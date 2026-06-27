Мои заказы

Урочище Джилы-Су, водопады и суслики в мини-группе

Увидеть тот самый невероятный Кавказ (из Кисловодска)
Панорамы Эльбруса, шум воды, альпийские луга и любопытные суслики — вот что ждёт вас на пути к урочищу Джилы-Су.

Мы проедем по одной из самых красивых дорог Кавказа, где за каждым поворотом открываются новые виды на горные вершины.

Вы увидите знаменитый водопад Каракая-Су, попробуете целебный нарзан из источника и услышите об истории Кисловодска, местных традициях и легендах.
Урочище Джилы-Су, водопады и суслики в мини-группе
Урочище Джилы-Су, водопады и суслики в мини-группе
Урочище Джилы-Су, водопады и суслики в мини-группе

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Кисловодска

Проедем по старой части города, увидим Свято-Никольский собор и поговорим о том, как зарождался курорт.

7:30 — гора Баран

Остановимся на панорамной площадке с видом на Кисловодск. Вы осмотрите хребты, что окружают город, и узнаете, благодаря чему здесь сложился особый климат.

8:10 — плато Шаджатмаз

Полюбуетесь одной из лучших панорам Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Услышите об астрофизической обсерватории, расположенной неподалёку.

9:00 — скалы Бандиты

Разберётесь, откуда появилось это необычное название и какое отношение это место имеет к Великому шёлковому пути.

9:30 — скалы Аватары

Необычные скальные останцы — одна из самых фотогеничных локаций на нашем маршрута.

10:00 — смотровая площадка с видом на Эльбрус

Остановимся, чтобы сделать снимки на фоне двуглавой вершины.

11:00 — водопад Каракая-Су и Долина сусликов

Вы оцените величие 42-метрового водопада и познакомитесь с местными обитателями — сусликами, которые давно стали символом этих мест.

13:00 — урочище Джилы-Су

Попробуете горный нарзан и насладитесь атмосферой Северного Приэльбрусья.

14:00–16:00 — обед и обратная дорога в Кисловодск

Организационные детали

  • Едем на внедорожнике
  • Дополнительные расходы: вход в экозону — 600 ₽ за чел., обед — ~500 ₽ за чел.
  • Часть пути проходит по серпантину, есть перепады давления — пожалуйста, учитывайте это
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 11558 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Урочище Джилы-Су, водопады и суслики в мини-группе»

Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
На машине
8 часов
-
25%
227 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 июн в 07:00
3900 ₽5200 ₽ за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
На машине
6 часов
72 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
29 июн в 08:00
14 800 ₽ за всё до 6 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
На машине
8 часов
55 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
Проехать по одной из красивейших дорог страны, насладиться видами Эльбруса и принять радоновые ванны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
29 июн в 07:00
3800 ₽ за человека
Мистическое Джилы-Су и тайна Третьего рейха (из Кисловодска)
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическое Джилы-Су и тайна Третьего рейха (из Кисловодска)
Отправиться из Кисловодска в Северное Приэльбрусье - за невероятными пейзажами и историями
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
3700 ₽ за человека