Посетить «край снежного великана» и оценить лучший вид на Эльбрус
Мы прогуляемся по горным тропам к нарзанным источникам, увидим загадочную долину Замков и полюбуемся рекой Малка.
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Описание
Что вас ожидает
Чарующий мир Северного Приэльбрусья
Дорога в урочище — одна из самых красивых в России. В пути вам откроются прекрасные виды на Кавказский хребет и вершины Канжола. Я расскажу, в чем особенности природы и ландшафта Северного Приэльбрусья, какие легенды с ним связаны и как складывалась его история. Доехав до Джилы-Су, мы пойдем гулять по дивной горной местности. Вы увидите скалы Аватары, зеленые луга и, конечно, величественный Эльбрус.
Нарзанные источники и Долина замков
От Джилы-Су мы отправимся вверх по горным тропам — к нарзанным источникам. Вы полюбуетесь долиной реки Малка и балкой Кала-Кулак, известной в народе как «ущелье замков». Я покажу созданные самой природой причудливые каменные пирамиды и поделюсь историей их возникновения. В завершение вы увидите три потрясающих водопада: Каракас-Су, Кызылкол-Су и Сылтран-Су. Если пожелаете, попробуете несколько видов местного нарзана.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике
- Экологический сбор при въезде на Джилы-Су не включен в стоимость — 100 руб. с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.