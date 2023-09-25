Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег? Видели светящиеся минералы? А летающие камни? А грибы, растущие выше деревьев? Если вам интересно не просто наслаждаться природой вокруг, но и понимать её специфику, погружаться в историю освоения, геологию, минералогию — то нам по пути! Я как учёный-эколог проведу вас по красивым местам и в интерактивном формате познакомлю с ними.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Не просто треккинг

Во время похода я по-настоящему познакомлю вас с Хибинами: их топонимами, историей освоения, геологией, минералогией, флорой и экологией. Экскурсия проходит в интерактивном формате: включает в себя игры, задания, обсуждения любых интересующих вопросов.

Наш маршрут

Стартуем от санатория «Тирвас» — от него рукой подать до Хибин.

— от него рукой подать до Хибин. Встретим местные «гейзеры» — гидрологические скважины.

— гидрологические скважины. Перейдём вброд реку Вудъяврйок — вода будет по колено, поэтому справится каждый!

— вода будет по колено, поэтому справится каждый! Полюбуемся живописным водопадом , горами, цирками, осыпями и озером.

, горами, цирками, осыпями и озером. Отыщем паровую машину , произведённую в Чикаго.

, произведённую в Чикаго. Заглянем в молибденовые штольни, в недрах которых рассмотрим минерал содалит, светящийся в УФ-спектре.

Длительность маршрута — 6–8 км с набором высоты 430 м. Путь проходит по хорошей грунтовой дороге, но до штолен желающим придётся подняться по камням.

Кому подойдёт эта экскурсия

Людям с начальной физической подготовкой, сложных участков не будет. Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет.

Организационные детали