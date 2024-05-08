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Авторский тур
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
8 дней
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
25 янв в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ККристина19 марта 2024Отличный тур. Каждый день едешь на новый склон (Цей, Эльбрус, Архыз, Домбай) на обратном пути заезд на купание в каких-нибудь источниках. Очень хорошо после катания. В серединке день отдыха с экскурсией в Кисловодск.
- ЛЛилия19 марта 2024Тур понравился. Мне хотелось посмотреть Домбай, Эльбрус. До этого была и каталась только в Архызе. В Цее была только летом
- ИИнга19 марта 2024Прекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всеми горнолыжными локациями. Немного не хватило времени в Архызе. Огромное спасибо организаторам - Ирине и Евгению
- ЕЕвгения12 марта 2024Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
- ААндрей3 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняВсё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
- ЛЛариса1 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
- ГГлеб15 апреля 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняНужно было сделать заявку в кухню погоды, чтобы на эти дни там не дрыхли наверху, а обеспечили побольше солнышка. Но с Эльбрусом здорово повезло!!!
- ВВладимир14 июня 2022Природа прекрасная, и маршрут, с точки зрения впечатлений, составлен хорошо: эмоции от окружающих красот действительно идут по нарастающей от спокойного
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Выездные»
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- Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
- Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
- Четыре горнолыжных курорта Кавказа
- Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
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Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Выездные" можно забронировать 5 авторских туров от 33 000 до 105 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры по окрестностям Кисловодска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август