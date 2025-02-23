Вас ждёт увлекательная прогулка по Хибинам с учёным-экологом. Вы узнаете о геологическом прошлом региона, его флоре и минералах. На маршруте протяжённостью 4-7 км вы увидите, как меняется растительность благодаря высотной поясности. В ходе практикума познакомитесь с минералогическим богатством Хибин. В снежный период прогулка проводится на снегоступах. Экскурсия подходит для детей от 7 лет и взрослых, которые интересуются природой и историей региона

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Из Кировска или Апатитов уедем в Хибины, где начнётся ваше знакомство с уникальным природным регионом. Обсудим реальный возраст Хибин и выясним, при чём тут ледник.

Пройдём по горной тропе и увидим, как меняются растения прямо на глазах благодаря феномену высотной поясности.

Познакомимся с царством минералов. Проведём небольшой практикум, на котором вы узнаете о минералогическом богатстве и необычных свойствах горных пород. И о том, как минералы могут нас обманывать.

Найдём различные ягоды, растущие на Кольском. Я научу вас отличать съедобные от несъедобных.

Детали прогулки

Мы доедем до точки старта, а дальше пойдём гулять среди гор. Протяжённость маршрута 4–7 км с набором высоты около 200 м. Сложных участков на нём не будет

Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет

В снежный период экскурсия проводится на снегоступах. Оплата за аренду снегоступов и треккинговых палок не требуется

Если группа согласна, компанию нам составит самоед Стёфа — доброжелательное плюшевое облачко

Организационные детали