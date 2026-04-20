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Описание экскурсии

Джилы-Су - одно из самых красивых мест на Кавказе. Здесь много природных достопримечательностей: живописные водопады, каменные изваяния и, конечно, минеральные источники. Стоит отметить, что вся суть нашего путешествия именно в достопримечательностях и видах по дороге!

Мы с вами побываем в Долине нарзанов и у скал Аватары, полюбуемся Эльбрусом и водопадами высотой до 40 метров, а также прогуляемся по самому урочищу Джилы-Су.

Здесь около 15 целебных источников, которые отличаются по температуре, минеральному составу и вкусу. Каждый из них показан при определённых заболеваниях, о которых написано на специальных табличках. Температура самого большого нарзанного источника — 24C. Возле него организована ванна для купаний, советую окунуться и добавить эмоций)

Выезжаем на экскурсию рано утром - в 7.00 нужно быть готовыми. Возвращаемся ближе к вечеру - ориентир 16-17ч.