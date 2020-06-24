Безенги - Кавказские Гималаи

Безенги - Кавказские Гималаи
Безенги - Кавказские Гималаи
Безенги - Кавказские Гималаи
Безенги - Кавказские Гималаи
Безенги - Кавказские Гималаи
Безенги - Кавказские Гималаи
Безенги - Кавказские Гималаи

Что вас ожидает 🤩

  • В программе:
  • Посещение Черека.
  • Языка Тролля.
  • Безенгийской теснины и водопада Брызги Шампанского.
  • Поход в Безенгийское ущелье к леднику, наблюдение панорам Каргшашильского хребта, Безенгийской стены, Безенгийского ледника.
  • Прогулка по альплагерю.
  • И много другого.
  • Любой путешественник будет восхищен изящностью реки Черек и водопадов, белоснежностью высочайших вершин и фотографичностью резных ущелий. ⠀
  • «Малые Гималаи», «Сердце Кавказа», как только не называют Безенги. Ведь Безенги — край суровой природы, неземной красоты и покоя гор место, привлекающее путешественников со всех уголков мира. ⠀
  • Здесь возвышаются вершины Большого Кавказского хребта — шесть из восьми пятитысячников Кавказа. Горы делятся на два участка: знаменитая Безенгийская стена длиной в 12 км и 15 км Северный массив. ⠀
  • На пересечении ущелий Мижирги и Безенги находится альплагерь «Безенги». В нем тренируются лучшие альпинисты страны, но и туристы могут остановиться на ночлег, чтобы насладиться пешими более продолжительными прогулками в этом контрастном месте. Наша дорога идет по красивейшему горному ущелью реки Черек, среди буковых лесов, альпийских лугов и необычных ягод.
  • Ущелье сужается, берега бурного Черека окружают скалы, а в воздухе уже чувствуется приближение к вечным ледникам. ⠀
  • Ммммм… Мурашки по коже вам обеспечены! ⠀
Тур в Безенги проходит на Кавказе на территории Кабардино-Балкарии.
Эти места называют «ледовое сердце Кавказа», ведь именно здесь находится легендарное Безенгийское ущелье. Природа подарила Кавказу 8 вершин, отметка которых превышает 5000 м. Пять пятитысячников Кавказа расположены в Безенги. Подобная экскурсия в Безенги отлично подойдет для тех, кто ищет духовного единения и умиротворения.
Вы прочувствуете на себе все красоты кавказской природы, мощь и энергетику гор и ледников, а также то, какие красоты способна сотворять природа. Вас будет ждать словно придуманный кем-то фантастический мир, в который вы с головой окунетесь на время вашего путешествия по горному массиву Кавказского хребта.

Ежедневно при наборе группы до 7 человек

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома
  • Проезд в мини-группе до 7 чел. в комфортных внедорожниках или минивэнах
  • Сопровождение профессионального водителя-гида на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе (от 300р/чел).
  • Можно взять с собой перекус и воду.
  • Экологический сбор в заповедник - 150 р. (с собой наличные)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно при наборе группы до 7 человек
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Внимание! Экскурсия возможна только для граждан РФ (паспортный контроль). Паспорта и свидетельства о рождении детей обязательны!
  • Спортивная и удобная одежда, головной убор, солнцезащитные очки, кроссовки.
  • Что- то на случай дождя (плащ-дождевик или куртка-ветровка с капюшоном)
  • Крем от загара
  • Вода
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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