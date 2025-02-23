Вас ждёт увлекательная прогулка по Хибинам с учёным-экологом. Вы узнаете о геологическом прошлом региона, его флоре и минералах.
На маршруте протяжённостью 4-7 км вы увидите, как меняется растительность благодаря высотной поясности. В ходе практикума познакомитесь с минералогическим богатством Хибин. В снежный период прогулка проводится на снегоступах. Экскурсия подходит для детей от 7 лет и взрослых, которые интересуются природой и историей региона
На маршруте протяжённостью 4-7 км вы увидите, как меняется растительность благодаря высотной поясности. В ходе практикума познакомитесь с минералогическим богатством Хибин. В снежный период прогулка проводится на снегоступах. Экскурсия подходит для детей от 7 лет и взрослых, которые интересуются природой и историей региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Хибин
- 🔬 Экологические знания от учёного
- 🐾 Компания самоеда Стёфы
- 🚶♂️ Лёгкий маршрут без сложных участков
- ❄️ Возможность прогулки на снегоступах
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Хибины
Описание экскурсии
Из Кировска или Апатитов уедем в Хибины, где начнётся ваше знакомство с уникальным природным регионом. Обсудим реальный возраст Хибин и выясним, при чём тут ледник.
Пройдём по горной тропе и увидим, как меняются растения прямо на глазах благодаря феномену высотной поясности.
Познакомимся с царством минералов. Проведём небольшой практикум, на котором вы узнаете о минералогическом богатстве и необычных свойствах горных пород. И о том, как минералы могут нас обманывать.
Найдём различные ягоды, растущие на Кольском. Я научу вас отличать съедобные от несъедобных.
Детали прогулки
- Мы доедем до точки старта, а дальше пойдём гулять среди гор. Протяжённость маршрута 4–7 км с набором высоты около 200 м. Сложных участков на нём не будет
- Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет
- В снежный период экскурсия проводится на снегоступах. Оплата за аренду снегоступов и треккинговых палок не требуется
- Если группа согласна, компанию нам составит самоед Стёфа — доброжелательное плюшевое облачко
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Cherry Tiggo 4 pro. Выезд может быть как из Кировска, так и из Апатитов
- Если у вас есть личный транспорт, можно провести экскурсию на нём для большего количества человек — по предварительной договорённости
- Если вы остановились в Мурманске, то можете приехать в Апатиты на поезде в 10:50 или 13:24 и уехать в 18:01 в Мурманск. Продолжительность экскурсии специально рассчитана под это
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4000 ₽
|Дети до 16 лет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб — ваш гид в Кировске
Провёл экскурсии для 268 туристов
Привет! Я провожу походы и экскурсии по Хибинам и окрестностям. По основному роду деятельности я учёный-эколог, также являюсь популяризатором науки, общественным инспектором по охране природы Роспотребнадзора, популяризирую бег и туризм. Прошёл переподготовку на проведение экологических экскурсий на природной территории. Окончил курсы оказания первой помощи Красного креста. Буду рад познакомить вас с нашими удивительными краями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
23 фев 2025
Спасибо большое Глебу за увлекательную и познавательную прогулку по Хибинам! Глеб - интересный рассказчик, действительно очень много знает о регионе и его природе. Мы прекрасно провели время в компании Глеба и двух милых собачек, сопровождавших нас весь хайк. Всем советуем посетить данную экскурсию!
Вера
30 ноя 2024
Глеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированно.
Лёгкий, спокойный, незагруженный.
Огромное спасибо!
Лёгкий, спокойный, незагруженный.
Огромное спасибо!
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