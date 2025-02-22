Мои заказы

Кировск - город, спрятанный в горах

Подняться на фуникулёре на вершину, полюбоваться сказочным лесом, ледяными скульптурами и минералами
Добро пожаловать в Кировск — уникальное место, где история встречается с природной красотой! Вас ждёт не просто экскурсия по городу, а увлекательное погружение в богатую историю освоения Cевера.

Вы узнаете о древнем народе саами, побываете на горе Айкуайвенчорр, оцените шедевры изо льда, пройдёте по деревянным дорожкам в лесу с подсветкой и увидите коллекцию камней.
5
1 отзыв
Кировск - город, спрятанный в горах© Оксана
Кировск - город, спрятанный в горах© Оксана
Кировск - город, спрятанный в горах© Оксана
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Кировск: история и природа

Вы узнаете о том, как появился этот маленький, но значимый город, окружённый горами. Мы расскажем вам о его истории и о том, как здесь осваивали Cевер.

Горнолыжный комплекс

Поднимемся на фуникулёре на вершину горы Айкуайвенчорр. С высоты открывается захватывающий вид на горы и сам Кировск. Видами удобно любоваться, попивая горячий напиток в панорамном ресторане.

Снежная деревня

Здесь более 2000 кв. м снежных залов, наполненных удивительными ледяными скульптурами и экспозициями. Каждый год — новая тема. Интересно, что приготовили мастера на этот раз?

«Таинственный лес»

Этот художественный проект идеально вписывается в ландшафт Хибин. Оригинальная иллюминация и музыкальное сопровождение создают волшебную атмосферу. Деревянные дорожки протяжённостью около 3 км проведут вас через сказку.

Музей камня

Завершим экскурсию в современном интерактивном музее, где вы увидите более 600 видов минералов из недр Хибинских гор.

Таинственный лес, Снежная деревня и горнолыжный комплекс начинают работать с 20 декабря. Если вы приезжаете раньше, то мы заменим эти локации на другие, не менее красивые:

  • Смотровую площадку с видами на гору Вудъяврчорр и озеро
  • Смотровую с панорамой на горы и незамерзающую реку
  • Долину озера Малый Вудъявр

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на автомобиле Reno Duster или Hover Derways
  • Другое время начала экскурсии можно обсудить перед бронированием

Дополнительные расходы:

  • «Таинственный лес»: 600 ₽ — взрослый, 300 ₽ — ребёнок
  • Снежная деревня: 800 ₽ — взрослый, 600 ₽ — ребёнок
  • Фуникулёр: 450 ₽ за человека

Стоимость билетов может меняться в зависимости от сезона. Подробную информацию мы пришлём вам после бронирования экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Кировске
Провели экскурсии для 542 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и, самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двух
читать дальше

лет, и за это время показала красоты Кольского полуострова более чем 200 путешественникам и гостям нашего края. Предлагаю множество направлений в любое время года, индивидуальный подход к каждому. Если вы любите природу, горы и незабываемые виды — тогда бронируйте места! Работаю с командой квалифицированных гидов, любящих свой край. Мы с удовольствием поделимся нашей северной красотой с вами.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алла
Алла
22 фев 2025
Большое спасибо Оксане за познавательную экскурсию! Любовь к Хибинам Оксана смогла передать и нам.

Входит в следующие категории Кировска

Похожие экскурсии из Кировска

Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Поплавать в окружении льдин и прогуляться по заснеженной тропе до вершины горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
34 000 ₽ за всё до 2 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
На машине
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Хибинам с учёным-экологом
Пешая
3 часа
-
20%
14 отзывов
Индивидуальная
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 7200 ₽9000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кировске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кировске