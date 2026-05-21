Обычно на Бермамыт и Джилы-Су ездят отдельными экскурсиями из Кисловодска. Я же предлагаю посетить эти две головокружительные локации за один день, чтобы не возвращаться лишний раз в город. В программе — сплошь живописные места. Скалы, субальпийские луга, несколько водопадов… Вы откроете для себя не только изумительную природу, но и историю края. А в конце вас ждёт лучший закат в горах!

Описание экскурсии

Глава 1. Джилы-Су

Содержание

Одна из красивейших дорог, по которой вам доведётся проехать;

Лучшие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет на нескольких смотровых площадках (и из-за каждого поворота);

Бескрайние субальпийские луга , покрытые маленькими, но очень гордыми цветами и рододендроном;

, покрытые маленькими, но очень гордыми цветами и рододендроном; Скалы «Аватары» , как будто сошедшие с кадров одноимённого фильма, и средневековый аланский склеп;

, как будто сошедшие с кадров одноимённого фильма, и средневековый аланский склеп; «Каменные замки» или «Зубья дракона» — «горы на горах», образованные вулканической породой — следы былой активности Эльбруса;

— «горы на горах», образованные вулканической породой — следы былой активности Эльбруса; Три невероятных водопада — Кызыл-Су, Султан-Су и Каракая-Су , к каждому из которых мы подойдём максимально близко;

, к каждому из которых мы подойдём максимально близко; Купание в тёплых нарзанах Джилы-Су.

На обратном пути с Джилы-Су заедем в Долину нарзанов — там находится самое большое количество источников нарзана в мире! Вы продегустируете их, а также сухое домашнее вино, пообедаете в уютном кавказском кафе, прогуляетесь по живописному ущелью.

Глава 2. Бермамыт

Содержание

Табуны грациозных лошадей, суетливых барашков, задумчивых коров и дружелюбные ослики — на ощупь, как пыльный бабушкин ковёр;

Главный Кавказский хребет и Эльбрус, раскрывающиеся совершенно с другой стороны;

Природные шедевры «Амфитеатр» и «Монахи» — главные достопримечательности на плато Бермамыт;

— главные достопримечательности на плато Бермамыт; Ваш самый красивый в жизни закат , отражающийся в кудрявых облаках, с высоты 2600 метров;

, отражающийся в кудрявых облаках, с высоты 2600 метров; И, если очень повезёт, море из облаков — уникальное явление, когда пропасть со всех сторон полностью закрыта густыми облаками.

Во время путешествия вы узнаете:

❔в чём особенности культуры и каковы традиции местных горцев;

❔что общего между балкарцами и карачаевцами и почему сейчас они живут в разных республиках;

❔что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других;

❔как первое восхождение на Эльбрус связано с Кавказской войной;

❔что делали тибетские ламы на Джилы-Су и почему они оттуда уже не вернулись;

❔кем был один из первых туристов на Бермамыте;

❔и что за уникальное явление происходит на плато в предрассветные часы.

Организационные детали