Джип-тур на урочище Джилы-Су

Посетить «край снежного великана» и оценить лучший вид на Эльбрус

Мы отправимся в заповедные земли Кабардино-Балкарии — к урочищу Джилы-Су! Расположенное у северного подножия Эльбруса, оно покорит вас нетронутой природой: бурными водопадами, зелеными лугами и черными скалами.

Мы прогуляемся по горным тропам к нарзанным источникам, увидим загадочную долину Замков и полюбуемся рекой Малка.
Джип-тур на урочище Джилы-Су
Джип-тур на урочище Джилы-Су
Джип-тур на урочище Джилы-Су
Джип-тур на урочище Джилы-Су
Джип-тур на урочище Джилы-Су
Джип-тур на урочище Джилы-Су
Джип-тур на урочище Джилы-Су
Джип-тур на урочище Джилы-Су
Джип-тур на урочище Джилы-Су
Джип-тур на урочище Джилы-Су
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Описание

Что вас ожидает

Чарующий мир Северного Приэльбрусья

Дорога в урочище — одна из самых красивых в России. В пути вам откроются прекрасные виды на Кавказский хребет и вершины Канжола. Я расскажу, в чем особенности природы и ландшафта Северного Приэльбрусья, какие легенды с ним связаны и как складывалась его история. Доехав до Джилы-Су, мы пойдем гулять по дивной горной местности. Вы увидите скалы Аватары, зеленые луга и, конечно, величественный Эльбрус.

Нарзанные источники и Долина замков

От Джилы-Су мы отправимся вверх по горным тропам — к нарзанным источникам. Вы полюбуетесь долиной реки Малка и балкой Кала-Кулак, известной в народе как «ущелье замков». Я покажу созданные самой природой причудливые каменные пирамиды и поделюсь историей их возникновения. В завершение вы увидите три потрясающих водопада: Каракас-Су, Кызылкол-Су и Сылтран-Су. Если пожелаете, попробуете несколько видов местного нарзана.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике
  • Экологический сбор при въезде на Джилы-Су не включен в стоимость — 100 руб. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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