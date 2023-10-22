Отправиться в несложный треккинг и полюбоваться пейзажами в атмосферное время суток
Бештау — одно из самых интересных мест в регионе.
С горы открывается вид на Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Иноземцево, Минеральные Воды и на цепочку гор Главного Кавказского хребта.
В сопровождении нашего гида вы пройдёте по живописному маршруту, слушая по пути о насыщенной истории Бештау. И встретите или проводите день в окружении незабываемых панорам.
С горы открывается вид на Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Иноземцево, Минеральные Воды и на цепочку гор Главного Кавказского хребта.
В сопровождении нашего гида вы пройдёте по живописному маршруту, слушая по пути о насыщенной истории Бештау. И встретите или проводите день в окружении незабываемых панорам.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретим вас в удобном месте в городах КМВ и отправимся на машине до точки старта. Восхождение на Бештау займёт от 3 до 5 часов в зависимости от вашего уровня подготовки.
Требования к физической подготовке: треккинг подойдёт людям, ведущим активный образ жизни. Набор высоты 600 метров, протяжённость маршрута туда и обратно 6-7 км.
Вы пройдёте красивыми тропами, посетите Храм солнца, увидите места тренировок и проведения соревнований альпинистов, заглянете во Второ-Афонский мужской монастырь, расположенный на склонах горы. А также увидите штольни, в которых в советские годы добывали ценные руды. По пути вы узнаете о соревнованиях на Бештау и услышите историю каждой из пяти вершин.
Организационные детали
- Трансфер из Пятигорска и Ессентуков включён в стоимость, из Кисловодска — за дополнительную плату (1000 руб.)
- Вас будет сопровождать гид-проводник из нашей команды
- С собой обязательно иметь:
— удобную одежду (штаны, ветровка, теплая одежда)
— удобную обувь (желательно треккинговые кроссовки/ботинки)
— заряженный телефон для фотографий
— рюкзак
— воду и небольшой перекус
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 23 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по туризму, альпинисты и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами: от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
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