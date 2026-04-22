Урочище Джилы-Су — одно из немногих мест на Кавказе, нетронутых шумной цивилизацией. Вы оцените всё, чем оно славится: тёплые минеральные источники, чистейший воздух, бурные водопады. А совершив несложную прогулку налегке, увидите перед собой белоснежные вершины Эльбруса. Попав в Джилы-Су, вы поймёте, почему урочище издавна считалось вратами в рай!

Описание экскурсии

Дорога в горы

Наш путь лежит в Приэльбрусье, на высоту 2500 метров. Сюда ведет одна из самых красивых дорог страны. Крутыми серпантинами она то устремляется в глубокие ущелья, то поднимается к горным вершинам. А за каждым поворотом — головокружительные пейзажи! Сама природа строит здесь причудливые замки — вы увидите эти образования из застывшей лавы. А сделать фотографии и отдохнуть вы сможете во время остановок на смотровых площадках плато Шаджатмаз, у Бандитских скал и на ленте дороги, уходящей к Эльбрусу. По пути мы расскажем о главной горе Кавказа и России, о том, как её впервые покорили и как это делают сегодня.

Живая вода

Постепенно живописная дорога превратится в ответвления троп, которые приведут нас к трём величественным водопадам. Один — Кызыл-Су — словно льётся из горлышка кувшина, другой — Султан-Су — падает вниз, раздваиваясь змеиным языком. Третий, Каракайя-Су, поразит вас своей мощью. Я раскрою загадочный смысл их названий и покажу, где можно максимально близко подойти в ним, чтобы в полной мере почувствовать их энергетику. А ещё устрою для вас дегустацию местных нарзанов: для глаз, для желудка, для почек и даже для дёсен. Если захотите, сможете искупаться в тёплых минеральных источниках.

Идём в поход!

В заключительной части экскурсии мы отправимся в небольшой поход длительностью один час на Калинов мост. Отсюда открывается завораживающий вид на реку Кызыл-кол, пробивающую себе путь в расщелине скал, а Эльбрус виден ещё ближе (хотя казалось бы, куда ещё ближе!). Поговорим об отважных альпинистах и Эльбрусе, который питает водой весь Северный Кавказ и лечит недуги местных горцев. Вы узнаете много интересного о происхождении нарзана и о том, сколько времени каждая его капелька протекает по недрам земли.

При желании, поход можно заменить другими локациями.

На обратном пути заедем на секретную смотровую, не уступающую знаменитому плато Бермамыт! Посетим скалы Аватара и экопарк «Долина нарзанов». Здесь, в урочище Лахран, из недр земли бьёт самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь вкуснейшие хычины и делены, шашлык из барашка и форель, выловленная в кристально чистой реке Хасаут.

Организационные детали