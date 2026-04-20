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Джилы-Су - любовь с первого взгляда! Сборная экскурсия до 6 туристов

Джилы-Су - одно из самых красивых мест на Кавказе
Джилы-Су - любовь с первого взгляда! Сборная экскурсия до 6 туристовФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джилы-Су - любовь с первого взгляда! Сборная экскурсия до 6 туристовФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джилы-Су - любовь с первого взгляда! Сборная экскурсия до 6 туристовФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Джилы-Су - одно из самых красивых мест на Кавказе. Здесь много природных достопримечательностей: живописные водопады, каменные изваяния и, конечно, минеральные источники. Стоит отметить, что вся суть нашего путешествия именно в достопримечательностях и видах по дороге!

Мы с вами побываем в Долине нарзанов и у скал Аватары, полюбуемся Эльбрусом и водопадами высотой до 40 метров, а также прогуляемся по самому урочищу Джилы-Су.

Здесь около 15 целебных источников, которые отличаются по температуре, минеральному составу и вкусу. Каждый из них показан при определённых заболеваниях, о которых написано на специальных табличках. Температура самого большого нарзанного источника — 24C. Возле него организована ванна для купаний, советую окунуться и добавить эмоций)

Выезжаем на экскурсию рано утром - в 7.00 нужно быть готовыми. Возвращаемся ближе к вечеру - ориентир 16-17ч.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-водителя
  • Сбор участников экскурсии и развоз по точкам (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки)
  • Наша безграничная забота и внимание каждому участнику
Что не входит в цену
  • Питание
  • Эко-сборы - суммарно 500р
  • Вход в Долину Нарзанов, по желанию (включает тюбинг, зиплайн) - 500р
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
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лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

Входит в следующие категории Кисловодска

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