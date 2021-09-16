Джилы-Су: путешествие из Кисловодска

Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное

5
4 отзыва
Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.

Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили».

Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска

Что вас ожидает

Горы, ущелья и водопады

Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.

Знаменитое урочище Джилы-Су

Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.

Организационные детали

  • Входные билеты на Джилы-Су не включены в стоимость — 50 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Shavo
Shavo
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Шаво, я родился и вырос в Кисловодске. С радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.
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4 настоящих отзыва от туристов

С
16 сен 2021
Путешествие, которое на долгое время останется в памяти! Огромное спасибо нашему гиду Шаво, он учёл, что с нами была мама 81 год, мы все вместе увидели. Отношение - как будь- то давно знакомы. Уютно, комфортно, ярко и просто круто - вот ассоциации поездки!
Спасибо ещё раз и благодарим за незабываемый день, вот так прошел день рождения моего мужа!
И
14 сен 2021
Большое спасибо гиду Shavo за отличный сервис! Всё очень здорово и удачно сложилось. Повезло с погодой. Интересные рассказы гида, приятная музыка, комфортное вождение сделали наше путешествие лёгким и непринужленным. Серпантинная дорога, сказочные водопады, Аватар, плато, откуда виден Эльбрус, как на ладони. И конечно, Джилы су! Шаво, отдельная благодарность за ужасно-красивое место!
А
27 авг 2021
Отличная экскурсия с очень душевным гидом. Виды открываются просто потрясающие, нам очень повезло с погодой, Эльбрус был виден с любой точки, где бы мы не находились. Так же мы успели покормить осликов и сусликов. Отдельное спасибо нашему гиду Шаво, отличный собеседник, с ним чувствуешь себя как дома.
Н
21 авг 2021
Отличная экскурсия. Экскурсовод знающий своё дело. Спасибо. Всё понравилось!

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