Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Я же предлагаю посетить эти две головокружительные локации за один день, чтобы не возвращаться лишний раз в город. В программе — сплошь живописные места.
Скалы, субальпийские луга, несколько водопадов… Вы откроете для себя не только изумительную природу, но и историю края. А в конце вас ждёт лучший закат в горах!
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Описание
Глава 1. Джилы-Су
Содержание
- Одна из красивейших дорог, по которой вам доведётся проехать;
- Лучшие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет на нескольких смотровых площадках (и из-за каждого поворота);
- Бескрайние субальпийские луга, покрытые маленькими, но очень гордыми цветами и рододендроном;
- Скалы «Аватары», как будто сошедшие с кадров одноимённого фильма, и средневековый аланский склеп;
- «Каменные замки» или «Зубья дракона» — «горы на горах», образованные вулканической породой — следы былой активности Эльбруса;
- Три невероятных водопада — Кызыл-Су, Султан-Су и Каракая-Су, к каждому из которых мы подойдём максимально близко;
- Купание в тёплых нарзанах Джилы-Су.
На обратном пути с Джилы-Су заедем в Долину Нарзанов — там находится самое большое количество источников нарзана в мире! Вы продегустируете их, а также сухое домашнее вино, пообедаете в уютном кавказском кафе, прогуляетесь по живописному ущелью.
Глава 2. Бермамыт
Содержание
- Табуны грациозных лошадей, суетливых барашков, задумчивых коров и дружелюбные ослики — на ощупь, как пыльный бабушкин ковёр;
- Главный Кавказский хребет и Эльбрус, раскрывающиеся совершенно с другой стороны;
- Природные шедевры «Амфитеатр» и «Монахи» — главные достопримечательности на плато Бермамыт;
- Ваш самый красивый в жизни закат, отражающийся в кудрявых облаках, с высоты 2600 метров;
- И, если очень повезёт, море из облаков — уникальное явление, когда пропасть со всех сторон полностью закрыта густыми облаками.
Во время путешествия вы узнаете:
❔в чём особенности культуры и каковы традиции местных горцев;
❔что общего между балкарцами и карачаевцами и почему сейчас они живут в разных республиках;
❔что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других;
❔как первое восхождение на Эльбрус связано с Кавказской войной;
❔что делали тибетские ламы на Джилы-Су и почему они оттуда уже не вернулись;
❔кем был один из первых туристов на Бермамыте;
❔и что за уникальное явление происходит на плато в предрассветные часы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Алексей
- Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Kia Sportage I и Suzuki Grand Vitara xl7.
- Допускаются дети старше 6 лет
- Поездка начинается в промежутке от 6:00 до 8:00 в зависимости от месяца
- Возьмите с собой тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
- Дополнительные расходы: экосбор 200 руб. /чел. и обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.