В Хибины - на снегоходах

Индивидуальная экскурсия в Кировске

Подальше от цивилизации, поближе к красоте северной природы

Вместе мы преодолеем десятки километров на снегоходах. По дороге вы оцените впечатляющие виды на величественные Хибины, скалы и ущелья, долины и перевалы. В самых красивых местах будем делать остановки. Кульминацией станут секреты горы Куэльпорр. А в самом сердце Хибин, в уютном кафе будет горячий обед (включён в цену).
В Хибины - на снегоходах
В Хибины - на снегоходах
В Хибины - на снегоходах
В Хибины - на снегоходах
В Хибины - на снегоходах
В Хибины - на снегоходах
В Хибины - на снегоходах
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

После краткого инструктажа вы отправитесь в незабываемое путешествие. Во время остановок гид-инструктор будет рассказывать о локациях.

  • Вы побываете в долине озера Малый Вудъявр.
  • Проедете по самому длинному и красивому ущелью гор Кукисвумчорр, которое разделяет Хибины на две части.
  • Пересечёте перевалы и морены (ледниковые отложения), которым много миллионов лет, и которые можно увидеть только в Хибинах.
  • Вдоль скальных образований отправитесь к самому центру Хибинских гор.
  • Посетите смотровую площадку с чудесной панорамой. Здесь когда-то давно был рудник, где добывали полезные ископаемые. Сейчас это место безопасно.
  • Вы сможете сделать сотни снимков, чтобы не упустить ни одной детали и увезти с собой как можно больше впечатлений.
  • Также вы побываете на базе спасателей.
  • А в гостинице «Куэльпорр» в тишине и спокойствии у нас будет обед с видом на величественные горы. Что может быть лучше для восстановления сил?

Организационные детали

  • До точки старта вам нужно добраться самостоятельно (7 минут на такси от центра Кировска)
  • В стоимость всё включено: полная экипировка (комбинезон, сапоги, варежки, подшлемник, шлем), обучение вождению, сопровождение инструкторов и обед в горах
  • На снегоходе могут поехать двое, скидка составит 500 руб.
  • В качестве пассажиров допускаются дети с 10 лет
  • Протяжённость маршрута составляет 40 км. Продолжительность — 4-4,5 часа. Уровень сложности — средний.
  • Как одеться: термобельё и флисовая кофта (или свитер), шапка, тёплые перчатки и бафф на шею
  • Сопровождать вас будет один из гидов-инструкторов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе санатория «Тирвас»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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