Для чего ехать в Териберку? На это есть много причин: бродить по гигантской морской гальке и высматривать китов у океана, увидеть белоснежную тундру и поймать за хвост северное сияние, посидеть в ресторанчике с видом на море и попробовать гребешок и морского ежа.
Мы собрали всё это в одной поездке, чтобы вы открыли для себя свой север — самобытный и невероятный.
Мы собрали всё это в одной поездке, чтобы вы открыли для себя свой север — самобытный и невероятный.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- Вы проедете по бескрайней тундре.
- Послушаете истории гида про жизнь в заполярных городках.
- Покачаетесь на гигантских качелях.
- Подниметесь на выброшенный на берег корабль и побродите по заброшенной школе.
- Постоите на самом краю утёса над водопадом и понаблюдаете за морем — а вдруг там мелькнут киты.
- Окажетесь на пляже с гигантской галькой и ощутите дыхание океана.
- Увидите кладбище деревянных кораблей прошлого столетия.
- Пообедаете в ресторане с видом на залив и продегустируете гребешка, краба и ежа.
- И главное — попробуете поймать северное сияние.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на Great Wall Hover H3, Hyundai Grand Starex или Mitsubishi Outlander.
- При желании можем выйти в море на корабле в поисках китов. Подробности обсудим в переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Кировске
Провёл экскурсии для 20 туристов
Наша команда организует путешествия уже более 5 лет и накопила огромный опыт. Мы берём всю организацию на себя под ключ: вы просто выбираете время, берёте чемодан и отправляетесь с намиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
28 фев 2025
Несмотря на сложные погодные условия, ура!, наша поездка состоялась. Всё было супер! Организация на высшем уровне, мы в восторге и обязательно вернёмся ещё!
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