Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост

Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти по северному склону Эльбруса

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Урочище Джилы-Су — одно из немногих мест на Кавказе, нетронутых шумной цивилизацией. Вы оцените всё, чем оно славится: тёплые минеральные источники, чистейший воздух, бурные водопады. А совершив несложную прогулку налегке, увидите перед собой белоснежные вершины Эльбруса. Попав в Джилы-Су, вы поймёте, почему урочище издавна считалось вратами в рай!
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
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Описание

Что вас ожидает

Дорога в горы

Наш путь лежит в Приэльбрусье, на высоту 2500 метров. Сюда ведет одна из самых красивых дорог страны. Крутыми серпантинами она то устремляется в глубокие ущелья, то поднимается к горным вершинам. А за каждым поворотом — головокружительные пейзажи! Сама природа строит здесь причудливые замки — вы увидите эти образования из застывшей лавы. А сделать фотографии и отдохнуть вы сможете во время остановок на смотровых площадках плато Шахтамаз и у Бандитских скал. По пути я расскажу об обычаях горцев, об их свадебных и кулинарных традициях, о гостеприимстве и секретах долголетия.

Живая вода

Постепенно живописная дорога превратится в ответвления троп, которые приведут нас к трём величественным водопадам. Один — Кызыл-Су — словно льётся из горлышка кувшина, другой — Султан-Су — падает вниз, раздваиваясь змеиным языком. Третий, Каракайя-Су, поразит вас своей мощью. Я раскрою загадочный смысл их названий и покажу, где можно максимально близко подойти в ним, чтобы в полной мере почувствовать их энергетику. А ещё устрою для вас дегустацию местных нарзанов: для глаз, для желудка, для почек и даже для дёсен. Если захотите, сможете искупаться в тёплых минеральных источниках.

Идём в поход!

В заключительной части экскурсии мы отправимся в небольшой поход длительностью один час на Калинов мост. Отсюда открывается завораживающий вид на реку Кызыл-кол, пробивающую себе путь в расщелине скал, а Эльбрус виден ещё ближе (хотя казалось бы, куда ещё ближе!). Поговорим об отважных альпинистах и Эльбрусе, который питает водой весь Северный Кавказ и лечит недуги местных горцев. Вы узнаете много интересного о происхождении нарзана и о том, сколько времени каждая его капелька протекает по недрам земли.

На обратном пути заедем в экопарк «Долина Нарзанов». Здесь, в урочище Лахран, из недр земли бьёт самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь вкуснейшие хычины и делены, шашлык из барашка и форель, выловленная в кристально чистой реке Хасаут.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортном подготовленном автомобиле
  • Дополнительно оплачиваются экологический сбор (200 руб. с человека) и питание (по желанию)
  • Треккинг проходит по оборудованным тропам и не требует специальной физической подготовки
  • На маршрут допускаются дети старше 6 лет
  • Экскурсию также можно начать и закончить в других городах КМВ (Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды + 2500 руб., Ессентуки + 1500 руб.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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