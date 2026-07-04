Мы отправимся в заповедные земли Кабардино-Балкарии — к урочищу Джилы-Су! Расположенное у северного подножия Эльбруса, оно покорит вас нетронутой природой: бурными водопадами, зелёными лугами и чёрными скалами. Мы прогуляемся по горным тропам к нарзанным источникам, увидим загадочную долину Замков и полюбуемся рекой Малка.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Чарующий мир Северного Приэльбрусья

Дорога в урочище — одна из самых красивых в России. В пути вам откроются прекрасные виды на Кавказский хребет и вершины Канжола. Я расскажу, в чём особенности природы и ландшафта Северного Приэльбрусья, какие легенды с ним связаны и как складывалась его история. Доехав до Джилы-Су, мы пойдём гулять по дивной горной местности. Вы увидите скалы Аватары, зелёные луга и, конечно, величественный Эльбрус.

Нарзанные источники и Долина замков

От Джилы-Су мы отправимся вверх по горным тропам — к нарзанным источникам. Вы полюбуетесь долиной реки Малка и балкой Кала-Кулак, известной в народе как «ущелье замков». Я покажу созданные самой природой причудливые каменные пирамиды и поделюсь историей их возникновения. В завершение вы увидите три потрясающих водопада: Каракас-Су, Кызылкол-Су и Сылтран-Су. Если пожелаете, попробуете несколько видов местного нарзана.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике

Дополнительно оплачиваются:

— экологический сбор при въезде в национальный парк «Приэльбрусье» — 200 ₽/взрослый и 100 ₽/детский

— экологический сбор при въезде на Джилы-Су — 100 ₽ с чел.

— еда и напитки