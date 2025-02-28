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в путешествие! Все маршруты мы разрабатываем сами и тестируем перед тем, как предложить вам! В каждой нашей поездке собирается группа таких же искателей приключений, как мы. Мы всю жизнь живём на Севере и знаем об этих местах всё! Мы всегда готовы оказать помощь в подготовке к путешествию. Всегда есть общий чат, консультации и общение. Нередко наши чаты остаются после путешествия для дальнейшей дружбы и общения. Мы сами путешественники и знаем, как важно получить правильные эмоции от путешествия!