Описание экскурсии
Однодневный джип - тур в урочище Джилы-Су совмещенный с плато Бермамыт.
Маршрут может быть и наоборот. (Плато Бермамыт и урочище Джилы -Су).
Выезд из Кисловодска в 07.00
Джип - тур на Джилы -Су проходит по одной из самой живописной дороге Северного Кавказа. И считается одной из самых красивых дорог России.
Во время джип - тура в урочище Джилы -Су вы увидите:
Плато Шаджатмаз - расположено оно на высоте около 2000 м. Отсюда открываются панорамные виды на весь регион Кмв, Большой Кавказский хребет и Эльбрус. Сооружения с белыми куполами на горе по другую сторону дороги — Кавказская горная обсерватория Гаиш Мгу.
Обзорная смотровая 360 - сказочные каменные пирамиды сделанные местными туристами, добавляют атмосферы этому потрясающему месту.
Скалы Аватары - необычное место, аналогов которому сложно найти даже среди природного многообразия Кавказа. Высота 2080 м. Позже название скал Аватары получило в честь фильма Джеймс Кэмерон -Аватар. Эффект парящих гор в облаках.
Фотолокация на асфальте с видом на Эльбрус.
Урочище Джилы -су:
Покормите смешных сусликов
Посетите три водопада (Султан, Каракая -Су, Кызыл -Су). При желании примете нарзанную ванну. Попробуете нарзанные источники.
— Экосбор в Джилы -Су — 450 рублей с человека.
На обратном пути заедем на плато Бермамыт.
Горная возвышенность Бермамыт является частью Скалистого хребта Большого Кавказа, который расположен на северо-востоке Карачаево-Черкессии. Бермамыта два: Малый и Большой. Они находятся по соседству и соединены узкой седловиной. У Малого Бермамыта высота 2643 метра, у Большого — 2592 м. Малый выше Большого, но меньше его по площади.
Рельеф местности весьма необычен: каменные колонны, ассиметричные склоны и крутые ущелья создают атмосферу декораций фильма. А ведь это сотворила природа.
Бермамыт в переводе с тюркского означает кривое колено. Здесь действительно всё кривое и причудливое: колонны, асимметричные склоны, ступеньки, амфитеатры.
Во время джип тура на плато Бермамыт вы увидите:
Несколько смотровых площадок
Малый Бермамыт
Большой Бермамыт
Скалы - монахи
Мост над пропастью
Амфитеатр
Сделаете незабываемые фото и видео.
Джип тур проходит на подготовленных машинах с повышенной проходимостью.
Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.
Берем с собой:
— удобную обувь
— дождевик (погода может в горах поменяться в любой момент)
— теплую одежду(в холодное время года)
Возвращение в 22.00 +-
Стоимость 6000р. указана из Кисловодска за 1 человека в группе.
Стоимость с других городов Кмв уточнять у менеджера при переписке.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
С собой берем:
—Теплую удобную одежду по сезону
— Удобную обувь
Головной убор
Солнцезащитные очки и средства
— Дождевик (погода в горах переменчива)
Паспорт
Воду и перекус по желанию