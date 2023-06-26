Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Групповой тур в Кисловодске

Три счастливых дня на Кавказе

4.7
3 отзыва
Короткий, но яркий тур по Кавказу: Пятигорск, Приэльбрусье и Кисловодск — всё это вы увидите в нашем туре за три дня.

Посетите знаменитый Кисловодский курортный парк, который изобилует интересными рукотворными и природными творениями и пройдете по самым интересным и значимым местам города-курорта Пятигорск.
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
17
мая
21
июн
19
июл
16
авг

Что вас ожидает:

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог г. Эльбрус и г. Чегет захватывают дух
Медовые водопады
Медовые водопады
Побываем на водопадах со сладким названием, которые образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки
Кольцо-гора
Кольцо-гора
Увидим интересное творение природы на отроге Боргустанского хребта

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Пятигорску

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды до 12:00.

Трансфер в гостиницу «Машук» г. Пятигорска.

Заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00.

14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука (Парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская Беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место Дуэли Лермонтова).

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Прибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по Пятигорску
2 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье — одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа — Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.

Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата 1600 руб. /чел.), 200 руб. /чел. вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор).

Обед — национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00-21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Кисловодск. Отъезд

08:00 Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

08:30 Выезд на экскурсию Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп. плата 100 руб. /чел.), Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья).

Обед (доп. плата).

Прогулка по парковой зоне Кисловодска (Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкина, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, нарзанная галерея, колоннада, курортный бульвар).

Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).

Вылет после 21:00.

Кисловодск. ОтъездКисловодск. ОтъездКисловодск. ОтъездКисловодск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

ДатаВзрослыеДети до 14 лет
Стоимость тура15 00014 000

Доплата за одноместное размещение — 2 800 руб. /чел..

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Машук»

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе тура: 2 завтрака
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Проживание 2 ночи в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки (взимается в гостинице)
  • Вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор) - 200 руб. /чел
  • Вход на Медовые водопады (экологический сбор) - 100 руб. /чел
  • Канатная дорога: г. Чегет - 900 руб. /ЧЕЛ.Г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел
  • Г. Чегет - 900 руб. /чел
  • Г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Есть ли связь в туре?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
26 июня 2023
Тур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромный минус! У горных рек и у водопадов мы не слышали ничего, подслушивали у гидов других компаний которые рассказывали с микрофоном!
Тур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромныйТур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромныйТур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромныйТур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромный
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Р
26 июня 2023
Тур хороший. Сухой паек не нужен. Лучше шведский стол. Мебель в гостинице Машук очень старая. В частности матрас на кровати провалившейся. Трудно на таком спать 202 номер.
В
25 мая 2023
Отличный тур, все продумано до мелочей. Потрясающие места и интересные экскурсии. Организация на высшем уровне.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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