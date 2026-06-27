Урочище Джилы-Су, водопады и суслики в мини-группе
Увидеть тот самый невероятный Кавказ (из Кисловодска)
Панорамы Эльбруса, шум воды, альпийские луга и любопытные суслики — вот что ждёт вас на пути к урочищу Джилы-Су.
Мы проедем по одной из самых красивых дорог Кавказа, где за каждым поворотом открываются новые виды на горные вершины.
Вы увидите знаменитый водопад Каракая-Су, попробуете целебный нарзан из источника и услышите об истории Кисловодска, местных традициях и легендах.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Кисловодска
Проедем по старой части города, увидим Свято-Никольский собор и поговорим о том, как зарождался курорт.
7:30 — гора Баран
Остановимся на панорамной площадке с видом на Кисловодск. Вы осмотрите хребты, что окружают город, и узнаете, благодаря чему здесь сложился особый климат.
8:10 — плато Шаджатмаз
Полюбуетесь одной из лучших панорам Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Услышите об астрофизической обсерватории, расположенной неподалёку.
9:00 — скалы Бандиты
Разберётесь, откуда появилось это необычное название и какое отношение это место имеет к Великому шёлковому пути.
9:30 — скалы Аватары
Необычные скальные останцы — одна из самых фотогеничных локаций на нашем маршрута.
10:00 — смотровая площадка с видом на Эльбрус
Остановимся, чтобы сделать снимки на фоне двуглавой вершины.
11:00 — водопад Каракая-Су и Долина сусликов
Вы оцените величие 42-метрового водопада и познакомитесь с местными обитателями — сусликами, которые давно стали символом этих мест.
13:00 — урочище Джилы-Су
Попробуете горный нарзан и насладитесь атмосферой Северного Приэльбрусья.
14:00–16:00 — обед и обратная дорога в Кисловодск
Организационные детали
Едем на внедорожнике
Дополнительные расходы: вход в экозону — 600 ₽ за чел., обед — ~500 ₽ за чел.
Часть пути проходит по серпантину, есть перепады давления — пожалуйста, учитывайте это
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 11558 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида.
Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.
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