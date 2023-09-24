Кавказские выходные. Экскурсионный тур

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Вас ждет увлекательное путешествие по Кавказу: прогулки по уютным курортным городам Кавказских Минеральных Вод, впечатляющие горные пейзажи Приэльбрусья и Домбая.

Четыре насыщенных дня, в которые Вы познакомитесь с культурой и историей нескольких регионов и вдохнете чистый горный воздух!
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
16
мая
20
июн
18
июл
15
авг

Что вас ожидает:

Головокружительные виды
Головокружительные виды
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог захватывают дух
Кусочек Кавказа с собой
Кусочек Кавказа с собой
После этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки красивейших мест Северного Кавказа
Отдых всей семьей
Отдых всей семьей
Вы увидите места, которые будут интересны туристам любого возраста: величественный Эльбрус, снежная вершина Домбая и города с богатой историей — Кисловодск и Пятигорск

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ.

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).

Размещение в гостинице.

14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Что увидим:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место дуэли Лермонтова.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
2 день

Домбай

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.

Высшая точка Домбая — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.

Недаром его называют «сердцем гор».

Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м.

Подъем на канатной дороге за доп. плату (2000 руб. /чел.).

Обед (доп. плата).

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
3 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете воду из минеральных источников Эльбруса.

Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата 1600 руб. /чел.), вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор) – 200 руб. /чел.

Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья. Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
4 день

Кисловодск, отъезд

08:00 Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

08:30 Выезд на экскурсию г. Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп. плата 100 руб. /чел.), Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья).

Обед (доп. плата)

Прогулка по парковой зоне г. Кисловодска (Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкину, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, Нарзанная галерея, колоннада, Курортный бульвар).

Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал) (в пути 40 минут).

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Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Машук» г. Пятигорска в 2- и 3-местных номерах категории "Стандарт".

При отсутствии мест в гостинице «Машук», может быть забронирована другая аналогичная.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

Датавзрослыедети до 14 лет
Стоимость тура20 00019 000

Доплата за одноместное размещение – 4 200 руб.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Машук»

3 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака)
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Проживание 3 ночи в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки (взимается в гостинице)
  • Вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор) - 200 руб. /чел
  • Канатная дорога: г. Чегет - 900 руб. /ЧЕЛ.Г. Эльбрус - 1 800 руб. /ЧЕЛ.П. Домбай - 2 000 руб. /чел. Медовые водопады - 100 руб. /чел
  • Г. Чегет - 900 руб. /чел
  • Г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел
  • П. Домбай - 2 000 руб. /чел
  • Медовые водопады - 100 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Есть ли связь в туре?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
24 сен 2023
Круто, но мало.
С
24 сен 2023
Тур очень интересный, за 4 дня получил массу впечатлений.
Тур очень интересный, за 4 дня получил массу впечатлений.Тур очень интересный, за 4 дня получил массу впечатлений.
Ю
16 авг 2023
Ездили в тур Кавказские выходные, остались очень довольны) все прекрасно организовано: в первый день наш самолёт задержали и мы не успели на общий трансфер из аэропорта, но менеджер всегда была на связи, вызвала нам личный трансфер до гостиницы, а потом ещё один трансфер из гостиницы к месту, где проходила экскурсия. Экскурсии очень интересные, виды Домбая и Приэльбрусья завораживает! Природа великолепная, гиды рассказывают интересно. Катались на канатках, на открытых и закрытых. В горах свободного времени также было достаточно, успели сделать много фотографий и спокойно погулять. В процессе экскурсий заезжали на обеды и ужины в местные кафешки, еда везде нравилась) остались все довольны, всем советую.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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