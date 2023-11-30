Оксана — ваша команда гидов в Кировске

Провели экскурсии для 94 туристов

Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двух лет, и за это время показала красоты Кольского полуострова более чем 200 путешественникам и гостям нашего края. Предлагаю множество направлений в любое время года, индивидуальный подход к каждому. Если вы любите природу, горы и незабываемые виды — тогда бронируйте места, пока они еще есть! Работаю с командой квалифицированных гидов, любящих свой край. Мы с удовольствием поделимся нашей северное красотой с вами.

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