Бештау — одно из самых интересных мест в регионе. С горы открывается вид на Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Иноземцево, Минеральные Воды и на цепочку гор Главного Кавказского хребта. В сопровождении нашего гида вы пройдёте по живописному маршруту, слушая по пути о насыщенной истории Бештау. И встретите или проводите день в окружении незабываемых панорам.

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Описание

Что вас ожидает

Мы встретим вас в удобном месте в городах КМВ и отправимся на машине до точки старта. Восхождение на Бештау займёт от 3 до 5 часов в зависимости от вашего уровня подготовки.

Требования к физической подготовке: треккинг подойдёт людям, ведущим активный образ жизни. Набор высоты 600 метров, протяжённость маршрута туда и обратно 6-7 км.

Вы пройдёте красивыми тропами, посетите Храм солнца, увидите места тренировок и проведения соревнований альпинистов, заглянете во Второ-Афонский мужской монастырь, расположенный на склонах горы. А также увидите штольни, в которых в советские годы добывали ценные руды. По пути вы узнаете о соревнованиях на Бештау и услышите историю каждой из пяти вершин.

Организационные детали