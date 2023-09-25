Пройти несложный маршрут среди гор, полюбоваться водопадом и увидеть необычное в штольнях рудника
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег? Видели светящиеся минералы? А летающие камни? А грибы, растущие выше деревьев? Если вам интересно не просто наслаждаться природой вокруг, но и понимать её специфику, погружаться в историю освоения, геологию, минералогию — то нам по пути! Я как учёный-эколог проведу вас по красивым местам и в интерактивном формате познакомлю с ними.
Ближайшие даты:
28
сен
сен
29
сен
сен
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
6
окт
окт
7
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Не просто треккинг
Во время похода я по-настоящему познакомлю вас с Хибинами: их топонимами, историей освоения, геологией, минералогией, флорой и экологией. Экскурсия проходит в интерактивном формате: включает в себя игры, задания, обсуждения любых интересующих вопросов.
Наш маршрут
- Стартуем от санатория «Тирвас» — от него рукой подать до Хибин.
- Встретим местные «гейзеры» — гидрологические скважины.
- Перейдём вброд реку Вудъяврйок — вода будет по колено, поэтому справится каждый!
- Полюбуемся живописным водопадом, горами, цирками, осыпями и озером.
- Отыщем паровую машину, произведённую в Чикаго.
- Заглянем в молибденовые штольни, в недрах которых рассмотрим минерал содалит, светящийся в УФ-спектре.
Длительность маршрута — 6–8 км с набором высоты 430 м. Путь проходит по хорошей грунтовой дороге, но до штолен желающим придётся подняться по камням.
Кому подойдёт эта экскурсия
Людям с начальной физической подготовкой, сложных участков не будет. Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии зависит от вашего темпа. В среднем это 4–5 часов, максимум — 6.
- Часть маршрута проходит по особо охраняемой территории ботанического сада, требуется оформление пропуска. Данный вопрос я беру на себя. Для этого мне нужны лишь ФИО всех участников.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у санатория «Тирвас»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб — ваш гид в Кировске
Привет! Я провожу походы и экскурсии по Хибинам и окрестностям. По основному роду деятельности я учёный-эколог, также являюсь популяризатором науки, общественным инспектором по охране природы Роспотребнадзора, популяризирую бег и туризм. Прошёл переподготовку на проведение экологических экскурсий на природной территории. Окончил курсы оказания первой помощи Красного креста. Буду рад познакомить вас с нашими удивительными краями!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
25 сен 2023
Изначально Глеб предложил немного другой маршрут – через ущелье Аку-Аку, я согласилась и ни капли об этом не жалею) Очень живописно, интересно и познавательно: организатор знает о чём рассказывает и делает это с любовью) Поэтому настойчиво рекомендую.
П
Полина
22 сен 2023
Глеб провел интересную экскурсию, выбрал живописный маршрут, который впечатлил даже несмотря на туман и не самые лучшие погодные условия. Глеб - кладезь знаний о минералах, растительности и природе Хибин, я узнала очень много нового.
Могу смело рекомендовать его экскурсии!
Могу смело рекомендовать его экскурсии!
Е
Евгений
2 сен 2023
Глеб очень классно и по семейному провёл нас по горам, всё очень понравилось!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кировска
Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Горы
Водопады
Хибины
Похожие туры из Кировска
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
в Апатитах
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
от 1 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
от вашего места проживания
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Отправиться в другое измерение - к невероятным горам, озёрам и водопадам
по договоренности в г. Кировск
5 окт
6 окт
8 окт
9 окт
18 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду