Бештау - одно из самых живописных мест Кавказа. С вершины открываются панорамы на Пятигорск, Железноводск и другие города. Гид проведет по тропам, расскажет о Храме солнца и Второ-Афонском монастыре. Участники
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Незабываемые виды на Кавказ
- 🏞 Живописные тропы и маршруты
- 🏛 Посещение Храма солнца
- ⛪ Второ-Афонский монастырь
- ⛏ История добычи руд
- 🚶♂️ Подходит для активных людей
- 🚗 Трансфер включен
Лучшее время для посещения
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Лучше всего посещать Бештау в июне, июле и августе, когда погода наиболее благоприятна для треккинга, а виды особенно живописны. В это время комфортно и не слишком жарко, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в поход, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным температурам. Зимой и в начале весны, с ноября по март, маршрут становится более сложным из-за снега и льда, но для опытных туристов это может стать интересным вызовом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм солнца
- Второ-Афонский мужской монастырь
- Штольни
Описание экскурсии
Мы встретим вас в удобном месте в городах КМВ и отправимся на машине до точки старта. Восхождение на Бештау займёт от 3 до 5 часов в зависимости от вашего уровня подготовки.
Требования к физической подготовке: треккинг подойдёт людям, ведущим активный образ жизни. Набор высоты 600 метров, протяжённость маршрута туда и обратно 6-7 км.
Вы пройдёте красивыми тропами, посетите Храм солнца, увидите места тренировок и соревнований альпинистов, заглянете во Второ-Афонский мужской монастырь, расположенный на склонах горы. А также увидите штольни, в которых в советские годы добывали ценные руды. По пути вы узнаете о соревнованиях на Бештау и услышите историю каждой из пяти вершин.
Организационные детали
- Трансфер из Кисловодска включён в стоимость, из Пятигорска и Ессентуков — стоимость экскурсии составит 6000 руб.
- Вас будет сопровождать гид-проводник из нашей команды
- С собой обязательно иметь:
— удобную одежду (штаны, ветровка, теплая одежда)
— удобную обувь (желательно треккинговые кроссовки/ботинки)
— заряженный телефон для фотографий
— рюкзак
— воду и небольшой перекус
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 404 туристов
Я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по альпинизму и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Восхождение на Бештау было умеренно трудным для неподготовленного экскурсанты но возможным. Обошёлся без палок, но другим рекомендую взять. Гид Денис, проводивший экскурсию, заменив гида Екатерину, хорошо знает окрестные вершины и их особенности, интересно рассказывает об истории края. Прибытие на экскурсию пунктуальное.
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Очень приятный и профессиональный проводник Анна. Спасибо ей большое за то, что сделала наше восхождение комфортным, несмотря на то, что мы новички. Много интересных фактов о местности мы узнали от нее. Анна заботливо относится к туристам, ориентируется на их форму и уровень спортивности. Очень рекомендую этот поход.
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Н
Волшебный день рождения на горе Бештау с гидом Екатериной
Хочу выразить огромную благодарность гиду Екатерине за самый невероятный день рождения в моей жизни! Я мечтала провести этот день в горах, и
Хочу выразить огромную благодарность гиду Екатерине за самый невероятный день рождения в моей жизни! Я мечтала провести этот день в горах, и
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Поднимались на Бештау 12.04.2024 с очаровательным гидом Дарьей. Живописная дорога из первоцветов положило начало нашего пути, под приятные разговоры, не без усилий, конечно, поднялись на пик горы Бештау, откуда открылся
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Т
Сегодня был самый незабываемый день нашего отпуска, подъем на гору Бештау!!! Мы обычные туристы, не походники, но очень влюбленные в горы. Наш гид Анна предложила на выбор 2 варианта подъема,
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Ю
Очень довольна прогулкой. Екатерина приехала вовремя, помогла с дополнительной экипировкой для комфортного подьема. Хотя по погодным условиям не смогли подняться на самую вершину, был прекрасный заснеженный лес и красивейшие виды. Отдельное спасибо за вкусный чай!
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