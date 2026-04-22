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Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост

Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти к мощнейшим водопадам
Урочище Джилы-Су — одно из немногих мест на Кавказе, нетронутых шумной цивилизацией. Вы оцените всё, чем оно славится: тёплые минеральные источники, чистейший воздух, бурные водопады. А совершив несложную прогулку налегке, увидите перед собой белоснежные вершины Эльбруса. Попав в Джилы-Су, вы поймёте, почему урочище издавна считалось вратами в рай!
5
15 отзывов
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост

Описание экскурсии

Дорога в горы

Наш путь лежит в Приэльбрусье, на высоту 2500 метров. Сюда ведет одна из самых красивых дорог страны. Крутыми серпантинами она то устремляется в глубокие ущелья, то поднимается к горным вершинам. А за каждым поворотом — головокружительные пейзажи! Сама природа строит здесь причудливые замки — вы увидите эти образования из застывшей лавы. А сделать фотографии и отдохнуть вы сможете во время остановок на смотровых площадках плато Шаджатмаз, у Бандитских скал и на ленте дороги, уходящей к Эльбрусу. По пути мы расскажем о главной горе Кавказа и России, о том, как её впервые покорили и как это делают сегодня.

Живая вода

Постепенно живописная дорога превратится в ответвления троп, которые приведут нас к трём величественным водопадам. Один — Кызыл-Су — словно льётся из горлышка кувшина, другой — Султан-Су — падает вниз, раздваиваясь змеиным языком. Третий, Каракайя-Су, поразит вас своей мощью. Я раскрою загадочный смысл их названий и покажу, где можно максимально близко подойти в ним, чтобы в полной мере почувствовать их энергетику. А ещё устрою для вас дегустацию местных нарзанов: для глаз, для желудка, для почек и даже для дёсен. Если захотите, сможете искупаться в тёплых минеральных источниках.

Идём в поход!

В заключительной части экскурсии мы отправимся в небольшой поход длительностью один час на Калинов мост. Отсюда открывается завораживающий вид на реку Кызыл-кол, пробивающую себе путь в расщелине скал, а Эльбрус виден ещё ближе (хотя казалось бы, куда ещё ближе!). Поговорим об отважных альпинистах и Эльбрусе, который питает водой весь Северный Кавказ и лечит недуги местных горцев. Вы узнаете много интересного о происхождении нарзана и о том, сколько времени каждая его капелька протекает по недрам земли.
При желании, поход можно заменить другими локациями.

На обратном пути заедем на секретную смотровую, не уступающую знаменитому плато Бермамыт! Посетим скалы Аватара и экопарк «Долина нарзанов». Здесь, в урочище Лахран, из недр земли бьёт самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь вкуснейшие хычины и делены, шашлык из барашка и форель, выловленная в кристально чистой реке Хасаут.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортном подготовленном автомобиле
  • Дополнительно оплачиваются экологический сбор (700 ₽ с чел.) и питание (по желанию)
  • Треккинг проходит по оборудованным тропам и не требует специальной физической подготовки
  • На маршрут допускаются дети старше 6 лет
  • Экскурсию также можно начать и закончить в других городах КМВ (Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды + 2500 ₽, Ессентуки + 1500 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1953 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
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Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
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А
В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️

Я очень рада, что выбрала именно эту экскурсию, не пожалела ни дня о том, что
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попала к Виктору 💔 Эти деньги того стоят!
Очень заботливый, чуткий, приятный экскурсовод. Забрал от места жительства и привез обратно домой, всю дорогу без остановки рассказывал историю самого города, мест, которые мы посещали, самое крутое, что Виктор тут родился и как никто другой знает эти места! Мы были ну просто везде, а особенно понравился треккинг на Калинов Мост, такого я не видела на других экскурсиях, оттуда открывается очень красивый вид на Эльбрус, он еще величественнее и красивее выглядит 🥹🏔️ Мне даже предложили солнечные очки, тк я не взяла их, а в горах солнце особенно опасное, еще мы были на разных смотровых площадках: популярных и секретных, на одной из них меня угостили вкусным травяным чаем ☕️ Еще здорово, что Виктор везде помогал фотографировать, а еще он ооочень аккуратно водит машину, что немаловажно на таких крутых серпантинах. Дорога конечно невероятно красивая, виды невероятные, хоть я и была осенью, теперь очень хочется побывать в теплое время! А еще увидеть сусликов, а то в ноябре их уже не было ахах Короче я безумно благодарна экскурсоводу за этот замечательный день 🤍

