Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах

Проведите день в Кировске и Хибинах, открывая для себя местные красоты и исторические места. Узнайте о природе и культуре региона, насладитесь видами
Путешествие в Кировск и Хибины - это возможность познакомиться с историей и природой региона.

Посетите смотровые площадки с захватывающими видами, Хибиногорский монастырь и арт-объект на месте заброшенного вокзала. Прогулка по хибинским тропам подарит знания о местных растениях и минералах. Завершите день на горнолыжном подъёмнике или в музее камня «Апатит»
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Уникальные виды на горы и озера
  • 🚶‍♂️ Легкий треккинг в Хибинах
  • 🎨 Арт-объекты и история
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • ☕ Привал с чаем или кофе
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка на озеро Малый Вудъявр
  • Хибиногорский монастырь
  • Смотровая площадка на речку Вудъяврйок
  • Микрорайон Кукисвумчорр
  • Заброшенный ж/д вокзал Кировска
  • Миномёт лавинной службы

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Кировску

Мы посетим:

  • смотровую площадку с видом на озеро Малый Вудъявр, гору Вудъяврчорр и дом духа Гэйлиса
  • Хибиногорский монастырь — самую северную в мире православную женскую обитель
  • смотровую площадку на речку Вудъяврйок близ Ботанического сада и санатория Тирвас
  • микрорайон Кукисвумчорр с видами на Кировский рудник и обрушения горы Юкспорр
  • заброшенный ж/д вокзал Кировска, ныне — арт-объект под открытым небом
  • миномёт лавинной службы

Несложный треккинг в Хибинах (4-6 км)

Зимой он пройдёт на снегоступах. Во время прогулки:

  • вы послушаете про особенности местных трав, берёз и елей
  • познакомитесь с богатейшим минеральным миром Хибин
  • выясните историю образования Хибин и их реальный возраст
  • узнаете, что добывают в Хибинах и на сколько хватит этих запасов
  • поймёте, почему частичка Хибин есть в каждом из нас

В живописном месте мы сделаем привал и выпьем чай из термоса или свежесваренный кофе на газу — на ваш вкус.

Закончим экскурсию в месте на ваше усмотрение: у горнолыжного подъёмника, музея камня «Апатит», на вокзале или остановке автобуса.

Организационные детали

  • Встречаемся в Кировске. Если вы едете из Мурманска или Апатитов, я подскажу вам актуальное расписание автобусов и поездов, а также могу организовать трансфер от ж/д вокзала Апатитов — подробности в переписке
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Cherry Tiggo 4 pro, Renault Duster или Hover h5
  • Аренда снегоступов и треккинговых палок включена в стоимость
  • На пешей части вам пригодится перекус, а я предложу чай или кофе
  • После окончания экскурсии у вас будет свободное время. Можно потратить его на подъём по канатной дороге (300-600 ₽ за чел.) или музей камня «Апатит» (вход бесплатный)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6000 ₽
Дети до 16 лет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб
Глеб — ваш гид в Кировске
Провёл экскурсии для 364 туристов
Привет! Я провожу походы и экскурсии по Хибинам и окрестностям. По основному роду деятельности я учёный-эколог, также являюсь популяризатором науки, общественным инспектором по охране природы Роспотребнадзора, популяризирую бег и туризм. Прошёл переподготовку на проведение экологических экскурсий на природной территории. Окончил курсы оказания первой помощи Красного креста. Буду рад познакомить вас с нашими удивительными краями!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Анастасия
19 сен 2025
Спасибо за интересную и увлекательную экскурсию, сопровождающуюся легендами и новыми знаниями, которые расширили наш кругозор. Прогулка выдалась познавательной, интересной и веселой, Вы показали, как много прекрасного нас окружает, а мы,
читать дальше

порой, этого не замечаем. С Вашими рассказами мир вокруг кажется необычным и чудесным, а кофе на газовой горелке, да еще и в таком живописном месте - отдельный вид наслаждения! Мы получили бурю эмоций, воспоминаний в копилку и просто насладились чистым горным воздухом, а также отдохнули от городской суеты.

Дата посещения: 18 сентября 2025
И
Игорь
29 мая 2025
Спасибо Глебу за знакомство с Кировском и прекрасную прогулку на снегоступах в умопомрачительных Хибинах! 👍 Повезло с погодой, узнали много нового, получили большое удовольствие 👍 Всем рекомендуем!
Е
Елена
10 мая 2025
Если в Хибины - то только с Глебом! Профессиональный и при этом очень понятный рассказ про Хибины, их геологию, природный мир. Увидеть и понять, чем карликовые березы отличаются от полярных,
читать дальше

а мхи - от лишайников. Как саамы видят и объясняют свой мир, и как мы можем их понять. Как сварить кофе в походных условиях и пользоваться снегоступами, и еще много чего такого, чего не расскажут и не покажут гиды "из массовки". Мы получили фантастический опыт! Спасибо Глебу!!!!

K
Katrin
10 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, увлекательно и большое количество впечатлений!!!

Входит в следующие категории Кировска

