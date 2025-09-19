Путешествие в Кировск и Хибины - это возможность познакомиться с историей и природой региона. Посетите смотровые площадки с захватывающими видами, Хибиногорский монастырь и арт-объект на месте заброшенного вокзала. Прогулка по хибинским тропам подарит знания о местных растениях и минералах. Завершите день на горнолыжном подъёмнике или в музее камня «Апатит»

от 9400 ₽ за человека

Ваш гид в Кировске

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Кировску

Мы посетим:

смотровую площадку с видом на озеро Малый Вудъявр , гору Вудъяврчорр и дом духа Гэйлиса

, гору Вудъяврчорр и дом духа Гэйлиса Хибиногорский монастырь — самую северную в мире православную женскую обитель

— самую северную в мире православную женскую обитель смотровую площадку на речку Вудъяврйок близ Ботанического сада и санатория Тирвас

близ Ботанического сада и санатория Тирвас микрорайон Кукисвумчорр с видами на Кировский рудник и обрушения горы Юкспорр

с видами на Кировский рудник и обрушения горы Юкспорр заброшенный ж/д вокзал Кировска , ныне — арт-объект под открытым небом

, ныне — арт-объект под открытым небом миномёт лавинной службы

Несложный треккинг в Хибинах (4-6 км)

Зимой он пройдёт на снегоступах. Во время прогулки:

вы послушаете про особенности местных трав, берёз и елей

познакомитесь с богатейшим минеральным миром Хибин

выясните историю образования Хибин и их реальный возраст

узнаете, что добывают в Хибинах и на сколько хватит этих запасов

поймёте, почему частичка Хибин есть в каждом из нас

В живописном месте мы сделаем привал и выпьем чай из термоса или свежесваренный кофе на газу — на ваш вкус.

Закончим экскурсию в месте на ваше усмотрение: у горнолыжного подъёмника, музея камня «Апатит», на вокзале или остановке автобуса.

Организационные детали