Я же предлагаю посетить эти две головокружительные локации за один день, чтобы не возвращаться лишний раз в город. В программе — сплошь живописные места.
Скалы, субальпийские луга, несколько водопадов… Вы откроете для себя не только изумительную природу, но и историю края. А в конце вас ждёт лучший закат в горах!
Описание экскурсии
Глава 1. Джилы-Су
Содержание
- Одна из красивейших дорог, по которой вам доведётся проехать;
- Лучшие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет на нескольких смотровых площадках (и из-за каждого поворота);
- Бескрайние субальпийские луга, покрытые маленькими, но очень гордыми цветами и рододендроном;
- Скалы «Аватары», как будто сошедшие с кадров одноимённого фильма, и средневековый аланский склеп;
- «Каменные замки» или «Зубья дракона» — «горы на горах», образованные вулканической породой — следы былой активности Эльбруса;
- Три невероятных водопада — Кызыл-Су, Султан-Су и Каракая-Су, к каждому из которых мы подойдём максимально близко;
- Купание в тёплых нарзанах Джилы-Су.
На обратном пути с Джилы-Су заедем в Долину нарзанов — там находится самое большое количество источников нарзана в мире! Вы продегустируете их, а также сухое домашнее вино, пообедаете в уютном кавказском кафе, прогуляетесь по живописному ущелью.
Глава 2. Бермамыт
Содержание
- Табуны грациозных лошадей, суетливых барашков, задумчивых коров и дружелюбные ослики — на ощупь, как пыльный бабушкин ковёр;
- Главный Кавказский хребет и Эльбрус, раскрывающиеся совершенно с другой стороны;
- Природные шедевры «Амфитеатр» и «Монахи» — главные достопримечательности на плато Бермамыт;
- Ваш самый красивый в жизни закат, отражающийся в кудрявых облаках, с высоты 2600 метров;
- И, если очень повезёт, море из облаков — уникальное явление, когда пропасть со всех сторон полностью закрыта густыми облаками.
Во время путешествия вы узнаете:
❔в чём особенности культуры и каковы традиции местных горцев;
❔что общего между балкарцами и карачаевцами и почему сейчас они живут в разных республиках;
❔что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других;
❔как первое восхождение на Эльбрус связано с Кавказской войной;
❔что делали тибетские ламы на Джилы-Су и почему они оттуда уже не вернулись;
❔кем был один из первых туристов на Бермамыте;
❔и что за уникальное явление происходит на плато в предрассветные часы.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Suzuki Grand Vitara xl7, УАЗ Патриот и Renault Duster. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть все детские кресла).
- Допускаются дети старше 6 лет
- Поездка начинается в промежутке от 6:00 до 8:00 в зависимости от месяца
- Возьмите с собой тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
- Дополнительные расходы: экосбор 400 ₽ за чел. и обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Ниже первое краткое эссе от моей супруги, поэтессы
Получилось не просто экскурсия, а целое путешествие: увлекательное, атмосферное, насыщенное.
Окунулись в сказочные красоты Кавказа, узнали много интересного и познавательного
Отдельное спасибо лучшему гиду Кемалу.
Когда приедем снова, будем выбирать только этого гида.
За один день нам удалось посетить невероятно живописные места. Мы окунулись в природу Кавказа и почувствовали единение с величественной горной природой.
Огромная благодарность гиду Азамату за его неугасаемый энтузиазм, чувство юмора и желание сделать эту поездкуо максимально запоминающейся! Невозможно не получить удовольствие от поездки со знающим человеком.