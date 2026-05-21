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Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день

Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Обычно на Бермамыт и Джилы-Су ездят отдельными экскурсиями из Кисловодска.

Я же предлагаю посетить эти две головокружительные локации за один день, чтобы не возвращаться лишний раз в город. В программе — сплошь живописные места.

Скалы, субальпийские луга, несколько водопадов… Вы откроете для себя не только изумительную природу, но и историю края. А в конце вас ждёт лучший закат в горах!
5
9 отзывов
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день

Описание экскурсии

Глава 1. Джилы-Су

Содержание

  • Одна из красивейших дорог, по которой вам доведётся проехать;
  • Лучшие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет на нескольких смотровых площадках (и из-за каждого поворота);
  • Бескрайние субальпийские луга, покрытые маленькими, но очень гордыми цветами и рододендроном;
  • Скалы «Аватары», как будто сошедшие с кадров одноимённого фильма, и средневековый аланский склеп;
  • «Каменные замки» или «Зубья дракона» — «горы на горах», образованные вулканической породой — следы былой активности Эльбруса;
  • Три невероятных водопада — Кызыл-Су, Султан-Су и Каракая-Су, к каждому из которых мы подойдём максимально близко;
  • Купание в тёплых нарзанах Джилы-Су.

На обратном пути с Джилы-Су заедем в Долину нарзанов — там находится самое большое количество источников нарзана в мире! Вы продегустируете их, а также сухое домашнее вино, пообедаете в уютном кавказском кафе, прогуляетесь по живописному ущелью.

Глава 2. Бермамыт

Содержание

  • Табуны грациозных лошадей, суетливых барашков, задумчивых коров и дружелюбные ослики — на ощупь, как пыльный бабушкин ковёр;
  • Главный Кавказский хребет и Эльбрус, раскрывающиеся совершенно с другой стороны;
  • Природные шедевры «Амфитеатр» и «Монахи» — главные достопримечательности на плато Бермамыт;
  • Ваш самый красивый в жизни закат, отражающийся в кудрявых облаках, с высоты 2600 метров;
  • И, если очень повезёт, море из облаков — уникальное явление, когда пропасть со всех сторон полностью закрыта густыми облаками.

Во время путешествия вы узнаете:

❔в чём особенности культуры и каковы традиции местных горцев;
❔что общего между балкарцами и карачаевцами и почему сейчас они живут в разных республиках;
❔что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других;
❔как первое восхождение на Эльбрус связано с Кавказской войной;
❔что делали тибетские ламы на Джилы-Су и почему они оттуда уже не вернулись;
❔кем был один из первых туристов на Бермамыте;
❔и что за уникальное явление происходит на плато в предрассветные часы.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
  • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Suzuki Grand Vitara xl7, УАЗ Патриот и Renault Duster. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть все детские кресла).
  • Допускаются дети старше 6 лет
  • Поездка начинается в промежутке от 6:00 до 8:00 в зависимости от месяца
  • Возьмите с собой тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
  • Дополнительные расходы: экосбор 400 ₽ за чел. и обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1953 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
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Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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1
А
17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною почти за месяц на другую дату, но подводили погодные условия и мы с командой
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организаторов были на связи, буквально накануне просматривали прогноз погоды, чтоб выбрать благоприятный день, ребята отвечали быстро, советовали, походили с понимаем и вот наконец-то мы увидели это чудо природы! Накануне была неделя дождей и дорога была размыта,но настолько чувствовался профессионализм водителя, что не на минуту не было страха и сомнений, за интересными темами и разговорами преодалели все тяжёлые участки пути. Александр все рассказывал, по дороге останавливались в красивых локациях, сделали семейные фото, было очень интересно и даже грустно расставаться, однозначно рекомендую и уверена мы обязательно встретимся на другой экскурсии, очень хочется посетить и другие места. Хочу отметить, что чувствуется каждой клеточкой, что Александр не просто водитель из пункта А в пункт Б, а профессионал своего дела, горы любит, знает отлично местность, выполняет свою работу с любовью и интересом! Моя оценка 1000 из 1000.

17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною
17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною
17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною
17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною
17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною
17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною
17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною
17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною+2
17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною
17 мая отправились на экскурсию Джилы-су и Бермамыт, наш гид был Александр, экскурсия была запланирована мною
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Константин
Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту и Джилы-Су по дороге через малый Бермамыт.
Ниже первое краткое эссе от моей супруги, поэтессы
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Екатерины Клишевой, навеянное днем путешествия:

Кто увидит Эльбруса вершины, Словно мраморный бюст изваянья, Тот расстанется с тёплой машиной, Чтоб поддаться его обаянью.

Чтоб смотреть неотрывно открыто На величие равновеликих.
Чтобы с края следить Бермамыта, Как смещаются тени и блики.

Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту
Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту
Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту
Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту
Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту
Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту
Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту
Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту+2
Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту
Большое спасибо нашему неповторимому гиду Максиму за невероятное по силе эмоций и духу путешествие к Бермамыту
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Е
Посетили экскурсию "Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день!".
Получилось не просто экскурсия, а целое путешествие: увлекательное, атмосферное, насыщенное.
Окунулись в сказочные красоты Кавказа, узнали много интересного и познавательного
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в тех местах, которые посетили или просто проезжали мимо. Спасибо Виктору, за отличную организацию трипа, знание своего дела, и отдельная благодарность Мурату, нашему гиду, за замечательно проведенное время, за полное погружение в чудеса Кавказа, за комфортное и аккуратное вождение по сложным горным дорогам, получился настоящий экстремальный джиппинг. Обед прошел в кафе с настоящей самобытной кухней: фантастически вкусный шашлык, хычины, люля кебаб. С удовольствием рекомендуем экскурсию!

Посетили экскурсию "Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день!".
Посетили экскурсию "Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день!".
Посетили экскурсию "Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день!".
Посетили экскурсию "Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день!".
Посетили экскурсию "Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день!".
Посетили экскурсию "Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день!".
Посетили экскурсию "Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день!".
Посетили экскурсию "Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день!".
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В
Спасибо большое за это удивительное путешествие. Было очень интересно и увлекательно.
Отдельное спасибо лучшему гиду Кемалу.
Когда приедем снова, будем выбирать только этого гида.
Спасибо большое за это удивительное путешествие. Было очень интересно и увлекательно.
Спасибо большое за это удивительное путешествие. Было очень интересно и увлекательно.
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Даниил
Замечательная экскурсия!
За один день нам удалось посетить невероятно живописные места. Мы окунулись в природу Кавказа и почувствовали единение с величественной горной природой.
Огромная благодарность гиду Азамату за его неугасаемый энтузиазм, чувство юмора и желание сделать эту поездкуо максимально запоминающейся! Невозможно не получить удовольствие от поездки со знающим человеком.
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!+1
Замечательная экскурсия!
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Е
Великолепные горные виды, отличный обед в горах с видом на Эльбрус, удобный авто. Всё было отлично организовано! Отдельное спасибо нашему водителю-гиду Аслану. Рекомендую всем любителям красивых горных видов, но не
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имеющим возможность идти в горы "своим ходом". Мы получили незабываемые впечатления, а фото сохранят о них память на долгие годы. На плато Бермамыт планируем вернуться чтобы встретить там рассвет. Бермамыт - по нашему мнению - лучшие панорамные виды + отличные локации для фото. Да, дорога тяжёлая (вернее сплошное бездорожье), но она того стоит.

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