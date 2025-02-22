Добро пожаловать в Кировск — уникальное место, где история встречается с природной красотой! Вас ждёт не просто экскурсия по городу, а увлекательное погружение в богатую историю освоения Cевера. Вы узнаете о древнем народе саами, побываете на горе Айкуайвенчорр, оцените шедевры изо льда, пройдёте по деревянным дорожкам в лесу с подсветкой и увидите коллекцию камней.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Кировск: история и природа

Вы узнаете о том, как появился этот маленький, но значимый город, окружённый горами. Мы расскажем вам о его истории и о том, как здесь осваивали Cевер.

Горнолыжный комплекс

Поднимемся на фуникулёре на вершину горы Айкуайвенчорр. С высоты открывается захватывающий вид на горы и сам Кировск. Видами удобно любоваться, попивая горячий напиток в панорамном ресторане.

Снежная деревня

Здесь более 2000 кв. м снежных залов, наполненных удивительными ледяными скульптурами и экспозициями. Каждый год — новая тема. Интересно, что приготовили мастера на этот раз?

«Таинственный лес»

Этот художественный проект идеально вписывается в ландшафт Хибин. Оригинальная иллюминация и музыкальное сопровождение создают волшебную атмосферу. Деревянные дорожки протяжённостью около 3 км проведут вас через сказку.

Музей камня

Завершим экскурсию в современном интерактивном музее, где вы увидите более 600 видов минералов из недр Хибинских гор.

Таинственный лес, Снежная деревня и горнолыжный комплекс начинают работать с 20 декабря. Если вы приезжаете раньше, то мы заменим эти локации на другие, не менее красивые:

Смотровую площадку с видами на гору Вудъяврчорр и озеро

Смотровую с панорамой на горы и незамерзающую реку

Долину озера Малый Вудъявр

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на автомобиле Reno Duster или Hover Derways

Другое время начала экскурсии можно обсудить перед бронированием

Дополнительные расходы:

«Таинственный лес»: 600 ₽ — взрослый, 300 ₽ — ребёнок

Снежная деревня: 800 ₽ — взрослый, 600 ₽ — ребёнок

Фуникулёр: 450 ₽ за человека

Стоимость билетов может меняться в зависимости от сезона. Подробную информацию мы пришлём вам после бронирования экскурсии.