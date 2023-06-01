Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день

Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии

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Обычно на Бермамыт и Джилы-Су ездят отдельными турами из Кисловодска.

Я же предлагаю посетить эти две головокружительные локации за один день, чтобы не возвращаться лишний раз в город. В программе — сплошь живописные места.

Скалы, субальпийские луга, несколько водопадов… Вы откроете для себя не только изумительную природу, но и историю края. А в конце вас ждёт лучший закат в горах!
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Глава 1. Джилы-Су

Содержание

  • Одна из красивейших дорог, по которой вам доведётся проехать;
  • Лучшие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет на нескольких смотровых площадках (и из-за каждого поворота);
  • Бескрайние субальпийские луга, покрытые маленькими, но очень гордыми цветами и рододендроном;
  • Скалы «Аватары», как будто сошедшие с кадров одноимённого фильма, и средневековый аланский склеп;
  • «Каменные замки» или «Зубья дракона» — «горы на горах», образованные вулканической породой — следы былой активности Эльбруса;
  • Три невероятных водопада — Кызыл-Су, Султан-Су и Каракая-Су, к каждому из которых мы подойдём максимально близко;
  • Купание в тёплых нарзанах Джилы-Су.

На обратном пути с Джилы-Су заедем в Долину Нарзанов — там находится самое большое количество источников нарзана в мире! Вы продегустируете их, а также сухое домашнее вино, пообедаете в уютном кавказском кафе, прогуляетесь по живописному ущелью.

Глава 2. Бермамыт

Содержание

  • Табуны грациозных лошадей, суетливых барашков, задумчивых коров и дружелюбные ослики — на ощупь, как пыльный бабушкин ковёр;
  • Главный Кавказский хребет и Эльбрус, раскрывающиеся совершенно с другой стороны;
  • Природные шедевры «Амфитеатр» и «Монахи» — главные достопримечательности на плато Бермамыт;
  • Ваш самый красивый в жизни закат, отражающийся в кудрявых облаках, с высоты 2600 метров;
  • И, если очень повезёт, море из облаков — уникальное явление, когда пропасть со всех сторон полностью закрыта густыми облаками.

Во время путешествия вы узнаете:

❔в чём особенности культуры и каковы традиции местных горцев;
❔что общего между балкарцами и карачаевцами и почему сейчас они живут в разных республиках;
❔что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других;
❔как первое восхождение на Эльбрус связано с Кавказской войной;
❔что делали тибетские ламы на Джилы-Су и почему они оттуда уже не вернулись;
❔кем был один из первых туристов на Бермамыте;
❔и что за уникальное явление происходит на плато в предрассветные часы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Алексей
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
  • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Kia Sportage I и Suzuki Grand Vitara xl7.
  • Допускаются дети старше 6 лет
  • Поездка начинается в промежутке от 6:00 до 8:00 в зависимости от месяца
  • Возьмите с собой тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
  • Дополнительные расходы: экосбор 200 руб. /чел. и обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
Горы
Выездные
На весь день
Водопады
Плато Бермамыт
Популярные места
Кавказ
Джилы-су
Долина Нарзанов
Нарзанные ванны
Каракая-Су
Смотровые площадки
Карачаево-Черкессия

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