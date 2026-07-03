Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.
Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Описание экскурсии
Горы, ущелья и водопады
Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.
Знаменитое урочище Джилы-Су
Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.
Организационные детали
- Программа подойдёт людям с любой физической подготовкой
- Вы поедете на комфортабельном внедорожнике с гидом-водителем
- По согласованию за доплату можем заехать на Поляны Эммануэля (с середины июня по октябрь)
Дополнительные расходы
- Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
- Экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел.
- Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1384 туристов
Я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
02.07.2026 ездили на экскурсию в урочище Джилы-Су с гидом Шаво, остались очень довольны.
Гид Шаво - профессионал своего дела: эрудированный и компетентный, рассказывает увлекательно, фактическую информацию перемежает легендами и интересными историями.
Отдельно
Гид Шаво - профессионал своего дела: эрудированный и компетентный, рассказывает увлекательно, фактическую информацию перемежает легендами и интересными историями.
Отдельно
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Жаль, что нельзя добавить видео. В общем с собой берите хорошее настроение и все получится. Прогноз обещал дождь, но нас это не остановило и мы решили ехеть!! Виды чудесные, Эльбрус
+6
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А
10 из 10. Брали вчетвером индивидуальную экскурсию: Очень комфортный и приятный гид Арарат. С ним чувствуешь себя в безопасности, даже на серпантине и бездорожье. Забрал по адресу в строго указанное
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А
Экскурсия нам очень понравилась, нашим гидом был Шаво, максимально вовлеченный человек. Мы были втроем ( 1 взрослый и 2 ребенка 10 и 4 лет), дети поездку выдержали, младшую конечно немного
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Погода в нашей поездке сделала свое дело, но ничего не сложилось бы без гида Арарата. У нас получилась крутейшая поездка на Джилы-Су. Особенные локации с изюминкой, вкуснейший кофе в горах
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Ю
Отличная экскурсия, дорога до Джилы Су поражает красивейшими видами. Шаво - отличный гид и водитель, поездка была комфортной и интересной. Повезло с погодой, после недели дождей выдался солнечный день - Эльбрус открылся во всей красе. Но ни одна фотография не передаст всей красоты и величия гор, это надо видеть вживую!
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