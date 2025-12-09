Териберка, расположенная на берегу Северного Ледовитого океана, привлекает путешественников своей древней историей и уникальными природными ландшафтами.
Посетители смогут увидеть знаменитый водопад Батарейский, каменный пляж Яйца драконов и пляж затонувших кораблей.
Экскурсия предлагает возможность узнать о жизни саамов и поморов, а также об истории освоения этих суровых земель. Трансфер и сопровождение опытного гида обеспечат комфорт и безопасность вашего путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные северные пейзажи
- 📜 История древнего села
- 🗺️ Водопад Батарейский
- ⚓ Пляж затонувших кораблей
- 🎥 Арт-объекты из фильма «Левиафан»
Что можно увидеть
- Водопад Батарейский
- Каменный пляж Яйца драконов
- Птичий базар
- Пляж затонувших кораблей
- Скелет кита
Описание экскурсии
Вы увидите:
- водопад Батарейский, который впадает прямо в Баренцево море.
- каменный пляж Яйца драконов.
- озеро Батарейское.
- птичий базар, где на скалах живут чайки.
- пляж затонувших кораблей.
- огромные качели с видом на океан.
- знаменитый скелет кита из фильма «Левиафан», который снимался в Териберке, и другие арт-объекты.
Вы узнаете:
- О саамах и поморах, которые жили на этой территории.
- Природе Севера: как осваивался край и как сюда заселялись первые жители.
- Истории села Териберка: что повлияло на его развитие и как раньше тут жили люди.
Организационные детали
- В экскурсию входит трансфер, сопровождение квалифицированного гида, групповая аптечка.
- Можем забрать вас бесплатно из города Апатиты. Также можем провести экскурсию из города Мурманск. Её стоимость составит 23 000 ₽.
- Возьмите с собой перекус на весь день и чай.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кировске или Апатитах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кировске
Провели экскурсии для 542 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и, самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двухЗадать вопрос
