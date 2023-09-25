Такие загадочные и живописные Хибины

Пройти несложный маршрут среди гор, полюбоваться водопадом и увидеть необычное в штольнях рудника

5
3 отзыва
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Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег? Видели светящиеся минералы? А летающие камни? А грибы, растущие выше деревьев? Если вам интересно не просто наслаждаться природой вокруг, но и понимать её специфику, погружаться в историю освоения, геологию, минералогию — то нам по пути! Я как учёный-эколог проведу вас по красивым местам и в интерактивном формате познакомлю с ними.
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Такие загадочные и живописные Хибины
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Не просто треккинг

Во время похода я по-настоящему познакомлю вас с Хибинами: их топонимами, историей освоения, геологией, минералогией, флорой и экологией. Экскурсия проходит в интерактивном формате: включает в себя игры, задания, обсуждения любых интересующих вопросов.

Наш маршрут

  • Стартуем от санатория «Тирвас» — от него рукой подать до Хибин.
  • Встретим местные «гейзеры» — гидрологические скважины.
  • Перейдём вброд реку Вудъяврйок — вода будет по колено, поэтому справится каждый!
  • Полюбуемся живописным водопадом, горами, цирками, осыпями и озером.
  • Отыщем паровую машину, произведённую в Чикаго.
  • Заглянем в молибденовые штольни, в недрах которых рассмотрим минерал содалит, светящийся в УФ-спектре.

Длительность маршрута — 6–8 км с набором высоты 430 м. Путь проходит по хорошей грунтовой дороге, но до штолен желающим придётся подняться по камням.

Кому подойдёт эта экскурсия

Людям с начальной физической подготовкой, сложных участков не будет. Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии зависит от вашего темпа. В среднем это 4–5 часов, максимум — 6.
  • Часть маршрута проходит по особо охраняемой территории ботанического сада, требуется оформление пропуска. Данный вопрос я беру на себя. Для этого мне нужны лишь ФИО всех участников.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у санатория «Тирвас»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
У
25 сен 2023
Изначально Глеб предложил немного другой маршрут – через ущелье Аку-Аку, я согласилась и ни капли об этом не жалею) Очень живописно, интересно и познавательно: организатор знает о чём рассказывает и делает это с любовью) Поэтому настойчиво рекомендую.
П
22 сен 2023
Глеб провел интересную экскурсию, выбрал живописный маршрут, который впечатлил даже несмотря на туман и не самые лучшие погодные условия. Глеб - кладезь знаний о минералах, растительности и природе Хибин, я узнала очень много нового.

Могу смело рекомендовать его экскурсии!
Е
2 сен 2023
Глеб очень классно и по семейному провёл нас по горам, всё очень понравилось!

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Можно с детьми
Необычные
Летние
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Выездные
На весь день
Горы
Водопады
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