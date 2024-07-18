Из царства Хибинских гор вы отправитесь к заливу Белого моря - в регион, который покоряет богатством и разнообразием северной природы. Здесь морские волны встречаются с вершинами сопок, а тундра сменяется

сказочной тайгой. Вы познакомитесь с самым южным городом области и совершите хайкинг по экотропе - к Колвицкому водопаду, сопке Волосяная и панорамным видам. В путешествии вы узнаете о Кольском полуострове, Белом море и коренных жителях края. Программа экскурсии гибкая и может быть скорректирована в зависимости от ваших предпочтений и уровня физической подготовки

Описание экскурсии

После небольшого автообзора Кировска мы отправимся путешествовать по Заполярью

Первая остановка будет в Кандалакше. Вы погуляете по современной набережной и познакомитесь с историей города

Выпив по чашечке кофе и немного подкрепившись, поедем к месту старта пешей прогулки на одну из топовых локаций региона — сопку Волосяная (высота 450 м, 3 км в одну сторону). Подъём под силу даже детям

Экотропа начинается в волшебном северном лесу, где виды будут меняться каждые 100 м! По пути вы увидите красивый широкий водопад в селе Колвица. И в итоге окажетесь на обзорной точке, с которой откроется живописный вид на острова Кандалакшского заповедника, тундру и Кандалакшу

После активного дня мы поужинаем в самом атмосферном ресторане города, который находится прямо на берегу моря

В путешествии вы узнаете о Кольском полуострове, Белом море и коренных жителях края.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам старше 7 лет и имеющим начальный уровень физической подготовки. Если в вашей компании будут малыши или те, кто совсем не любит ходить пешком, программу можно скорректировать: убрать прогулку на сопку, добавить прогулку по экотропе вдоль моря к Кандалакшскому лабиринту, посетить музей-заповедник или краеведческий музей. Или покататься на сапах по заливу!

Организационные детали