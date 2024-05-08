Выездные туры из Кисловодска

Найдено 5 туров в категории «Выездные» в Кисловодске, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900 за всё до 4 чел.
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000 за человека
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
25 янв в 10:00
34 900 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • К
    Кристина
    19 марта 2024
    Четыре горнолыжных курорта Кавказа
    Отличный тур. Каждый день едешь на новый склон (Цей, Эльбрус, Архыз, Домбай) на обратном пути заезд на купание в каких-нибудь источниках. Очень хорошо после катания. В серединке день отдыха с экскурсией в Кисловодск.
  • Л
    Лилия
    19 марта 2024
    Четыре горнолыжных курорта Кавказа
    Тур понравился. Мне хотелось посмотреть Домбай, Эльбрус. До этого была и каталась только в Архызе. В Цее была только летом
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    с экскурсией по Северной Осетии. Цей, конечно, простенький, старенький курорт- один кресельный подъёмник, мало трасс. Но для первого дня, для разминки оказался вполне подходящим. При хорошей погоде красивые виды. Замечательно, что после катания были термальные источники. В результате, даже после первого дня катания, ноги не болели. Горячая водичка прекрасно снимала усталость и мышечное напряжение. В итоге, больше всего понравился Архыз - самый современный из этих 4 курортов, с самой большой зоной катания и разнообразием трасс. И не самый дорогой. По качеству катания и сервису я бы расставила курорты так: Архыз, Эльбрус, Домбай, Цей. Термальные источники тоже разного уровня качества и сервиса, но одинаково хорошо работали на расслабление после катания)). Гостиницы вполне приличные, чтобы поспать. В Машуке в Пятигорске хорошая и бюджетная столовая. Единственное, что мне не очень понравилось - это то, что на катание в Архызе оказалось мало времени. Как то долго мы туда ехали, по пути ещё останавливались у проката. Были в Архызе только около 11 утра (к остальным курортам добирались к 9-10 утра), а работают там подъемники с 8 до 15.30. Или выезжать надо было ещё раньше, или поменять местами с Домбаем, где гораздо меньше трасс и не так интересно.

  • И
    Инга
    19 марта 2024
    Четыре горнолыжных курорта Кавказа
    Прекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всеми горнолыжными локациями. Немного не хватило времени в Архызе. Огромное спасибо организаторам - Ирине и Евгению
    Прекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всеми
  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
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    экскурсия: Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям! Виктор, спасибо большое

  • А
    Андрей
    3 мая 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Всё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
  • Л
    Лариса
    1 мая 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Поездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
  • Г
    Глеб
    15 апреля 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Нужно было сделать заявку в кухню погоды, чтобы на эти дни там не дрыхли наверху, а обеспечили побольше солнышка. Но с Эльбрусом здорово повезло!!!
  • В
    Владимир
    14 июня 2022
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Природа прекрасная, и маршрут, с точки зрения впечатлений, составлен хорошо: эмоции от окружающих красот действительно идут по нарастающей от спокойного
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    Архыза и яркого Домбая до величественного Эльбруса. Но надо делать поправку на время поездки, т. к. по факту все, что заявлено, можно посмотреть только в июле-августе, а в остальное время погода просто не позволяет этого сделать. Поэтому при продаже этого тура необходима соответствующая оговорка иначе может ждать разочарование.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  2. Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
  3. Четыре горнолыжных курорта Кавказа
  4. Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
  5. Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Выездные" можно забронировать 5 авторских туров от 33 000 до 105 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры по окрестностям Кисловодска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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