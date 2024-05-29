1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 1 300₽ за всё до 25 чел.
Групповая
5 часов
Такие загадочные и живописные Хибины
Пройти несложный маршрут среди гор с местным учёным и раскрыть особенности северной природы
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
14 июня в 14:00
23 июня в 10:00
от 3 334₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Почувствовать азарт рыбной ловли в Заполярье на крупнейшем водоеме Мурманской области
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Отправиться в другое измерение - к невероятным горам, озёрам и водопадам
Начало: По договоренности в г. Кировск
20 июня в 11:00
22 июня в 11:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Прогуляться по эко-тропе, узнать о необычном селе и побывать на сакральной горе саамов
Начало: В Кировске или Апатитах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: от вашего места проживания
21 июня в 12:00
22 июня в 10:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 мая 2024Хибины - это любовь! Огромнейшее спасибо Глебу за потрясающую экскурсию. Как же было интересно, душевно, познавательно. Всем нужно ехать в Хибины и записываться на экскурсию к Глебу. Эмоции и впечатления переполняют. Обязательно вернемся!
- ЕЕгор29 мая 2024Мы находимся в полном восторге. Маршрут был изменен из-за погоды и сезона, но знакомство с Хибинами прошло на высшем уровне. Глебу хочется сказать огромное спасибо за интересные факты, историю и общение. Сильно рекомендуем!
- DDmitry25 мая 2024Отличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступах.
- ААнна19 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
- ВВиктория17 мая 2024Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
- ЕЕлизавета10 мая 2024Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были
- ТТатьяна10 мая 2024Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
- ДДмитрий26 марта 2024Гид очень добродушный и очень хорошо рассказывает про Хибины. С гидом было очень весело ходит по горам. Она сделала нам прекраснейший перекус и приготовила вкусный чай с рафинадом. Когда мы спускались с горы, мы не сходили а катались!!!
- ООлег21 марта 2024Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
- ДДмитрий4 марта 2024На сайте выбрали маршрут к Белому морю. Гид Оксана. Прекрасный гид. Всю поездку мы были в заботливых и надежных руках
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Кировска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август