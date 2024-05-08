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с экскурсией по Северной Осетии. Цей, конечно, простенький, старенький курорт- один кресельный подъёмник, мало трасс. Но для первого дня, для разминки оказался вполне подходящим. При хорошей погоде красивые виды. Замечательно, что после катания были термальные источники. В результате, даже после первого дня катания, ноги не болели. Горячая водичка прекрасно снимала усталость и мышечное напряжение. В итоге, больше всего понравился Архыз - самый современный из этих 4 курортов, с самой большой зоной катания и разнообразием трасс. И не самый дорогой. По качеству катания и сервису я бы расставила курорты так: Архыз, Эльбрус, Домбай, Цей. Термальные источники тоже разного уровня качества и сервиса, но одинаково хорошо работали на расслабление после катания)). Гостиницы вполне приличные, чтобы поспать. В Машуке в Пятигорске хорошая и бюджетная столовая. Единственное, что мне не очень понравилось - это то, что на катание в Архызе оказалось мало времени. Как то долго мы туда ехали, по пути ещё останавливались у проката. Были в Архызе только около 11 утра (к остальным курортам добирались к 9-10 утра), а работают там подъемники с 8 до 15.30. Или выезжать надо было ещё раньше, или поменять местами с Домбаем, где гораздо меньше трасс и не так интересно.