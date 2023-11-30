Подальше от цивилизации, поближе к красоте северной природы
Вместе мы преодолеем десятки километров на снегоходах. По дороге вы оцените впечатляющие виды на величественные Хибины, скалы и ущелья, долины и перевалы. В самых красивых местах будем делать остановки. Кульминацией станут секреты горы Куэльпорр. А в самом сердце Хибин, в уютном кафе будет горячий обед (включён в цену).
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
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дек
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дек
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дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
После краткого инструктажа вы отправитесь в незабываемое путешествие. Во время остановок гид-инструктор будет рассказывать о локациях.
- Вы побываете в долине озера Малый Вудъявр.
- Проедете по самому длинному и красивому ущелью гор Кукисвумчорр, которое разделяет Хибины на две части.
- Пересечёте перевалы и морены (ледниковые отложения), которым много миллионов лет, и которые можно увидеть только в Хибинах.
- Вдоль скальных образований отправитесь к самому центру Хибинских гор.
- Посетите смотровую площадку с чудесной панорамой. Здесь когда-то давно был рудник, где добывали полезные ископаемые. Сейчас это место безопасно.
- Вы сможете сделать сотни снимков, чтобы не упустить ни одной детали и увезти с собой как можно больше впечатлений.
- Также вы побываете на базе спасателей.
- А в гостинице «Куэльпорр» в тишине и спокойствии у нас будет обед с видом на величественные горы. Что может быть лучше для восстановления сил?
Организационные детали
- До точки старта вам нужно добраться самостоятельно (7 минут на такси от центра Кировска)
- В стоимость всё включено: полная экипировка (комбинезон, сапоги, варежки, подшлемник, шлем), обучение вождению, сопровождение инструкторов и обед в горах
- На снегоходе могут поехать двое, скидка составит 500 руб.
- В качестве пассажиров допускаются дети с 10 лет
- Протяжённость маршрута составляет 40 км. Продолжительность — 4-4,5 часа. Уровень сложности — средний.
- Как одеться: термобельё и флисовая кофта (или свитер), шапка, тёплые перчатки и бафф на шею
- Сопровождать вас будет один из гидов-инструкторов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе санатория «Тирвас»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кировске
Провели экскурсии для 94 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двух лет, и за это время показала красоты Кольского полуострова более чем 200 путешественникам и гостям нашего края. Предлагаю множество направлений в любое время года, индивидуальный подход к каждому. Если вы любите природу, горы и незабываемые виды — тогда бронируйте места, пока они еще есть! Работаю с командой квалифицированных гидов, любящих свой край. Мы с удовольствием поделимся нашей северное красотой с вами.
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