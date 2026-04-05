Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 6000 ₽ за человека

Описание экскурсии

Однодневный джип - тур в урочище Джилы-Су совмещенный с плато Бермамыт.

Маршрут может быть и наоборот. (Плато Бермамыт и урочище Джилы -Су).

Выезд из Кисловодска в 07.00

Джип - тур на Джилы -Су проходит по одной из самой живописной дороге Северного Кавказа. И считается одной из самых красивых дорог России.

Во время джип - тура в урочище Джилы -Су вы увидите:

Плато Шаджатмаз - расположено оно на высоте около 2000 м. Отсюда открываются панорамные виды на весь регион Кмв, Большой Кавказский хребет и Эльбрус. Сооружения с белыми куполами на горе по другую сторону дороги — Кавказская горная обсерватория Гаиш Мгу.

Обзорная смотровая 360 - сказочные каменные пирамиды сделанные местными туристами, добавляют атмосферы этому потрясающему месту.

Скалы Аватары - необычное место, аналогов которому сложно найти даже среди природного многообразия Кавказа. Высота 2080 м. Позже название скал Аватары получило в честь фильма Джеймс Кэмерон -Аватар. Эффект парящих гор в облаках.

Фотолокация на асфальте с видом на Эльбрус.

Урочище Джилы -су:

Покормите смешных сусликов

Посетите три водопада (Султан, Каракая -Су, Кызыл -Су). При желании примете нарзанную ванну. Попробуете нарзанные источники.

— Экосбор в Джилы -Су — 450 рублей с человека.

На обратном пути заедем на плато Бермамыт.

Горная возвышенность Бермамыт является частью Скалистого хребта Большого Кавказа, который расположен на северо-востоке Карачаево-Черкессии. Бермамыта два: Малый и Большой. Они находятся по соседству и соединены узкой седловиной. У Малого Бермамыта высота 2643 метра, у Большого — 2592 м. Малый выше Большого, но меньше его по площади.

Рельеф местности весьма необычен: каменные колонны, ассиметричные склоны и крутые ущелья создают атмосферу декораций фильма. А ведь это сотворила природа.

Бермамыт в переводе с тюркского означает кривое колено. Здесь действительно всё кривое и причудливое: колонны, асимметричные склоны, ступеньки, амфитеатры.

Во время джип тура на плато Бермамыт вы увидите:

Несколько смотровых площадок

Малый Бермамыт

Большой Бермамыт

Скалы - монахи

Мост над пропастью

Амфитеатр

Сделаете незабываемые фото и видео.

Джип тур проходит на подготовленных машинах с повышенной проходимостью.

Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.

Берем с собой:

— удобную обувь

— дождевик (погода может в горах поменяться в любой момент)

— теплую одежду(в холодное время года)

Возвращение в 22.00 +-

Стоимость 6000р. указана из Кисловодска за 1 человека в группе.

Стоимость с других городов Кмв уточнять у менеджера при переписке.