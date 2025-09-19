Путешествие в Кировск и Хибины - это возможность познакомиться с историей и природой региона.
Посетите смотровые площадки с захватывающими видами, Хибиногорский монастырь и арт-объект на месте заброшенного вокзала. Прогулка по хибинским тропам подарит знания о местных растениях и минералах. Завершите день на горнолыжном подъёмнике или в музее камня «Апатит»
Посетите смотровые площадки с захватывающими видами, Хибиногорский монастырь и арт-объект на месте заброшенного вокзала. Прогулка по хибинским тропам подарит знания о местных растениях и минералах. Завершите день на горнолыжном подъёмнике или в музее камня «Апатит»
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Уникальные виды на горы и озера
- 🚶♂️ Легкий треккинг в Хибинах
- 🎨 Арт-объекты и история
- 🚗 Комфортный транспорт
- ☕ Привал с чаем или кофе
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Смотровая площадка на озеро Малый Вудъявр
- Хибиногорский монастырь
- Смотровая площадка на речку Вудъяврйок
- Микрорайон Кукисвумчорр
- Заброшенный ж/д вокзал Кировска
- Миномёт лавинной службы
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Кировску
Мы посетим:
- смотровую площадку с видом на озеро Малый Вудъявр, гору Вудъяврчорр и дом духа Гэйлиса
- Хибиногорский монастырь — самую северную в мире православную женскую обитель
- смотровую площадку на речку Вудъяврйок близ Ботанического сада и санатория Тирвас
- микрорайон Кукисвумчорр с видами на Кировский рудник и обрушения горы Юкспорр
- заброшенный ж/д вокзал Кировска, ныне — арт-объект под открытым небом
- миномёт лавинной службы
Несложный треккинг в Хибинах (4-6 км)
Зимой он пройдёт на снегоступах. Во время прогулки:
- вы послушаете про особенности местных трав, берёз и елей
- познакомитесь с богатейшим минеральным миром Хибин
- выясните историю образования Хибин и их реальный возраст
- узнаете, что добывают в Хибинах и на сколько хватит этих запасов
- поймёте, почему частичка Хибин есть в каждом из нас
В живописном месте мы сделаем привал и выпьем чай из термоса или свежесваренный кофе на газу — на ваш вкус.
Закончим экскурсию в месте на ваше усмотрение: у горнолыжного подъёмника, музея камня «Апатит», на вокзале или остановке автобуса.
Организационные детали
- Встречаемся в Кировске. Если вы едете из Мурманска или Апатитов, я подскажу вам актуальное расписание автобусов и поездов, а также могу организовать трансфер от ж/д вокзала Апатитов — подробности в переписке
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Cherry Tiggo 4 pro, Renault Duster или Hover h5
- Аренда снегоступов и треккинговых палок включена в стоимость
- На пешей части вам пригодится перекус, а я предложу чай или кофе
- После окончания экскурсии у вас будет свободное время. Можно потратить его на подъём по канатной дороге (300-600 ₽ за чел.) или музей камня «Апатит» (вход бесплатный)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети до 16 лет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб — ваш гид в Кировске
Провёл экскурсии для 364 туристов
Привет! Я провожу походы и экскурсии по Хибинам и окрестностям. По основному роду деятельности я учёный-эколог, также являюсь популяризатором науки, общественным инспектором по охране природы Роспотребнадзора, популяризирую бег и туризм. Прошёл переподготовку на проведение экологических экскурсий на природной территории. Окончил курсы оказания первой помощи Красного креста. Буду рад познакомить вас с нашими удивительными краями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
19 сен 2025
Спасибо за интересную и увлекательную экскурсию, сопровождающуюся легендами и новыми знаниями, которые расширили наш кругозор. Прогулка выдалась познавательной, интересной и веселой, Вы показали, как много прекрасного нас окружает, а мы,
Дата посещения: 18 сентября 2025
И
Игорь
29 мая 2025
Спасибо Глебу за знакомство с Кировском и прекрасную прогулку на снегоступах в умопомрачительных Хибинах! 👍 Повезло с погодой, узнали много нового, получили большое удовольствие 👍 Всем рекомендуем!
Е
Елена
10 мая 2025
Если в Хибины - то только с Глебом! Профессиональный и при этом очень понятный рассказ про Хибины, их геологию, природный мир. Увидеть и понять, чем карликовые березы отличаются от полярных,
K
Katrin
10 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, увлекательно и большое количество впечатлений!!!
Входит в следующие категории Кировска
Похожие экскурсии из Кировска
Индивидуальная
до 2 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Поплавать в окружении льдин и прогуляться по заснеженной тропе до вершины горы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
34 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
от 7200 ₽
9000 ₽ за человека