями. Каждый год — новая тема. Интересно, что приготовили мастера на этот раз?
«Таинственный лес»
Этот художественный проект идеально вписывается в ландшафт Хибин. Оригинальная иллюминация и музыкальное сопровождение создают волшебную атмосферу. Деревянные дорожки протяжённостью около 3 км проведут вас через сказку.
Музей камня
Завершим экскурсию в современном интерактивном музее, где вы увидите более 600 видов минералов из недр Хибинских гор.
Таинственный лес, Снежная деревня и горнолыжный комплекс начинают работать с 20 декабря. Если вы приезжаете раньше, то мы заменим эти локации на другие, не менее красивые:
Смотровую площадку с видами на гору Вудъяврчорр и озеро
Смотровую с панорамой на горы и незамерзающую реку
Долину озера Малый Вудъявр
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка проходит на автомобиле Reno Duster или Hover Derways
Другое время начала экскурсии можно обсудить перед бронированием
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кировске
Провели экскурсии для 542 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и, самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двух читать дальше
лет, и за это время показала красоты Кольского полуострова более чем 200 путешественникам и гостям нашего края. Предлагаю множество направлений в любое время года, индивидуальный подход к каждому. Если вы любите природу, горы и незабываемые виды — тогда бронируйте места! Работаю с командой квалифицированных гидов, любящих свой край. Мы с удовольствием поделимся нашей северной красотой с вами.