Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.

Т Татьяна

Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь с менеджерами. Все вопросы решаются оперативно. Это была наша вторая поездка, организованная Большой Страной, но она точно не последняя. Ещё раз спасибо!