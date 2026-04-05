Мои заказы

Джип-тур в мини-группе Джилы-Су + Бермамыт

Тур проходит по одной из самых живописных дорог и считается одной из самых красивых дорог России
Джип-тур в мини-группе Джилы-Су + БермамытФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джип-тур в мини-группе Джилы-Су + БермамытФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джип-тур в мини-группе Джилы-Су + БермамытФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Однодневный джип - тур в урочище Джилы-Су совмещенный с плато Бермамыт.

Маршрут может быть и наоборот. (Плато Бермамыт и урочище Джилы -Су).

Выезд из Кисловодска в 07.00

Джип - тур на Джилы -Су проходит по одной из самой живописной дороге Северного Кавказа. И считается одной из самых красивых дорог России.

Во время джип - тура в урочище Джилы -Су вы увидите:

Плато Шаджатмаз - расположено оно на высоте около 2000 м. Отсюда открываются панорамные виды на весь регион Кмв, Большой Кавказский хребет и Эльбрус. Сооружения с белыми куполами на горе по другую сторону дороги — Кавказская горная обсерватория Гаиш Мгу.

Обзорная смотровая 360 - сказочные каменные пирамиды сделанные местными туристами, добавляют атмосферы этому потрясающему месту.

Скалы Аватары - необычное место, аналогов которому сложно найти даже среди природного многообразия Кавказа. Высота 2080 м. Позже название скал Аватары получило в честь фильма Джеймс Кэмерон -Аватар. Эффект парящих гор в облаках.

Фотолокация на асфальте с видом на Эльбрус.

Урочище Джилы -су:

Покормите смешных сусликов

Посетите три водопада (Султан, Каракая -Су, Кызыл -Су). При желании примете нарзанную ванну. Попробуете нарзанные источники.

— Экосбор в Джилы -Су — 450 рублей с человека.

На обратном пути заедем на плато Бермамыт.

Горная возвышенность Бермамыт является частью Скалистого хребта Большого Кавказа, который расположен на северо-востоке Карачаево-Черкессии. Бермамыта два: Малый и Большой. Они находятся по соседству и соединены узкой седловиной. У Малого Бермамыта высота 2643 метра, у Большого — 2592 м. Малый выше Большого, но меньше его по площади.

Рельеф местности весьма необычен: каменные колонны, ассиметричные склоны и крутые ущелья создают атмосферу декораций фильма. А ведь это сотворила природа.

Бермамыт в переводе с тюркского означает кривое колено. Здесь действительно всё кривое и причудливое: колонны, асимметричные склоны, ступеньки, амфитеатры.

Во время джип тура на плато Бермамыт вы увидите:

Несколько смотровых площадок

Малый Бермамыт

Большой Бермамыт

Скалы - монахи

Мост над пропастью

Амфитеатр

Сделаете незабываемые фото и видео.

Джип тур проходит на подготовленных машинах с повышенной проходимостью.

Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.

Берем с собой:

— удобную обувь

— дождевик (погода может в горах поменяться в любой момент)

— теплую одежду(в холодное время года)

Возвращение в 22.00 +-

Стоимость 6000р. указана из Кисловодска за 1 человека в группе.

Стоимость с других городов Кмв уточнять у менеджера при переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувениры
О чём нужно знать до поездки

С собой берем:

—Теплую удобную одежду по сезону

— Удобную обувь

  • Головной убор

  • Солнцезащитные очки и средства

— Дождевик (погода в горах переменчива)

  • Паспорт

  • Воду и перекус по желанию

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добрый день путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по самым лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе 4–7 человек. Наши живописные места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него.

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Джип-тур в мини-группе Джилы-Су + Бермамыт»

Джип-путешествие к необыкновенному урочищу Джилы-Су
Джиппинг
На машине
8 часов
380 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Джип-путешествие к необыкновенному урочищу Джилы-Су
Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
29 мая в 06:30
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джиппинг
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
от 31 900 ₽ за человека
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Кисловодска
Джиппинг
На машине
13 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
7200 ₽ за человека
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Северному Приэльбрусью, где величественные горы и древние аулы ждут вас
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
от 6000 ₽ за человека