В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️
В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️
В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️
В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️
В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️
В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️
В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️
В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️+2
В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️
В Кисловодск приезжаю уже очень много лет, но никак не удавалось попасть именно на Джилы-Су 🏔️
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо вам за супер отзыв!
Всё делаем от души❤️
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М
Ездили с Виктором на Джилы-Су, и это было феерично. Прекрасно прогулялись, посмотрели Калинов мост и поляну Эммануэля, даже перешли горную реку вброд и дошли до водопада Каракая-су. Виктор - приятный собеседник и заботливый гид, угостил нас горным чаем, учел все пожелания, подстроил маршрут под наш запрос и показал много красоты 🫶
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В
Добрый день! Могу смело рекомендовать Виктора, как организатора. Во первых, оперативно ответил на все интересующие меня вопросы, во вторых, с учётом изменения погодных условий предложил замену программы (кстати, выбрать можно
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было из нескольких вариантов). Саму экскурсию проводил Игорь. У нас остались исключительно положительные эмоции! Чистый автомобиль, профессиональный, некурящий водитель сделали дорогу максимально приятной и безопасной, что немаловажно на горных серпантинах. От увиденной красоты захватывало дух! Горы, золотая осень, синее небо! Это было прекрасно! Также отдельная благодарность Игорю, за то, что он не только отлично ориентировался на маршруте, был нашим фотографом, но и интересно рассказывал об истории и традициях края. Резюмируя, хочу сказать: настоятельно рекомендую! Огромное человеческое спасибо!!! Это было незабываемо!

Добрый день! Могу смело рекомендовать Виктора, как организатора. Во первых, оперативно ответил на все интересующие меня
Добрый день! Могу смело рекомендовать Виктора, как организатора. Во первых, оперативно ответил на все интересующие меня
Добрый день! Могу смело рекомендовать Виктора, как организатора. Во первых, оперативно ответил на все интересующие меня
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Алена
Огромное спасибо Виктору за экскурсию! Мы провели волшебный день с удивительными видами, интересным рассказом гида и вкусным обедом! Экскурсию на Джилы-Су предлагают многие и есть предложения подешевле, НО в процессе
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поездки поняла разницу! Виктор везде был с нами, помогал в местах, где сложная тропа, фотографировал и везде рассказывал о местах, где мы были. Другие гиды просто указывали направление, а сами общались с такими же, оставшимися у машин, водителями. Так же Виктор приготовил для нас глинтвейн и чай с травами, что было уместно в ветренную погоду. Рекомендуем его на все 100%.

Огромное спасибо Виктору за экскурсию! Мы провели волшебный день с удивительными видами, интересным рассказом гида и
Огромное спасибо Виктору за экскурсию! Мы провели волшебный день с удивительными видами, интересным рассказом гида и
Огромное спасибо Виктору за экскурсию! Мы провели волшебный день с удивительными видами, интересным рассказом гида и
Огромное спасибо Виктору за экскурсию! Мы провели волшебный день с удивительными видами, интересным рассказом гида и
Огромное спасибо Виктору за экскурсию! Мы провели волшебный день с удивительными видами, интересным рассказом гида и
Огромное спасибо Виктору за экскурсию! Мы провели волшебный день с удивительными видами, интересным рассказом гида и
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А
Большое спасибо Виктору за потрясающее путешествие!
Виктор - настоящий профессионал: рассказывал очень интересно, было увлекательно и познавательно.
Было видно, что Вы искренне любите своё дело и хорошо разбираетесь в теме.
Время пролетело незаметно!
Спасибо за яркие впечатления❤️

Отдельная благодарность за внимательное отношение к участникам группы и грамотно оставленный маршрут с живописными локациями.
Всё прошло на высшем уровне, остались только положительные эмоции!
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Olga
Мы остались в полном восторге от экскурсии и нашего гида Виктора! Учитывались все наши пожелания! Чувствовалась забота! Подача информации была очень увлекательная и интересная! Спасибо большое! 😍🫶
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