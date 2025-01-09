Отправляемся в заснеженные Хибины. На снегоступах преодолеем наш путь по горной долине Малого Вудъявра. Не беспокойтесь — это не сложно, я всему научу.
Я не только покажу вам наши удивительные горы, но и погружу в историю их освоения и геологические особенности.
В увлекательном формате: приготовьтесь к играм, заданиям и прекрасным хибинским пейзажам, конечно же!
Описание экскурсииЧто вас ожидает Не просто треккинг. Во время похода я по-настоящему познакомлю вас с Хибинами: их топонимами, историей освоения, геологией, минералогией, флорой и экологией. Экскурсия проходит в интерактивном формате: включает в себя игры, задания, обсуждения любых интересующих вопросов. Хибины зимой Мы отправимся в край снегов на снегоступах по горной долине Малого Вудъявра. Технике передвижения я обучу на месте. Вы удивитесь, насколько удобно ходить на снегоступах по свежему снегу, словно по облаку! Что интересного на маршруте Нас будут окружать горы: Вудъяврчорр, Тахтарвумчорр, Поачвумчорр, Кукисвумчорр. А финальной точкой станут гидрологические скважины, которые бьют фонтанами воды и застывают глыбами льда — голубого, как чистое небо. Рядом с ними я сварю вкуснейший кофе на газу. Перекусив, насладившись кофе, с чувством умиротворения мы вернёмся той же дорогой назад. Важная информация: Экскурсия может быть проведена для организованных групп до 20 человек. По условиям проведения и ценам уточняйте в сообщениях гиду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Хибины
- Замерзшие скважины (гейзеры)
- Долина Малого Вудъявра
- Брод у озера Малый Вудъявр
Что включено
- Услуги гида
- Инструктаж и помощь в освоении снегоступов
- Общение о природе, геологии и уникальности Хибин
- Свежесваренный кофе на газу
- Аренда снегоступов и трекинговых палок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ботанический сад, 29 (снаторий Тирвас)
Завершение: Ул. Ботанический сад, 29 (санаторий Тирвас)
Когда и сколько длится?
Когда: Маршрут может быть изменен или скорректирован из-за погодных и прочих условий. Время начала экскурсии может зависеть от конкретного маршрута, но начинается в 11:00-13:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия может быть проведена для организованных групп до 20 человек. По условиям проведения и ценам уточняйте в сообщениях гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
9 янв 2025
