Бештау - одно из самых живописных мест Кавказа. С вершины открываются панорамы на Пятигорск, Железноводск и другие города. Гид проведет по тропам, расскажет о Храме солнца и Второ-Афонском монастыре. Участники

увидят штольни, где добывали руды, и узнают о соревнованиях альпинистов. Восхождение подходит для активных людей, с набором высоты 600 метров и маршрутом 6-7 км. Трансфер из Кисловодска включен, из других городов - за дополнительную плату. Подготовьте удобную одежду и обувь, возьмите воду и перекус

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать Бештау в июне, июле и августе, когда погода наиболее благоприятна для треккинга, а виды особенно живописны. В это время комфортно и не слишком жарко, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в поход, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным температурам. Зимой и в начале весны, с ноября по март, маршрут становится более сложным из-за снега и льда, но для опытных туристов это может стать интересным вызовом.

Сейчас август — это идеальное время.