Из царства Хибинских гор вы отправитесь к заливу Белого моря - в регион, который покоряет богатством и разнообразием северной природы. Здесь морские волны встречаются с вершинами сопок, а тундра сменяется
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Кольского полуострова
- 🏞 Хайкинг по экотропе
- 🌊 Виды на Белое море
- 🍽 Ужин в ресторане на берегу
- 🚗 Трансфер и услуги гида включены
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Кандалакшская набережная
- Сопка Волосяная
- Колвицкий водопад
- Кандалакшский заповедник
Описание экскурсии
- После небольшого автообзора Кировска мы отправимся путешествовать по Заполярью
- Первая остановка будет в Кандалакше. Вы погуляете по современной набережной и познакомитесь с историей города
- Выпив по чашечке кофе и немного подкрепившись, поедем к месту старта пешей прогулки на одну из топовых локаций региона — сопку Волосяная (высота 450 м, 3 км в одну сторону). Подъём под силу даже детям
- Экотропа начинается в волшебном северном лесу, где виды будут меняться каждые 100 м! По пути вы увидите красивый широкий водопад в селе Колвица. И в итоге окажетесь на обзорной точке, с которой откроется живописный вид на острова Кандалакшского заповедника, тундру и Кандалакшу
- После активного дня мы поужинаем в самом атмосферном ресторане города, который находится прямо на берегу моря
В путешествии вы узнаете о Кольском полуострове, Белом море и коренных жителях края.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам старше 7 лет и имеющим начальный уровень физической подготовки. Если в вашей компании будут малыши или те, кто совсем не любит ходить пешком, программу можно скорректировать: убрать прогулку на сопку, добавить прогулку по экотропе вдоль моря к Кандалакшскому лабиринту, посетить музей-заповедник или краеведческий музей. Или покататься на сапах по заливу!
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в Кировске или Апатитах и обратно, услуги гида, горячий чай и сладости
- Поездка обычно проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara, Opel Astra, Toyota Hilux или Lada Largus
- Дополнительный расходы: как вариант, сытный арктический перекус — два кармашка с олениной, картошкой, брусничным соусом и форелью с/с + сливочный соус — 490 руб. за порцию; ужин в ресторане по меню; опциональная прогулка на сапах/каяках — 3 000 руб. за человека; аренда костюма — 500 руб.
- Продолжительность пешей прогулки — 2–3 часа в зависимости от того, насколько сильно вы любите фотографироваться
- Экскурсию можно провести для большего количества участников, подробности уточняются в личных сообщениях
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Кировске/Апатитах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Кировске
Провели экскурсии для 44 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Оля, я — аккредитованный гид, член ассоциации «Арктические гиды», имею звание «Альпинист России». Родилась и выросла на Кольском полуострове. Всю жизнь активно путешествую по родному региону и работаю гидом-экскурсоводом более 4 лет. Со мной вы увидите самые интересные локации и услышите самые увлекательные истории о жизни за Полярным кругом. И — внимание: Север вызывает зависимость!Задать вопрос
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