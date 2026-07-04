Посетить «край снежного великана» и оценить лучший вид на Эльбрус
Мы отправимся в заповедные земли Кабардино-Балкарии — к урочищу Джилы-Су!
Расположенное у северного подножия Эльбруса, оно покорит вас нетронутой природой: бурными водопадами, зелёными лугами и чёрными скалами.
Мы прогуляемся по горным тропам к нарзанным источникам, увидим загадочную долину Замков и полюбуемся рекой Малка.
Дорога в урочище — одна из самых красивых в России. В пути вам откроются прекрасные виды на Кавказский хребет и вершины Канжола. Я расскажу, в чём особенности природы и ландшафта Северного Приэльбрусья, какие легенды с ним связаны и как складывалась его история. Доехав до Джилы-Су, мы пойдём гулять по дивной горной местности. Вы увидите скалы Аватары, зелёные луга и, конечно, величественный Эльбрус.
Нарзанные источники и Долина замков
От Джилы-Су мы отправимся вверх по горным тропам — к нарзанным источникам. Вы полюбуетесь долиной реки Малка и балкой Кала-Кулак, известной в народе как «ущелье замков». Я покажу созданные самой природой причудливые каменные пирамиды и поделюсь историей их возникновения. В завершение вы увидите три потрясающих водопада: Каракас-Су, Кызылкол-Су и Сылтран-Су. Если пожелаете, попробуете несколько видов местного нарзана.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике
Дополнительно оплачиваются:
— экологический сбор при въезде в национальный парк «Приэльбрусье» — 200 ₽/взрослый и 100 ₽/детский — экологический сбор при въезде на Джилы-Су — 100 ₽ с чел. — еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2035 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу более 15 лет. Сохраняя подлинные традиции кавказского гостеприимства, мы спланировали маршруты так, чтобы вы погрузились в своё идеальное путешествие и наслаждались отдыхом читать дальшеуменьшить
наедине с природой.
На наших экскурсиях вы прогуляетесь по бескрайним цветущим альпийским лугам, посетите земли, которые помнят шаги древних кочевников, увидите первозданные природные пейзажи — ущелья и каньоны с водопадами и озёрами, чьи берега напоминают марсианские пейзажи. Прикоснётесь к загадкам и тайнам Кавказских гор.
Каждый участник команды подготовлен к горному вождению, отлично знает историю края и каждый его уголок. Мы с радостью покажем вам самые красивые места в окрестностях Кисловодска, поделимся местными традициями и легендами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Илья
Отзыв о поездке в урочище Джилы-Су от 03.07.26. Если вы ищете максимально комфортную, насыщенную и душевную экскурсию смело берите именно эту. За короткий промежуток времени вы насладитесь захватывающими дух пейзажами читать дальшеуменьшить
постепенно приближающегося Эльбруса, чистейшим горным воздухом, мощью водопадов Каракая-Су и Султан, кормлением милейших сусликов и вкусом нарзанов. Это буквально выжимка из впечатлений, красот и вкусов КВМ. Особо отмечу душевность, профессионализм и клиентоориентированность нашего гида Даниила, превратившего экскурсию в маленькое, но незабываемое приключение.
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Е
Екатерина
Сказать, что у нас после экскурсии море эмоций, значит не сказать ничего. Это наша вторая экскурсия от организатора. Как и в первый раз за день до экскурсии позвонили, рассказали, кто будет читать дальшеуменьшить
нашим гидом, какая машина, сориентировали, что взять с собой. С погодой нам повезло. Обязательно наносите солнцезащитный крем. Вы можете выехать в дождь, а за следующим поворотом уже выглянет солнце. В горах с ветром не ощущается жары, но сгореть можно запросто. Экскурсия выстроена четко. Проехались по всем намеченным точкам, попробовали разный нарзан, посмотрели на водопады (очень впечатляет), покормили сусликов (дети пищали от восторга также, как и суслики от яблок), глаза наслаждались видами гор, а горный воздух наполнял лёгкие. Отдельное спасибо нашему гиду Павлу. Благодаря нему экскурсия прошла в комфортной и дружественной атмосфере. Павел владеет какой-то огромной географической и исторической библиотекой знаний. Очень вкусно поели в кафе и за разговорами не заметили, как вернулись в отель.
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М
Михеева
Ездили на экскурсию с Павлом 2 июля. Организовано все четко. Накануне вечером нам позвонили, мы обговорили место встречи. Утром приехал Павел на машине УАЗ Патриот. Машина чистая, новая и комфортная. Павел читать дальшеуменьшить
много рассказывал о крае, местах, в которые нас привозил. Мы второй раз на это экскурсии, тем ни менее увидели много новых локаций, останавливались не только на стандартных смотровых точках для групп. Увидели 4 водопада, покормили сусликов, на обратном пути посмотрели на Герпегежские столбы (они же « Скалы Аватара»). Павел подсказывал где можно сделать более удачные фотографии, на водопад Султан мы приехали так, что бы оказаться на границе между женским и мужским купанием, чтобы все могли окунуться в источник. На экскурсию ездили с дочерью 12 лет, путешествовие было комфортно всем. Приехали в меру уставшие и наполненные впечатлениями.
+4
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Татьяна
Мы побывали на экскурсии в Джилы‑Су вместе с гидом Александром — и это было по-настоящему незабываемо. Профессионализм и тактичность Александра создавали удивительно комфортную атмосферу, а рассказы об истории и особенностях читать дальшеуменьшить
мест, мимо которых мы проезжали, превращали дорогу в отдельное приключение. Нам посчастливилось увидеть множество потрясающих локаций — каждая из них по-своему удивительна. А погода словно хотела показать всё многообразие кавказского характера: было и яркое солнце, позволившее во всей красе разглядеть Эльбрус, и лёгкая облачность, и даже дождь с градом. 😉 Кавказ покорил наши сердца — мы безнадёжно влюбились в его суровую и прекрасную природу. Спасибо за эти эмоции и за путешествие, которое останется в памяти навсегда!
+6
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Людмила
Рекомендую посетить урочище Джилы-Су. Провели этот прекрасный день с гидом Дмитрием и не ошиблись. Отталкиваясь от погодных условий грамотно заменил последовательность остановок на маршруте и все прошло супер. Рассказы о легендах дополнили экскурсию. Дмитрий внимательный, сдержан, спокойное уверенное вождение. Получили удовольствие от поездки. Советую и вам
+2
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Е
Екатерина
Поехали с подругой к Джилы-Су, оператор связалась с нами за день до экскурсии, все объяснила и дополнительео продублировала в сообщениях, что очень удобно. Гид Дмитрий забрал вовремя,с назначенного места, всю читать дальшеуменьшить
поездку был очень доброжелательным и внимательным. Мы не особо были готовы к переменам погоды в холодную сторону, но у Дмитрия было все под контролем, он предложил дополнительную теплую одежду, нас это очень спасло. Всю дорогу рассказывал интересные факты, прям каких-то долгих подробных рассказов не было, но нам и не этого хотелось от этой поезки. Остановки были довольно частые, в самых интересных местах, помог сделать нам совместные фотографии (очень даже неплохие). Так что советуем данный маршрут, особенно с Дмитрием🌸
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